El Ayuntamiento de Villa del Río denuncia el deteriorado estado de la autovía a la altura del arroyo Cañetejo

El alcalde de Villa del Río, Jesús Morales, ha denunciado a este periódico el estado en el que se encuentra actualmente el paso de aguas de la Autovía del Sur sobre el arroyo Cañetejo durante el paso de la borrasca Ingrid. «Año tras año -afirma- se viene denunciando que esa infraestructura no cumple con la función necesaria de evacuación de aguas cuando se producen lluvias que incrementan el caudal de dicho arroyo», por lo que manda un claro mensaje a las instituciones para que actúen cuanto antes y no haya que lamentar una desgracia. Ante las previsiones de nuevas lluvias durante las próximas horas y días, el primer edil villarrense alerta de que «llueve sobre mojado y nos encontramos con una espada de Damocles que amenaza varios puntos del casco urbano».

Más de 30 años

Esta infraestructura fue realizada por el antiguo Ministerio de Obras Públicas, cuando realizó la autovía en 1992 y desde entonces (hace más de 30 años), cuando crece este arroyo, no puede evacuar suficientemente las aguas «ya que en lugar de construir un puente colocaron dos tubos que no tienen capacidad y que además dificultan las labores de limpieza», añade.

Obstrucción en el paso de aguas de la autovía del arroyo Cañetejo. / CASAVI

Desde su construcción se han producido varias inundaciones por el estado de la infraestructura, siendo las de 2010 y 2011 las más graves, ya que afectaron tanto los huertos familiares como al polígono industrial de la Vega con el consiguiente daño a la economía local y doméstica de numerosas familias.

El alcalde insistió en que «cualquier situación de lluvia normal provoca que tengamos que estar constantemente vigilando con medios insuficientes la altura del agua para evitar, prevenir y dar tiempo a avisar a la población en caso de desbordamiento».

Morales añade que «el pasado 15 de noviembre hubo una crecida que obligó a que el ayuntamiento, con medios propios, tuviera que actuar para evitar que se desbordara el arroyo, sin recibir ayuda alguna por parte del ministerio».

Uno, taponado

Las lluvias de la pasada semana hicieron que en una noche subiera mucho el caudal del citado arroyo, encontrándose actualmente uno de los dos tubos de dicho paso totalmente taponado por lo arrastrado por el agua, sobre todo cañas.

Una máquina enviada por mantenimiento de carreteras procedió en el día de ayer a hacer una limpieza, «pero con poco resultado -aclara- ya que todavía se encuentra lleno de cañas uno de los tubos con lo que a día de hoy se reduce a la mitad la evacuación de agua en una infraestructura ya de por sí insuficiente en una situación normal».

«Todos los años -matiza el alcalde-, la corporación municipal remite al Ministerio de Transportes la situación de esa infraestructura sin recibir respuesta alguna». De hecho, el próximo martes mantendrá una reunión con la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López, para trasladarle esta situación y exigir ya una solución definitiva a este grave problema que sufre Villa del Río.

Para finalizar informa que «tenemos conocimiento que desde hace ya más de 20 años se encuentra redactado el proyecto para sustituir el actual paso por un puente normal que solucionaría este problema, pero que aún no ha sido adjudicada dicha obra». En caso de producirse una catástrofe la responsabilidad evidentemente recaerá sobre el dueño de la infraestructura que como se ha indicado anteriormente es el ministerio de transportes del gobierno de España».