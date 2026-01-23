El Sindicato Andaluz de Bomberos reconoce la labor de los servicios de emergencia tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) ha expresado públicamente su reconocimiento al trabajo realizado por los distintos servicios de emergencia que intervinieron en el grave accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz, en el que se vieron implicados trenes de Alvia e Iryo.

Según ha señalado el sindicato, la activación inicial del operativo correspondió al Consorcio Provincial de Bomberos de Córdoba, cuyos efectivos fueron los primeros en llegar al lugar del siniestro e intervenir sobre el tren Iryo. Posteriormente, una vez activado el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) del Ayuntamiento de Córdoba, explican desde el sindicato, estos se incorporaron de manera inmediata al dispositivo, dirigiendo su actuación prioritariamente al tren Alvia y destinando todos los medios disponibles a la localización, rescate y atención de personas con vida, en coordinación con los servicios sanitarios del 061 y el resto de cuerpos actuantes.

La intervención se desarrolló, precisan, en condiciones de "extrema complejidad", ya que se inició durante la noche, lo que obligó al despliegue urgente de medios de iluminación de emergencia aportados por los servicios de bomberos. Estos recursos permitieron asegurar la zona del siniestro y trabajar con las garantías necesarias para dimensionar correctamente la magnitud del accidente y priorizar la atención a las víctimas con vida.

Durante toda la actuación se mantuvo una coordinación "constante y eficaz" entre los bomberos del Consorcio Provincial, los miembros del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba, los servicios sanitarios, la Guardia Civil, la Policía Local de Córdoba y de Adamuz, así como Protección Civil. Una vez controlada la fase de rescate de heridos, y siguiendo las indicaciones de las autoridades judiciales y forenses, los trabajos se adaptaron a las necesidades de la investigación, reanudándose posteriormente las labores de recuperación de las víctimas mortales.

Desde el Sindicato Andaluz de Bomberos se ha subrayado que este tipo de emergencias pone de manifiesto la importancia crucial de los servicios de emergencias locales, que actúan en primera instancia y conocen el territorio, los accesos y los medios disponibles, constituyendo la base del sistema de respuesta ante catástrofes. En este sentido, el sindicato defiende que el refuerzo de estos servicios garantiza una atención rápida, eficaz y cercana a la ciudadanía.

El SAB también ha agradecido expresamente al Ayuntamiento de Córdoba la confianza y el respaldo institucional, así como la voluntad de mejorar los recursos humanos y materiales del Speis, un apoyo que consideran esencial para seguir aumentando la capacidad operativa del servicio y afrontar con eficacia intervenciones de especial dureza como las vividas recientemente en la provincia.

Asimismo, el sindicato ha reconocido la labor del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba y la colaboración de los servicios sanitarios, la Guardia Civil, las policías locales de Córdoba y Adamuz y Protección Civil, destacando que la coordinación entre administraciones y servicios públicos permite que el sistema de emergencias funcione de manera eficaz.

Por último, el Sindicato Andaluz de Bomberos ha querido destacar y agradecer de forma especial la solidaridad y el comportamiento ejemplar del pueblo de Adamuz, cuyos vecinos prestaron una ayuda incondicional en un momento crítico, demostrando que la ciudadanía también forma parte activa del sistema de emergencias.

Adrián Ramírez Avanza la retirada de los vagones del Iryo y el desguace del tren Alvia en Adamuz Los trabajos para retirar los vagones del tren Iryo y proceder al desguace del convoy Alvia han continuado este viernes en la zona del accidente de Adamuz. Según han explicado fuentes de la empresa Grúas Alhambra desplazadas al lugar, las labores se centran en el acondicionamiento de un espacio seguro donde depositar los vagones siete y ocho del tren de la compañía italiana, que se sumarán al vagón número ocho, ya retirado desde el pasado martes. Se trata de una fase especialmente compleja del operativo, ya que la orografía del terreno dificulta tanto el acceso como el transporte: los camiones deben maniobrar por una zona muy escarpada y realizar gran parte del recorrido marcha atrás. Por este motivo, no se descarta que los trabajos se prolonguen durante el fin de semana. Lee la noticia completa aquí.

Puente contraataca al informe de la investigación del accidente de Adamuz y dice que no teme que Sánchez le pida dimitir "Me siento capacitado para seguir y no temo que el presidente Sánchez me pida dimitir", ha asegurado el ministro Óscar Puente este viernes, horas después de que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) hiciera público el informe preliminar del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). A pesar de que el informe no descarta ninguna hipótesis, tal como ha reiterado en diversas ocasiones el ministro, en él se afirma que las muescas en la rueda y la deformación en el carril "son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado" antes del paso del Iryo accidentado. Esto ha provocado que el titular de Transportes haya desplegado un alud de datos con todas las inspecciones que Adif ha llevado a cabo en este tramo. Ultrasonidos Tanto Puente como el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, han relacionado las evaluaciones. "No había ninguna señal que indicara que se debía hacer nada en ese tramo", ha asegurado el ministro, que ha apuntado que el mayor peso de los Iryo podría haber tenido alguna relación con que las muescas fueran más importantes en esos trenes. Lee aquí la información completa

"No temo que el presidente me pueda cesar" "Me siento absolutamente capacitado para seguir en el cargo (...) No temo que el presidente del Gobierno me pueda cesar. No estoy preocupado por eso", ha dicho Puente, al ser preguntado si se ha planteado dimitir.

Sobre la revisión de las soldaduras En cuanto a las soldaduras, el presidente de Adif ha precisado que la empresa contratada para inspeccionar el control de calidad de la obra, en este caso la compañía Ayesa, otra ingeniería española, volvió a controlar y a ensayar el 30% de las soldaduras por segunda vez, es decir, 36 soldaduras fueron ensayadas dos veces por dos equipos de ensayo diferentes.