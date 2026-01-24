La plataforma única, apuesta en las vías del centro de Pozoblanco

El urbanismo actual tiene en cuenta la convivencia que tiene que existir entre la ciudadanía y el tráfico, apostando por hacer de los municipios espacios más amables para el tránsito de las personas. En este sentido, Pozoblanco viene cambiando la fisionomía de muchas de las calles del centro del municipio apostando por la plataforma de vía única como modelo de esa convivencia que tiene que existir entre el peatón y los vehículos.

En esta solución constructiva desaparece la separación tradicional entre vehículos y peatones y apuesta por la mejora de la seguridad peatonal con una reducción en dichas zonas de la velocidad de circulación para llevar a efecto esa convivencia. Pozoblanco ha apostado por esta solución en las remodelaciones y mejoras de calles que vienen llevando a cabo en los últimos años. Un breve paseo por la localidad es suficiente para constatar el aumento de calles de plataforma única.

En esa lista se pueden sumar calles como la San Sebastián, Doctor Rodríguez Blanco, Celestino Martínez, San Juan Bosco, Santo Domingo o la que se sumará en un breve espacio de tiempo, San Cayetano, son solo algunos ejemplos de ese incremento experimentado en los últimos años. Aunque es un modelo extendido que busca esa convivencia, esta apuesta urbanística también conlleva algunos problemas a los que hay que hacer frente como la reducción de lugares para el estacionamiento de vehículos o la falta de civismo para cumplir con las normas impuestas.

Problemas

En Pozoblanco, el primero de los problemas se está intentando resolver con el alquiler de diferentes solares y espacios habilitados como zonas de aparcamiento en lugares cercanos a las obras realizadas. Así, el Ayuntamiento mantiene en régimen de alquiler un importante número de espacios que ha convertido en aparcamientos públicos que, en su mayoría, vienen a satisfacer las demandas de los vecinos afectados por las obras.

Noticias relacionadas

El segundo problema es más complejo de solucionar y es que son muchos los conductores que no respetan la prohibición de estacionar en espacios destinados para el peatón, algo que ha llevado a la recogida de firmas por parte de algunos vecinos como los de la calle Doctor Rodríguez Blanco, que piden acciones que impidan que los vehículos taponen las salidas de sus viviendas, así como la aplicación de los límites de velocidad en estas vías para garantizar la seguridad.