Los cinco vagones del tren Iryo que no descarrilaron el pasado domingo en el siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), siendo, por tanto, los que están en mejores condiciones, están siendo ya transportados desde el lugar del accidente y en dirección Madrid, remolcados por una locomotora de Adif a través de la propia vía férrea.

Entre tanto, los otros tres vagones del Iryo que sí descarrilaron y que presentan mayores daños permanecen en la zona del siniestro, pero ya apartados de las vías de alta velocidad, sin que haya previsto, por el momento, su traslado desde el lugar.

En cuanto al otro tren implicado en el siniestro, el Alvia, tampoco queda ya ningún vagón del mismo sobre las vías, salvo restos de los que sufrieron los daños más graves, tras su choque con el Iryo y posterior descarrilamiento.

Continúan, por tanto, los trabajos de retirada de esos restos y de limpieza del entorno de las vías, siendo todo ello previo a la labor de la reposición de los tramos de vías que resultaron dañadas, cuando no arrancadas como consecuencia directa del desarrilamiento inicial del tren Iryo y del choque con el mismo del tren Alvia y su posterior desarrilamiento.

Esa es la tarea que se desarrolla, para lograr abrir de nuevo para la circulación de trenes de alta velocidad este tramo de la línea que conecta a Andalucía con Madrid, aunque, según han indicado ya desde Adif, antes de empezar a recuperar la infraestructura y tras la preceptiva retirara de los restos de los convoyes del Iryo y del Alvia involucrados en el accidente, será preciso hacer una valoración de los daños y empezar a reconstruir todos los elementos dañados.

En Directo

Cabecera de Iryo siendo remolcada por una locomotora de Adif en Adamuz. / Europa Press Trasladan por la vía de alta velocidad los vagones del Iryo que no descarrilaron en Adamuz (Córdoba) Los cinco vagones del tren Iryo que no descarrilaron el pasado domingo en el siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), siendo, por tanto, los que están en mejores condiciones, están siendo ya transportados desde el lugar del accidente y en dirección Madrid, remolcados por una locomotora de Adif a través de la propia vía férrea. Entre tanto, los otros tres vagones del Iryo que sí descarrilaron y que presentan mayores daños permanecen en la zona del siniestro, pero ya apartados de las vías de alta velocidad, sin que haya previsto, por el momento, su traslado desde el lugar. Más información

Renfe supo del accidente del Alvia "inmediatamente" después de que se produjera Renfe ha confirmado este sábado, una vez realizada una revisión completa y definitiva en su Centro de Gestión de Operaciones de las comunicaciones por el accidente de Adamuz (Córdoba) del día 18 de enero, que tuvo conocimiento del accidente del Alvia 2384 "inmediatamente de que se produjera" y así se lo trasladó a las autoridades sanitarias. Según un comunicado de Renfe, así lo corroboran las llamadas en esos primeros minutos de la emergencia, la primera de las cuales es la de la interventora del tren Alvia 2384 a las 19:46:24 horas en la que informa de un accidente grande, indicando que se ha golpeado fuertemente la cabeza, que ha perdido el conocimiento, no se encuentra bien y no sabe dónde está. La mesa comercial Sur-Centro de Gestión de Operaciones (CGO) de Renfe le traslada que lo va a gestionar, pidiéndole calma y solicitando un momento para actuar mientras verifica la información del tren. La interventora no sabe dónde está el tren. Más información

ArcelorMittal, proveedor de las vías de Adif, pide esperar al informe final del CIAF sobre Adamuz antes comprobar un posible defecto de fábrica La multinacional siderúrgica ArcelorMittal, que suministra el 99% de los carriles de Adif, ha pedido esperar al informe final de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) antes de hacer una valoración sobre la posibilidad de que el carril por el que discurría el tren accidentado en Adamuz (Córdoba) tuviese un defecto de fábrica, según ha afirmado a EFE un portavoz de la compañía. La misma fuente ha expresado la voluntad de la empresa de colaborar con la CIAF "en todo lo que sea preciso", aunque, por el momento, no se les haya solicitado ninguna información sobre el carril, cuya producción en España por parte de ArcelorMittal se realiza en su planta de Gijón, ha explicado. Más información

La comparecencia de Sánchez El PP ha informado este sábado que ha registrado una petición de comparecencia en el pleno del Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que informe sólo de las causas, consecuencias y medidas adoptadas en los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida (Barcelona), y no de otros temas. La solicitud de comparecencia, ha informado el PP en un comunicado, se llevará a la mesa del Congreso que se celebrará el próximo martes.