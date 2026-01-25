El albergue turístico de Lucena ofertará 33 plazas y estará operativo en 2027

Definida la configuración y los servicios a distribuir en el albergue turístico y juvenil diseñado en el hangar de la antigua estación de Lucena. La implantación de este alojamiento implicará la rehabilitación integral de un edificio construido en 1891 y dotado de una zona baja y una planta superior. El montante de la ejecución rondará los 500.000 euros.

El Ayuntamiento introduce esta actuación en el primer paquete de proyectos del Plan de Actuación Integrado, denominado ‘Hacia nueva centralidad’, y que moviliza en la localidad 10,5 millones hasta el año 2029, con una financiación europea de 8,9 millones. Otras obras a ejecutar en la fase inicial de la programación corresponden a la renovación de las calles Juan Jiménez Cuenca y el Peso y la ejecución de una caseta municipal permanente.

Técnicos de la delegación municipal de Obras han concluido la redacción del proyecto básico del albergue, anexo a la Vía Verde del Aceite. El documento ha sido remitido al área de Turismo, por su influencia directa en este recurso municipal. En las próximas semanas, «nosotros queremos en febrero», culminará el proyecto de ejecución, precisa Javier Pineda, concejal de Obras, con la intención de publicar en marzo la licitación pertinente. Con un plazo de realización de nueve meses, las obras podrían finalizar en este mismo año para su apertura durante 2027. El expediente consta de la totalidad de los informes sectoriales preceptivos, sólo a falta del decreto final de Urbanismo antes de la publicación del concurso público. Un único proyecto combina la ejecución y la subsiguiente actividad, acreditándose la calificación ambiental.

El futuro albergue estará conectado con el recorrido de la Vía Verde del Aceite. / Manuel González

Este espacio armonizará 33 unidades de alojamiento, divididas en seis habitaciones, ubicadas, tres de ellas, en la superficie inferior y otras tantas en el nivel superior.

La configuración de la planta baja enumera zonas de recepción, salón social, cocina, dependencia multifuncional, lavandería y baños. Además, una de las unidades de alojamiento estará adaptada para personas con movilidad reducida. En un sector exterior, debajo de un porche, el plan distingue un comedor, una zona social y el ascensor. Finalmente, la planta primera añade, aparte de las prestaciones básicas, una terraza colectiva y transitable y que entroncará un mirador.

La adecuación de la estación respetará las estructuras y las columnas de hierro datadas en el tramo final del siglo XIX, además de afianzar los requisitos exigidos en una instalación de carácter turístico. La explanada contigua mantendrá los aparcamientos y agregará zonas de sombra generadas por arboleda.

El concejal popular avanza que algunas empresas «ya se han interesado» por acceder a la concesión administrativa relativa a la gestión del albergue. Este procedimiento sucederá a la materialización completa de la actuación. «Cada vez está más de moda», significa Pineda, «este turismo rural, de bicicleta o Vía Verde».

Este alojamiento municipal se emplazará en un entorno donde coexiste con el Parque Europa, recinto de ocio que aporta, en el ámbito turístico, un aparcamiento de autocaravanas con una veintena de plazas. «Hay semanas que está lleno», sobre todo, «cuando hace buen tiempo», afirma Pineda al exponer su sobresaliente aceptación. De hecho, el Ayuntamiento ya «estudia» la ampliación de este parking específico a través de la potencial adquisición de parcelas privadas cercanas.