El onubense Chema Riquelme firma el cartel del Carnaval de Cabra 2026

El Ayuntamiento de Cabra ha presentado el cartel anunciador del Carnaval 2026, una obra del artista onubense Chema Riquelme, que ha resultado ganadora del Concurso de Carteles tras el fallo unánime del jurado, reunido el pasado 9 de enero. El acto de presentación se celebró este viernes y contó con la participación de la delegada municipal de Feria y Fiestas, Rosi Lama, y del técnico del área, León Madero.

La obra, titulada Momo Egabrense, ha sido seleccionada entre las cuatro propuestas presentadas a esta edición del certamen. Lama destacó la calidad de los trabajos y la dificultad del proceso de selección, agradeciendo la participación de todos los autores. Según señaló, el cartel elegido "apuesta por una imagen con personalidad propia para anunciar una de las fiestas más esperadas del calendario" y refleja el espíritu del Carnaval egabrense, contribuyendo además a su proyección más allá del ámbito local.

Chema Riquelme (Huelva, 1980) es un artista multidisciplinar, con trayectoria como pintor, escultor y publicista, y director de la empresa Artesanos del Carnaval, especializada en el diseño y elaboración de disfraces y elementos artesanales para carnavales de distintos puntos del país, especialmente vinculados al Carnaval de Cádiz.

Concurso de Agrupaciones Carnavalescas

Durante la presentación también se dieron a conocer los detalles de la venta de entradas para la fase semifinal del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas (CAC) 2026, que se celebrará en el Teatro El Jardinito los días 30 y 31 de enero, a partir de las 20.30 horas. Las entradas, que se venderán de forma presencial, tendrán un precio de 3 euros por sesión y 5 euros el abono para ambas semifinales, con un máximo de dos bonos por persona y reserva de una entrada para la final a las primeras cien personas que adquieran dicho abono.

La final del concurso se celebrará el viernes 6 de febrero, con entradas al precio de 5 euros y un máximo de dos localidades por persona. Desde el Ayuntamiento se ha avanzado que en las próximas semanas se presentará la programación completa del fin de semana grande del Carnaval de Cabra 2026, que tendrá lugar los días 14 y 15 de febrero.