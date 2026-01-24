Tragedia ferroviaria
Obejo denomina 'Vecinos de Adamuz' un parque-mirador en memoria de las víctimas del accidente ferroviario
La iniciativa, aprobada por unanimidad en el Pleno, incluye también la instalación de un monolito conmemorativo en el municipio como recuerdo permanente y muestra de solidaridad
El Ayuntamiento de Obejo ha aprobado por unanimidad -en sesión plenaria- la denominación ‘Vecinos de Adamuz’ para el parque-mirador que se está construyendo en el entorno de la calle Vereda, en el núcleo de Cerro Muriano, como gesto institucional de recuerdo y reconocimiento tras el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en el término municipal de Adamuz.
Acuerdo municipal
Con este acuerdo, ha detallado el alcalde, Pedro López, la corporación municipal expresa públicamente el pesar, la cercanía y la solidaridad del pueblo de Obejo con las víctimas y sus familiares, así como el reconocimiento a la “ejemplaridad, humanidad y compromiso demostrados por el municipio de Adamuz en unos momentos de profunda conmoción”.
El Pleno acordó igualmente la instalación de una placa conmemorativa o monolito en el núcleo de Obejo, que servirá como recuerdo permanente de las víctimas y como símbolo de unión entre municipios vecinos ante una tragedia que marcó a toda la comarca.
El acuerdo institucional incluye además el agradecimiento expreso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a los servicios sanitarios y al conjunto del personal de emergencias que intervinieron en el operativo, destacando su profesionalidad, entrega y compromiso.
El alcalde de Obejo ha señalado que “con la denominación de este parque-mirador queremos dejar constancia del sentir unánime de nuestro municipio, manteniendo viva la memoria de las víctimas y el ejemplo de solidaridad que dio el pueblo de Adamuz”.
Asimismo, ha añadido que “la colocación de un monolito en Obejo refuerza ese recuerdo permanente y ese vínculo de respeto y cercanía entre pueblos vecinos”. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Obejo pretende que “el recuerdo de lo ocurrido permanezca en el espacio público como símbolo de memoria, solidaridad y compromiso colectivo”.
