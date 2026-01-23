Organizado por la mancomunidad
La lluvia obliga a reorganizar el 9º Festival de la Grulla de Los Pedroches con aplazamientos y nuevas actividades
La organización avisará de las fechas de las citas que dependen de las condiciones meteorológicas en tiempo y forma
La Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches ha ampliado las actividades del 9º Festival de la Grulla, que ha comenzado este viernes en El Viso y que se prolongará más allá de este fin de semana por la inclusión de nuevas actividades y por la previsión meteorológica, que ha obligado a aplazar de forma indefinida la ruta cicloturista prevista para este sábado.
De este modo, esta mañana se han celebrado las actividades con 53 alumnos del CEIP La Inmaculada de El Viso con algunos cambios sobre el programa inicial debido a la situación meteorológica y se organizarán nuevos talleres para escolares en la segunda semana de febrero en las localidades de Hinojosa del Duque y de Belalcázar.
Actividades este fin de semana
Tras el aplazamiento de la ruta cicloturista, el programa sí continuará este sábado con la actividad El atardecer de la grulla, una experiencia-taller formativo de observación en uno de los momentos más singulares del día, cuando las grullas se agrupan y vuelan hacia sus dormideros. La actividad se desarrollará en varios grupos reducidos de un máximo de 15 personas, garantizando una observación cercana y sin interferencias. Durante la jornada se ofrecerán explicaciones sobre la ecología, etología y conservación de la especie, además de pautas para una observación responsable.
Para el domingo está prevista una ruta a pie por el entorno de La Colada, priorizando la observación atenta del paisaje y de las aves. Esta actividad contará con un desayuno y una charla introductoria en el Aula de la Naturaleza El Pocito, y estará abierta a un máximo de 30 personas. Todas las iniciativas buscan acercar a la población al conocimiento y respeto de la grulla común, reforzando el vínculo entre la ciudadanía y el patrimonio natural de la comarca de Los Pedroches.
Taller de fotografía y vídeo y ruta cicloturista
En paralelo al Festival de la Grulla, se está realizando un taller de fotografía y vídeo que servirá para generar un banco de fotografías de grullas en la comarca. Tanto el final de esta actividad como la ruta cicloturista aplazada de este fin de semana se plantea para el fin de semana del 14 de febrero.
Al ser actividades que pasan de forma obligada por contar con unas condiciones meteorológicas adecuadas y por las circunstancias que impone la propia biología del animal, la fecha puede sufrir modificaciones que se avisarán en tiempo y forma por parte de la organización.
- Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
- Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
- Accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: última hora de las víctimas y desaparecidos | Óscar Puente: 'Si hubo un fallo en la infraestructura, surgió antes del descarrilamiento
- Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados
- Una mujer de Bujalance, entre las desaparecidas en el accidente de tren de Adamuz
- Rescatan en buen estado a Boro, el perro perdido tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que ya se encuentra con su familia
- Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz
- El maquinista de Iryo no tuvo conocimiento del accidente con el Alvia en Adamuz (Córdoba) hasta casi una hora después