Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo

El informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sostiene que las muescas en las ruedas y la deformación observada en el carril “son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado”.

Adicionalmente a las muescas encontradas en el tren de Iryo descarrilado, la CIAF ha detectado otras muescas con un patrón geométrico compatible en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de tres composiciones diferentes que habían circulado por la zona con anterioridad al accidente. "Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento".

Feijóo: "El caos de la incompetencia y la mediocridad" "Fíjense en cuántos miembros de su equipo están en prisión. Fíjense en cuántos de sus contratos están siendo investigados. Fíjense en cómo se trata a los que van encima del tren, que son los maquinistas. Fíjense en la respuesta que ha dado el Gobierno cuando los maquinistas proponían en determinados tramos rebajar la velocidad. Esto que ha ocurrido y está ocurriendo es el caos. El caos de la incompetencia y la mediocridad", ha lanzado Fejóo contra el presidente Sánchez

Feijóo: "Esto será un punto de inflexión" "Esto será un punto de inflexión. La corrupción hecho por tierra la supuesta honestidad del señor Sánchez. Y esta semana negra ha destruido por completo cualquier resto del confianza en su gestión", ha afirmado el líder del PP tras recordar los casos que han afectado al Gobierno y al PSOE en los últimos meses.

Feijóo: "Será necesario asumir responsabilidades" El líder del PP han lanzado 20 preguntas sobre el accidente de Adamuz, lo ocurrido en Barcelona y cuestiones sobre el sistema ferroviario español. "Ante un hecho de esta naturaleza el que tiene la responsabilidad de responder es el presidente del Gobierno. Si no acepta comparecer la próxima semana en el Congreso, se convocará una sesión extraordinaria en el Senado", ha afirmado. "Será necesario asumir responsabilidades. Que dé la cara el presidente del Gobierno", ha exigido Feijóo.

La tragedia ferroviaria del pasado 18 de enero sembró de luto Andalucía. Hasta 45 personas perdieron la vida en aquel fatídico accidente. Pero entre tanto dolor y muerte, el pueblo de Adamuz dio un ejemplo de luz y humanidad. Por eso ahora Huelva, la capital de la provincia más castigada por este suceso, ha anunciado su hermanamiento con este municipio cordobés: "Queremos agradecer a Adamuz la muestra de solidaridad y entrega demostrada con todos los afectados iniciando el proceso de hermanamiento. No vamos a olvidar jamás su respuesta cercana y humana, honrando los mejores valores de nuestra tierra", ha afirmado este viernes la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha mostrado su lado más vulnerable este viernes durante un balance ofrecido sobre el operativo de emergencias desarrollado por el Ayuntamiento de Córdoba con motivo del accidente ferroviario de Adamuz. Bellido, visiblemente afectado, ha tenido que detener la rueda de prensa en un momento de su intervención mientras reconocía el fuerte impacto de la tragedia, la entereza de las familias devastadas y el trabajo de los dispositivos de emergencia, sumado a la solidaridad de toda la sociedad cordobesa.

La delegada de Derechos Sociales de la institución provincial, Irene Aguilera, ha informado del despliegue del servicio de atención psicológica desplegado en el municipio tras el accidente ferroviario del pasado domingo. Aguilera ha señalado que "es importante que los vecinos sepan lo que son reacciones normales derivadas de la situación de las patológicas". "Queremos que esta población que ha sido tan solidaria se cuide", ha recalcado. El dispositivo cuenta con varios psicólogos y ofrece tanto terapias individualizadas como grupales.

Habla Page El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, considera que no es el momento de hablar de posibles responsabilidades políticas sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ni de pedir dimisiones, y ha agradecido que el Gobierno de Pedro Sánchez no se esté "escondiendo". "No me voy a precipitar a la hora de valorar la gestión, porque está todavía en pura investigación. Creo que hay que ser respetuosos con la investigación y con lo que vaya arrojando", ha declarado a los medios este viernes durante su visita a Fitur preguntado por el accidente del pasado domingo, que ha dejado 45 fallecidos.

Feijóo: "El Gobierno está actuando tarde y mal" "Los descarrilamientos en España se han multiplicado por tres desde 2018. El Gobierno está haciendo ahora lo que negó durante meses: hacer caso a los maquinistas", asegura Feijóo. "La actuación del Gobierno genera caos... pretende dar una sensación de normalidad que es inadmisible. El Gobierno, empezando por el propio Sánchez, debe dar respuesta a las dudas que están sobre la mesa", añade.

Feijóo, sobre la crisis ferroviaria: "El estado de las vías es el reflejo del estado de la nación" "El Gobierno tiene que asumir de forma inmediata la magnitud de lo que está pasando en el sistema ferroviario español. No son hechos aislados", afirma Feijóo, que añade con rotundida: "El estado de las vías es el reflejo del estado de la nación". Y apunta: "El Gobierno debe explicar qué hizo ante las reiteradas advertencias de usuarios y maquinistas, que llevaban meses señalando que esto podía acabar mal".