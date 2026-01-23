Puente Genil recupera un edificio histórico para un ambicioso proyecto inclusivo ligado al deporte y el empleo

Academia 3 Puntos Filipenses. Ese es el nombre del ambicioso proyecto inclusivo que, a partir de ahora, acogerá el edificio que durante años fue residencia-hogar de las Madres Filipenses de Puente Genil, junto a la plaza de San Felipe Neri.

Se trata de una iniciativa que nace en virtud del acuerdo entre el Club de Baloncesto Academia 3 Puntos, y la congregación religiosa, que permitirá reconvertir y adaptar el inmueble para acoger todo tipo de actividades ligadas al ámbito educativo, deportivo, formativo, social y religioso, todo ello con la inestimable participación de los integrantes de esta entidad, personas con diversidad funcional a las que, con este proyecto, se les ofrece una excelente oportunidad de integración en el mercado laboral, habida cuenta de que el inmueble ofrecerá un amplio abanico ocupacional con una espaciosa zona para bar y futuro restaurante, e incluso numerosísimas plazas de alojamiento a modo de albergue juvenil, algo ideal para acoger a colectivos, clubes o equipos que deseen hacer uso de las instalaciones deportivas del Polideportivo Municipal Francisco Manzano, muy cercano al propio edificio.

El acto de presentación de este proyecto ha tenido lugar este viernes a mediodía en la propia capilla del edificio, lugar en el que el presidente de la Academia 3 Puntos, José Antonio Quero, ha dado a conocer los detalles de una apuesta que dará vida a un inmueble con unas inmejorables potencialidades para dinamizar el tejido social, deportivo y, por ende, económico de la localidad.

Edificio de la congregación de las Madres Filipenses en Puente Genil. / V. Requena

Quero ha expresado que "se trata de una sede para Puente Genil, recuperando un proyecto que lleva más de media siglo en la localidad". El edificio ocupa un espacio de 3.300 metros cuadrados, media hectárea de superficie total, y tiene una capacidad de alojamiento para 250 personas, muchas de las cuales se habilitarán en modo albergue, siendo otras individuales para acoger a deportistas, entrenadores e integrantes de cuerpos técnicos de equipos".

Nuevos proyectos para el edificio de las Filipenses

En cuanto a los nuevos proyectos, la intención es crear un centro especial de empleo, terapias, bar, talleres de formación laboral, hospedaje para eventos deportivos, etcétera.

Por su parte, en nombre del Ayuntamiento de Puente Genil, el teniente de alcalde y concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Javier Villafranca, ha indicado que el proyecto es "novedoso, original y necesario", siendo una muestra de entrega, generosidad y compromiso. "Desde el Ayuntamiento hemos seguido el proyecto con ilusión, teniendo como hilos conductores el deporte, la familia, educación y la formación". "Además -añadió-, las instalaciones recuperarán para el barrio un lugar para el encuentro y la realización de proyectos, por lo que vamos a ser leales compañeros para el viaje que la Academia 3 Puntos nos propone".

Al término de la rueda de prensa, los asistentes han visitado las dependencias del inmueble que, a partir de ahora, será el epicentro de numerosas actividades, ampliando con ello el número de plazas de alojamiento del municipio.