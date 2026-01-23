Montilla refuerza su Carnaval con el regreso de una nueva agrupación local

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado este viernes la programación del Carnaval 2026, una edición que se adelanta en el calendario y que llegará con más actos, mayor actividad y un refuerzo del carácter participativo de una de las celebraciones más arraigadas del municipio, ampliando además el tiempo de preparación de los distintos eventos.

El Carnaval montillano dará comienzo oficialmente el domingo 1 de febrero con una jornada inaugural que servirá como pistoletazo de salida a toda la programación. Ese día tendrá lugar la presentación oficial del cartel anunciador y de una nueva comparsa local, en un acto que contará también con una actuación destacada del carnaval andaluz. La cita se celebrará en el auditorio de Envidarte, a partir de las 12.00 horas, con la participación de El Taleguilla.

Además, desde el Ayuntamiento de Montilla se ha subrayado el carácter especial de esta edición, marcada por la recuperación de una agrupación carnavalesca propia tras varios años sin comparsas locales. En ese sentido, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, ha comentado que "Montilla tiene que estar de enhorabuena porque, después de muchos años, vuelve a contar con una comparsa montillana, fruto del trabajo y la constancia de personas muy vinculadas al carnaval".

Seis carrozas para el gran pasacalles

Por otro lado, a partir del tercer fin de semana de febrero, el Carnaval vivirá uno de sus momentos centrales con la celebración del gran pasacalles del domingo 15 de febrero. Se trata de una cita ya consolidada en la mañana del domingo de Carnaval, de carácter familiar y con vocación comarcal, que volverá a atraer tanto a participantes como a público procedente de otros municipios, reforzando su condición de uno de los actos más multitudinarios de la programación festiva.

En esta edición serán seis las asociaciones que participarán con carroza, además de los grupos que se sumen al desfile sin plataforma. Desde el Área de Festejos se ha recordado que, aunque el cupo de carrozas ya está completo, los grupos de más de quince personas pueden seguir inscribiéndose para participar en el pasacalles en las distintas modalidades establecidas.

11.000 euros en premios

De igual modo, el apartado competitivo volverá a tener un peso destacado dentro del programa. El concurso de pasacalles de Carnaval 2026 contará con una dotación económica global de alrededor de 11.000 euros, repartidos en cuatro modalidades. En la categoría individual, pareja o trío se establecen premios de hasta 70 euros; para grupos a partir de cuatro personas, el primer premio alcanza los 150 euros; en la modalidad de asociaciones con un mínimo de 15 integrantes se concederán premios de hasta 400 euros; mientras que la mejor carroza, inscrita en el Registro de Asociaciones de Montilla, recibirá un primer premio de 1.500 euros.

En cuanto a la nueva comparsa local, Darío Jordano, director musical y representante de La Comparsa Montillana, ha explicado que el proyecto nace "de las ganas de recuperar una tradición que en Montilla llegó a contar incluso con varias agrupaciones carnavalescas". Jordano ha recordado que parte de sus componentes "han seguido viviendo el carnaval en otros municipios de la comarca" y que, desde hace varios años, existía la inquietud de crear un grupo propio en la localidad.