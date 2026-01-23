La nueva gestión del parking de la Plaza Nueva de Lucena combina atención presencial y control remoto

El futuro modelo de gestión del parking subterráneo de la Plaza Nueva de Lucena restringe la atención presencial al tramo diurno de lunes a sábados, mientras que en horario nocturno y festivos será por control remoto. La aplicación de herramientas tecnológicas y la adaptación de nuevos sistemas informáticos y de digitalización dirigen hacia esta transformación del servicio. La licitación, que acaba de conocerse, tiene un importe económico de 811.162 euros para un periodo de cinco años (el tiempo máximo estipulado en el pliego).

La renuncia de la adjudicataria actual, comunicada en septiembre y cuya vinculación expiraba a finales de 2028, ha motivado la nueva licitación, aprobada por mayoría en el consejo de administración de la empresa EPEL, en el que el equipo de gobierno popular recibió el apoyo de Ciudadanos y Vox, mientras que PSOE e Izquierda Unida votaron en contra. Esta empresa, que ha argumentado su desistimiento por causas de estrategia comercial, al emprender proyectos en el sector de las energías renovables, continuará prestando el servicio hasta que cobre efectos la siguiente concesión.

La sociedad municipal ha acordado dividir el contrato en dos lotes, diferenciando las secciones de operador y limpieza, al objeto de lograr "una mayor especialización y un mayor control", argumentaba el presidente de EPEL, Francis Aguilar.

Varios vehículos entran y salen del parking de la Plaza Nueva de Lucena. / M. González

Menos personal y menos costes

La reducción de personal, al eliminarse la asistencia física desde las 23.00 hasta las 7.00 horas y, también, los domingos y festivos completos, sustenta la disminución de costes. Frente a un desembolso de 434.000 euros suscrito en la última concesión, la cuantía desciende, según la estipulación económica inicial, a 324.000 euros.

El Ayuntamiento justifica estos cambios en la concentración del 94% de la rotación de vehículos, de acuerdo a los datos extraídos en diciembre del pasado año, entre las 7.00 y las 23.00 horas. De igual modo, la seguridad por control remoto empleará un circuito cerrado de videovigilancia integrado por 57 cámaras de grabación permanente y distribuidas en las cuatro plantas, accesos rodados y zonas peatonales.

Acerca de la subrogación de la plantilla, la materia más controvertida, Francis Aguilar aclaraba que "el convenio dice que sí" sobre la obligación de mantener a los empleados, aunque puntualizaba que "es decisión de la empresa" las funciones finalmente atribuidas a cada trabajador o la proposición de eventuales acuerdos. El portavoz del gobierno local quiso enfatizar que "nosotros contratamos un servicio, no a trabajadores" y precisó que en "la gestión" de los trabajadores "no entra" el Consistorio.

Tecnología del aparcamiento

Esta modificación garantiza "el ajuste" de los medios desplegados a "las necesidades reales", resalta Aguilar. Las cláusulas técnicas, reflejadas en un expediente tramitado por vía de urgencia, reservan una bolsa complementaria de 100 horas de actividad, a activar desde la empresa EPEL y vinculadas a períodos de máxima afluencia, como Semana Santa o Navidad.

Desde el pasado año, la reconversión digital encargada a la empresa Equinsa Parking, entre otras novedades, ha habilitado una aplicación móvil y admite cajeros automáticos con múltiples alternativas y abonos recargables, además de patentar la lectura automática de matrículas.