La madrugada deja un manto de nieve en el Santuario de la Virgen de la Sierra de Cabra

La borrasca Ingrid, que ha entrado por el oeste peninsular desde el Atlántico, se hizo notar en Cabra la pasada madrugada. Si bien no se ha dejado notar fuertemente en las Sierras Subbéticas, la borrasca sí hizo acto de presencia durante la pasada noche con la lluvia suficiente para convertirse en nieve y generar unos cuantos centímetros en el Picacho, donde se ubica el Santuario de la Virgen de la Sierra, tal y como informó Meteocabra, dejando una fuerte cencellada en el paisaje.

Llega la nieve

La llovizna del amanecer de este sábado ha vuelto a generar una ligera nevada que ha hecho aumentar el manto blanco que se contempla desde la localidad.

Vista parcial del campanario del Santuario de la Virgen de la Sierra. / Manoli Moreno / Pedro Esquinas

Ya a finales de diciembre pasado, en el Santuario de la Virgen de la Sierra, se registraron nevadas debido a las bajas temperaturas que hubo entonces, destacando la presencia de nieve entre la tarde-noche del domingo 21 y la madrugada del lunes 22 de diciembre de 2025. Este fenómeno es habitual en las cumbres más altas de la Subbética cordobesa durante el invierno.

Durante todo el día de ayer estuvo lloviendo en gran parte de la provincia y se espera que el tiempo continúe inestable. En la zona de la Subbética, especialmente en la parte orietnal, se recogieron más de 30 litros de precipitaciones en varios municipios.

En Sierra Morena y la capital cordobesa se recabaron 36 litros por metro cuadrado de acuerdo con los datos del día de ayer de Aemet, mientras que en Montoro se rozaron los 40 y en Villa del Río otros 50.

Con una temperatura mínima de 3 grados en Cabra, la cota de nieve en esta ciudad de la Subbética se sitúa para este sábado en los 800 metros, si bien la probabilidad de precipitaciones es escasa, con entre un 20% y un 40% según la hora del día. Para este domingo lloverá casi con total seguridad, incluso con opciones de que se presenten tormentas; no obstante, la cota de nieve subirá hasta los 1.100 metros.