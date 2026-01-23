El PSOE pide una moratoria en la instalación de plantas de biogás y biometano en la provincia de Córdoba

El PSOE de Córdoba ha solicitado una moratoria en la instalación de plantas de biogás y biometano en la provincia hasta que exista una legislación autonómica específica que regule su implantación y funcionamiento. Así lo ha anunciado el portavoz socialista en la Diputación, Esteban Morales, quien advierte de que actualmente hay alrededor de 18 proyectos en desarrollo que requieren un marco normativo claro y garantías medioambientales para la ciudadanía.

La petición se formalizará a través de una moción que el Grupo Socialista llevará al próximo pleno de la Diputación de Córdoba. En ella, se reclama el respaldo de la Corporación provincial para instar a la Junta de Andalucía a establecer un despliegue ordenado y regulado de este tipo de instalaciones en el territorio andaluz.

Según Morales, estos proyectos deben conjugar su impacto económico y laboral con las máximas garantías medioambientales, incorporando evaluaciones de impacto en la salud, transparencia en la tramitación y la participación de instituciones y agentes sociales locales.

Competencia de la Junta de Andalucía

El portavoz socialista insiste en que es la Junta de Andalucía la administración competente para dotar de medios técnicos y humanos suficientes a los servicios de inspección, control y seguimiento tanto de la implantación como del funcionamiento de las plantas de biogás y biometano.

Asimismo, reclama una normativa sectorial específica que defina una implantación “racional, equilibrada y sostenible”, priorizando criterios de interés social, seguridad jurídica para los ayuntamientos y aspectos como la distancia mínima a los núcleos de población, la obligatoriedad de informes de impacto en la salud y el estudio de vientos predominantes y olores.

Suspensión cautelar de los proyectos

La moción socialista solicita la suspensión cautelar de la tramitación administrativa y medioambiental de los proyectos de plantas de biogás y biometano hasta que exista dicha normativa autonómica. Al mismo tiempo, plantea la agilización de los procedimientos urbanísticos ya iniciados que afectan a la implantación de estas instalaciones.

Además, el PSOE pide la publicación de un mapa completo de las plantas de biogás y biometano en tramitación en la provincia de Córdoba, detallando su ubicación, características y estado administrativo en cada municipio.

Energías renovables y rechazo social

Desde el PSOE de Córdoba subrayan su apuesta por las energías renovables y la transición ecológica, dentro de un modelo de desarrollo justo y sostenible vinculado a la economía circular y la descarbonización. No obstante, advierten de que la localización inadecuada de algunas plantas y la falta de información están generando rechazo social en determinados sectores de la población.

Actualmente, los proyectos en desarrollo en la provincia suman una inversión global de 307,6 millones de euros y una capacidad de tratamiento de 3,1 millones de toneladas de biomasa, cifras que, a juicio de los socialistas, refuerzan la necesidad de una regulación clara y homogénea.