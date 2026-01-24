El Gastromercado Cofrade de Aguilar, cita señalada en el Mercado de Abastos

El Gastromercado Cofrade aguilarense arrancó el viernes en el Mercado de Abastos con una limitada afluencia de público debido a las inclemencias climatológicas, aunque los fuertes vientos y las lluvias no evitaron que hubiera afluencia de público. Además, la velada del primer día estuvo acompañada por los sones de la Banda de Cornetas y Tambores Maestro Valero, cuya actuación llenó el recinto de ambiente, tradición y sentimiento cofrade. Vecinos y visitantes respondieron con entusiasmo a esta propuesta que aúna gastronomía y música en torno a la Semana Santa,.

El Gastromercado Cofrade continúa durante el fin de semana como un espacio de encuentro, convivencia y promoción de las tradiciones locales con 7 cofradías, con las 14 nuevas propuestas gastronómicas y 3 actuaciones musicales en el Mercado de Abastos.