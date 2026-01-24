Reportaje
Baena vive el oleoturismo: «Entre olivos y almazaras»
La alcaldesa, María Jesús Serrano, destaca esta iniciativa como «una apuesta firme por recuperar la presencia de Baena en el mapa del oleoturismo», poniendo en valor el aceite de oliva virgen extra como base de la economía local.
Baena se encuentra inmersa estos días en la celebración del Ciclo de Oleoturismo «Entre olivos y almazaras», una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Baena, a través de la Delegación de Turismo, en colaboración con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Baena, que se desarrolla del hasta el próximo 30 de enero con el objetivo de consolidar al municipio como referente del oleoturismo en Andalucía y a nivel nacional.
La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha destacado que este ciclo es «una apuesta firme por recuperar la presencia de Baena en el mapa del oleoturismo», poniendo en valor el aceite de oliva virgen extra como base de la economía local, de la agricultura y como eje de una experiencia turística que va más allá de lo gastronómico, vinculada también a la salud, el bienestar y la cultura.
Serrano ha subrayado la singularidad de los aceites amparados por la DOP Baena, fruto de la diversidad de variedades y del carácter propio de la comarca, así como el trabajo conjunto mantenido entre el Ayuntamiento, la Denominación de Origen, los agricultores y el sector empresarial para hacer posible este programa.
Por su parte, el secretario general de la DOP Baena, José Manuel Bajo, ha puesto en valor el potencial del oleoturismo como complemento económico en una comarca que cuenta con paisaje, gastronomía, industria y tradición oleícola, recordando además que la Denominación de Origen cumple este año su 55 aniversario.
El programa combina actividades gastronómicas, culturales y divulgativas, como la Ruta de la Tapa del AOVE de Baena, showcooking, catas dirigidas, visitas guiadas, masajes relajantes con aceite de oliva y conciertos, además de una vertiente técnica centrada en los retos del sector olivarero, como el relevo generacional y la innovación.
Con este ciclo, Baena reafirma su compromiso con el oro líquido como seña de identidad, motor económico y experiencia turística capaz de atraer visitantes y generar nuevas oportunidades para la comarca. n
