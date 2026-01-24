En el Mercado de Abastos
El Gastromercado Cofrade de Aguilar, cita señalada en el Mercado de Abastos
La propuesta aúna gastronomía y música en torno a la Semana Santa aguilarense
El Gastromercado Cofrade aguilarense arrancó el viernes en el Mercado de Abastos con una limitada afluencia de público debido a las inclemencias climatológicas, aunque los fuertes vientos y las lluvias no evitaron que hubiera afluencia de público. Además, la velada del primer día estuvo acompañada por los sones de la Banda de Cornetas y Tambores Maestro Valero, cuya actuación llenó el recinto de ambiente, tradición y sentimiento cofrade. Vecinos y visitantes respondieron con entusiasmo a esta propuesta que aúna gastronomía y música en torno a la Semana Santa,.
El Gastromercado Cofrade continúa durante el fin de semana como un espacio de encuentro, convivencia y promoción de las tradiciones locales con 7 cofradías, con las 14 nuevas propuestas gastronómicas y 3 actuaciones musicales en el Mercado de Abastos.
- Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
- Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo
- Una mujer de Bujalance, entre las desaparecidas en el accidente de tren de Adamuz
- Rescatan en buen estado a Boro, el perro perdido tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que ya se encuentra con su familia
- García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027
- Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz