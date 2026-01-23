Medio ambiente
El presidente de la Diputación de Córdoba apuesta por Montalbán como motor provincial de innovación ambiental
Fuentes mantiene una reunión de trabajo en el complejo medioambiental del municipio y subraya la importancia de las modernizaciones que se acometerán
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha mantenido este viernes un encuentro de trabajo con el personal del Complejo Medioambiental de Montalbán, “instalaciones provinciales que son un referente andaluz y un ejemplo de como es posible combinar la innovación tecnológica con el compromiso ambiental”. De este modo lo ha explicado Fuentes, quien ha aprovechado esta reunión para hacer hincapié en “seguir trabajando para convertir esta planta en un referente nacional de innovación tecnológica y compromiso con el medio ambiente”.
El máximo responsable de la institución provincial, que ha estado acompañado por el presidente de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa), Andrés Lorite, ha hecho referencia, además, a que “el Complejo Medioambiental de Montalbán va a afrontar una renovación y modernización de sus instalaciones que permitirá la producción de biometano y compost de alta calidad con los residuos orgánicos de la provincia”.
Finalmente, Fuentes ha insistido en que “nos encontramos ante un momento clave en materia medioambiental, un punto de inflexión que hace necesario un compromiso con hechos e inversiones que contribuyan a hacer estas instalaciones más eficientes y eficaces”.
