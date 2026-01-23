Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo

La CIAF ha detectado otras muescas con un patrón geométrico compatible en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de tres composiciones diferentes

Muescas presentes en la rueda derecha del eje 13 del tren de Iryo (coche 4, primer eje del primer bogie) y posible punto de colisión con la cabeza del carril.

Muescas presentes en la rueda derecha del eje 13 del tren de Iryo (coche 4, primer eje del primer bogie) y posible punto de colisión con la cabeza del carril. / CIAF

Adrián Ramírez

Fabiola Mouzo

Araceli R. Arjona

Noelia Santos

Hugo Gallardo

Manuel Á. Larrea

José A. Pérez Lunar

Cristina Ramírez

El informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sostiene que las muescas en las ruedas y la deformación observada en el carril “son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado”.

Adicionalmente a las muescas encontradas en el tren de Iryo descarrilado, la CIAF ha detectado otras muescas con un patrón geométrico compatible en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de tres composiciones diferentes que habían circulado por la zona con anterioridad al accidente. "Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento".

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, la última hora de este grave accidente en la provincia de Córdoba:

