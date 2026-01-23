Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así es el proyecto de García Carrión para su planta de zumo en Fuente Palmera

La fábrica de Dons Simón en Villanueva de los Castillejos procesa dos millones de kilos de naranja diarios, generando biogás y utilizando energía renovable

Agricultores y autoridades de Fuente palmera, en el exterior de la fábrica de Don Simón en Huelva.

Agricultores y autoridades de Fuente palmera, en el exterior de la fábrica de Don Simón en Huelva. / E. Guzmán

Evaristo Guzmán

Evaristo Guzmán

Fuente Palmera

El grupo empresarial García Carrión tiene la intención de hacer en Fuente Palmera una réplica de su planta de Huelva, adaptándola a las 60 hectáreas adquiridas en el término municipal de La Colonia.

La construcción se prevé en dos fases: la primera incluye las instalaciones de recepción, exprimido y pasteurización; y la segunda, la parte de envasado. Chano García Carrión señalaba a este periódico que "en 14 o 15 meses queremos empezar a exprimir naranja en Córdoba, pero hasta que llegue ese momento, con grandes agricultores en Córdoba con los que tenemos acuerdos históricos y con otros nuevos que llegarán, vamos a coger la naranja y exprimirla en Huelva".

En la planta de la localidad onubense de Villanueva de los Castillejos, cuyo modelo se quiere trasladar a Córdoba, las naranjas se recogen en su momento óptimo de maduración y se exprimen en menos de 24 horas para que no pierdan sus propiedades. La fábrica tiene capacidad para procesar 2 millones de kilos de naranja al día.

Visita al interior de la fábrica de Don Simón en la localidad onubense de Villanueva de los Castillejos.

Visita al interior de la fábrica de Don Simón en la localidad onubense de Villanueva de los Castillejos. / E. Guzmán

Además, en sus instalaciones, a través de un sistema de depuración anaerobia, se generan 1.800.000 metros cúbicos de biogás y produce el 20% de la electricidad que consume, mientras otro 30% de la energía proviene de placas fotovoltaicas. Asimismo, dispone de calderas de biomasa para producir energía térmica.

Respecto al agua, utilizan potasa en vez de sosa en todos los procesos de limpieza y una vez que pasa por la fábrica se revierte al campo y se usa para riego.

Acuerdos con los agricultores

El vicepresidente de la compañía, José García Carrión, afirma que, "una vez asentados en Huelva con una planta única en el mundo, creemos que su mejor extensión es continuar en Andalucía y nuestros proveedores lo han visto con muy buenos ojos porque es la mejor forma de crecer juntos, garantizando materia prima de calidad. Así que Córdoba, con el potencial y la gran realidad que es el cultivo de cítricos, y por su ubicación estratégica, significa una apuesta de presente y todavía más a futuro".

García-Carrión quiere implantar la fórmula que le ha llevado a tener acuerdos con más de 40.000 agricultores locales, que son los contratos a largo plazo para obtener mayor rentabilidad y estabilidad para ambas partes

García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027

