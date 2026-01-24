Pozoblanco
La plataforma única, apuesta en las vías del centro de Pozoblanco
Las últimas reformas de calles han conllevado la implantación de este modelo
El urbanismo actual tiene en cuenta la convivencia que tiene que existir entre la ciudadanía y el tráfico, apostando por hacer de los municipios espacios más amables para el tránsito de las personas. En este sentido, Pozoblanco viene cambiando la fisionomía de muchas de las calles del centro del municipio apostando por la plataforma de vía única como modelo de esa convivencia que tiene que existir entre el peatón y los vehículos.
En esta solución constructiva desaparece la separación tradicional entre vehículos y peatones y apuesta por la mejora de la seguridad peatonal con una reducción en dichas zonas de la velocidad de circulación para llevar a efecto esa convivencia. Pozoblanco ha apostado por esta solución en las remodelaciones y mejoras de calles que vienen llevando a cabo en los últimos años. Un breve paseo por la localidad es suficiente para constatar el aumento de calles de plataforma única.
En esa lista se pueden sumar calles como la San Sebastián, Doctor Rodríguez Blanco, Celestino Martínez, San Juan Bosco, Santo Domingo o la que se sumará en un breve espacio de tiempo, San Cayetano, son solo algunos ejemplos de ese incremento experimentado en los últimos años. Aunque es un modelo extendido que busca esa convivencia, esta apuesta urbanística también conlleva algunos problemas a los que hay que hacer frente como la reducción de lugares para el estacionamiento de vehículos o la falta de civismo para cumplir con las normas impuestas.
Problemas
En Pozoblanco, el primero de los problemas se está intentando resolver con el alquiler de diferentes solares y espacios habilitados como zonas de aparcamiento en lugares cercanos a las obras realizadas. Así, el Ayuntamiento mantiene en régimen de alquiler un importante número de espacios que ha convertido en aparcamientos públicos que, en su mayoría, vienen a satisfacer las demandas de los vecinos afectados por las obras.
El segundo problema es más complejo de solucionar y es que son muchos los conductores que no respetan la prohibición de estacionar en espacios destinados para el peatón, algo que ha llevado a la recogida de firmas por parte de algunos vecinos como los de la calle Doctor Rodríguez Blanco, que piden acciones que impidan que los vehículos taponen las salidas de sus viviendas, así como la aplicación de los límites de velocidad en estas vías para garantizar la seguridad.
- Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
- Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo
- García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027
- Una mujer de Bujalance, entre las desaparecidas en el accidente de tren de Adamuz
- Rescatan en buen estado a Boro, el perro perdido tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que ya se encuentra con su familia
- Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz