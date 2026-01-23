Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Energía y medio ambiente

El PSOE pide una moratoria en la instalación de plantas de biogás y biometano en la provincia de Córdoba

Los socialistas alertan de que hay unos 18 proyectos en desarrollo y reclaman una legislación autonómica que garantice la seguridad ambiental

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El PSOE de Córdoba ha solicitado una moratoria en la instalación de plantas de biogás y biometano en la provincia hasta que exista una legislación autonómica específica que regule su implantación y funcionamiento. Así lo ha anunciado el portavoz socialista en la Diputación, Esteban Morales, quien advierte de que actualmente hay alrededor de 18 proyectos en desarrollo que requieren un marco normativo claro y garantías medioambientales para la ciudadanía.

La petición se formalizará a través de una moción que el Grupo Socialista llevará al próximo pleno de la Diputación de Córdoba. En ella, se reclama el respaldo de la Corporación provincial para instar a la Junta de Andalucía a establecer un despliegue ordenado y regulado de este tipo de instalaciones en el territorio andaluz.

Según Morales, estos proyectos deben conjugar su impacto económico y laboral con las máximas garantías medioambientales, incorporando evaluaciones de impacto en la salud, transparencia en la tramitación y la participación de instituciones y agentes sociales locales.

Competencia de la Junta de Andalucía

El portavoz socialista insiste en que es la Junta de Andalucía la administración competente para dotar de medios técnicos y humanos suficientes a los servicios de inspección, control y seguimiento tanto de la implantación como del funcionamiento de las plantas de biogás y biometano.

Asimismo, reclama una normativa sectorial específica que defina una implantación “racional, equilibrada y sostenible”, priorizando criterios de interés social, seguridad jurídica para los ayuntamientos y aspectos como la distancia mínima a los núcleos de población, la obligatoriedad de informes de impacto en la salud y el estudio de vientos predominantes y olores.

Suspensión cautelar de los proyectos

La moción socialista solicita la suspensión cautelar de la tramitación administrativa y medioambiental de los proyectos de plantas de biogás y biometano hasta que exista dicha normativa autonómica. Al mismo tiempo, plantea la agilización de los procedimientos urbanísticos ya iniciados que afectan a la implantación de estas instalaciones.

Además, el PSOE pide la publicación de un mapa completo de las plantas de biogás y biometano en tramitación en la provincia de Córdoba, detallando su ubicación, características y estado administrativo en cada municipio.

Energías renovables y rechazo social

Desde el PSOE de Córdoba subrayan su apuesta por las energías renovables y la transición ecológica, dentro de un modelo de desarrollo justo y sostenible vinculado a la economía circular y la descarbonización. No obstante, advierten de que la localización inadecuada de algunas plantas y la falta de información están generando rechazo social en determinados sectores de la población.

Actualmente, los proyectos en desarrollo en la provincia suman una inversión global de 307,6 millones de euros y una capacidad de tratamiento de 3,1 millones de toneladas de biomasa, cifras que, a juicio de los socialistas, refuerzan la necesidad de una regulación clara y homogénea.

Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo

García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva

El PSOE pide una moratoria en la instalación de plantas de biogás y biometano en la provincia de Córdoba

