El Pleno aprueba el convenio con el IPBS para la gestión del servicio de ayuda a domicilio durante 2026 en Monturque

El Ayuntamiento de Monturque ha celebrado la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de enero, en la que se han abordado diversos asuntos de interés municipal, destacando la aprobación del convenio con el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) para la gestión del servicio de ayuda a domicilio (SAD) durante el ejercicio 2026, una prestación esencial orientada a atender a personas en situación de dependencia y necesidades sociosanitarias.

El alcalde, Antonio Castro, ha puesto de relieve "la importancia de garantizar la continuidad de un servicio público esencial que llega directamente a las familias y a las personas más vulnerables", subrayando que "el SAD es una herramienta clave para favorecer la autonomía personal y la calidad de vida en el entorno domiciliario".

En este sentido, el Pleno ha dado luz verde a un acuerdo por el que se establece la financiación y condiciones de desarrollo del servicio durante el próximo año, con una previsión económica total de 980.987,76 euros. Asimismo, la sesión ha contemplado la prórroga de la encomienda de gestión a la empresa municipal Sociedad Municipal para el Desarrollo de Monturque SL (Somudemo), con efectos desde el 1 de enero de 2026, garantizando la continuidad del servicio y su prestación con normalidad.

A este respecto, el máximo responsable municipal ha señalado que "el Ayuntamiento mantiene su compromiso firme con los servicios sociales y con la atención a quienes más lo necesitan, trabajando siempre desde la responsabilidad y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos".

Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2027

En otro de los puntos del orden del día, la corporación municipal ha aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2027, un documento de planificación que permitirá regular, ordenar y dar cobertura a las líneas de ayudas públicas que el Ayuntamiento pueda convocar durante este periodo, conforme al marco normativo vigente.

El alcalde ha declarado que este plan "supone un paso importante para reforzar la transparencia y la planificación de las subvenciones municipales", añadiendo que "se trata de disponer de un marco claro que garantice que cada euro destinado a ayudas públicas tenga un retorno social real y medible".

Finalmente, ha salido adelante, con el voto favorable del grupo municipal socialista y la postura contraria del grupo popular, un reconocimiento extrajudicial de créditos, correspondiente a facturas emitidas durante 2025 con cargo al presupuesto municipal de 2026, con el objetivo de regularizar obligaciones económicas pendientes y permitir su adecuado abono conforme al procedimiento administrativo establecido. Antonio Castro ha indicado que "esta medida responde a la necesidad de mantener el rigor en la contabilidad municipal y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, garantizando al mismo tiempo la estabilidad económica del Ayuntamiento".