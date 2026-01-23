La lluvia obliga a reorganizar el 9º Festival de la Grulla de Los Pedroches con aplazamientos y nuevas actividades

La Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches ha ampliado las actividades del 9º Festival de la Grulla, que ha comenzado este viernes en El Viso y que se prolongará más allá de este fin de semana por la inclusión de nuevas actividades y por la previsión meteorológica, que ha obligado a aplazar de forma indefinida la ruta cicloturista prevista para este sábado.

De este modo, esta mañana se han celebrado las actividades con 53 alumnos del CEIP La Inmaculada de El Viso con algunos cambios sobre el programa inicial debido a la situación meteorológica y se organizarán nuevos talleres para escolares en la segunda semana de febrero en las localidades de Hinojosa del Duque y de Belalcázar.

Actividades este fin de semana

Tras el aplazamiento de la ruta cicloturista, el programa sí continuará este sábado con la actividad El atardecer de la grulla, una experiencia-taller formativo de observación en uno de los momentos más singulares del día, cuando las grullas se agrupan y vuelan hacia sus dormideros. La actividad se desarrollará en varios grupos reducidos de un máximo de 15 personas, garantizando una observación cercana y sin interferencias. Durante la jornada se ofrecerán explicaciones sobre la ecología, etología y conservación de la especie, además de pautas para una observación responsable.

Grullas en Los Pedroches. / CÓRDOBA

Para el domingo está prevista una ruta a pie por el entorno de La Colada, priorizando la observación atenta del paisaje y de las aves. Esta actividad contará con un desayuno y una charla introductoria en el Aula de la Naturaleza El Pocito, y estará abierta a un máximo de 30 personas. Todas las iniciativas buscan acercar a la población al conocimiento y respeto de la grulla común, reforzando el vínculo entre la ciudadanía y el patrimonio natural de la comarca de Los Pedroches.

Taller de fotografía y vídeo y ruta cicloturista

En paralelo al Festival de la Grulla, se está realizando un taller de fotografía y vídeo que servirá para generar un banco de fotografías de grullas en la comarca. Tanto el final de esta actividad como la ruta cicloturista aplazada de este fin de semana se plantea para el fin de semana del 14 de febrero.

Al ser actividades que pasan de forma obligada por contar con unas condiciones meteorológicas adecuadas y por las circunstancias que impone la propia biología del animal, la fecha puede sufrir modificaciones que se avisarán en tiempo y forma por parte de la organización.