Tragedia ferroviaria

El Sindicato Andaluz de Bomberos reconoce la labor de los servicios de emergencia tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

El SAB destaca que este tipo de emergencias pone de manifiesto la importancia crucial de los servicios de emergencias locales como base del sistema de respuesta ante catástrofes

Investigación del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo

Bomberos del consorcio junto al tren de Iryo descarrilado.

Bomberos del consorcio junto al tren de Iryo descarrilado. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) ha expresado públicamente su reconocimiento al trabajo realizado por los distintos servicios de emergencia que intervinieron en el grave accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz, en el que se vieron implicados trenes de Alvia e Iryo.

Según ha señalado el sindicato, la activación inicial del operativo correspondió al Consorcio Provincial de Bomberos de Córdoba, cuyos efectivos fueron los primeros en llegar al lugar del siniestro e intervenir sobre el tren Iryo. Posteriormente, una vez activado el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) del Ayuntamiento de Córdoba, explican desde el sindicato, estos se incorporaron de manera inmediata al dispositivo, dirigiendo su actuación prioritariamente al tren Alvia y destinando todos los medios disponibles a la localización, rescate y atención de personas con vida, en coordinación con los servicios sanitarios del 061 y el resto de cuerpos actuantes.

La intervención se desarrolló, precisan, en condiciones de "extrema complejidad", ya que se inició durante la noche, lo que obligó al despliegue urgente de medios de iluminación de emergencia aportados por los servicios de bomberos. Estos recursos permitieron asegurar la zona del siniestro y trabajar con las garantías necesarias para dimensionar correctamente la magnitud del accidente y priorizar la atención a las víctimas con vida.

Durante toda la actuación se mantuvo una coordinación "constante y eficaz" entre los bomberos del Consorcio Provincial, los miembros del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba, los servicios sanitarios, la Guardia Civil, la Policía Local de Córdoba y de Adamuz, así como Protección Civil. Una vez controlada la fase de rescate de heridos, y siguiendo las indicaciones de las autoridades judiciales y forenses, los trabajos se adaptaron a las necesidades de la investigación, reanudándose posteriormente las labores de recuperación de las víctimas mortales.

Desde el Sindicato Andaluz de Bomberos se ha subrayado que este tipo de emergencias pone de manifiesto la importancia crucial de los servicios de emergencias locales, que actúan en primera instancia y conocen el territorio, los accesos y los medios disponibles, constituyendo la base del sistema de respuesta ante catástrofes. En este sentido, el sindicato defiende que el refuerzo de estos servicios garantiza una atención rápida, eficaz y cercana a la ciudadanía.

El SAB también ha agradecido expresamente al Ayuntamiento de Córdoba la confianza y el respaldo institucional, así como la voluntad de mejorar los recursos humanos y materiales del Speis, un apoyo que consideran esencial para seguir aumentando la capacidad operativa del servicio y afrontar con eficacia intervenciones de especial dureza como las vividas recientemente en la provincia.

Asimismo, el sindicato ha reconocido la labor del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba y la colaboración de los servicios sanitarios, la Guardia Civil, las policías locales de Córdoba y Adamuz y Protección Civil, destacando que la coordinación entre administraciones y servicios públicos permite que el sistema de emergencias funcione de manera eficaz.

Por último, el Sindicato Andaluz de Bomberos ha querido destacar y agradecer de forma especial la solidaridad y el comportamiento ejemplar del pueblo de Adamuz, cuyos vecinos prestaron una ayuda incondicional en un momento crítico, demostrando que la ciudadanía también forma parte activa del sistema de emergencias.

