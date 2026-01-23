García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva

Cerca de un centenar de agricultores y empresarios del sector citrícola de La Colonia de Fuente Palmera, representantes de la Agropecuaria San Francisco de Borja, el alcalde, Francisco Javier Ruiz, y varios concejales del equipo de gobierno y técnicos municipales han realizado una visita a la planta de producción de zumo de naranja Don Simón que la empresa García-Carrión tiene en Villanueva de los Castillejos (Huelva).

Allí les han recibido el dueño de la compañía, José García-Carrión Jordán, su mujer, Fala Corujo, y el vicepresidente, Chano García-Carrión. También han estado presentes otras personalidades como el exalcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán, el exconsejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Paulino Plata, y el empresario colono, Antonio De la Rosa. La jornada se ha caracterizado por el trato exquisito y la cercanía mostrada en todo momento por la familia García-Carrión y todos sus trabajadores.

El grupo empresarial tiene cinco plantas en toda España

La de Huelva es una de las cinco plantas de producción que la empresa tiene en España, además de las diez bodegas con denominación de origen repartidas por todo el país. Se trata de un proyecto único en el mundo por su agricultura integrada, ya que está rodeada por millones de naranjos en las 2.000 hectáreas cultivadas en tres parcelas diferentes, con 28 variedades y un terreno experimental. Las naranjas se recogen en su momento óptimo de maduración y se exprimen en menos de 24 horas para que no pierdan sus propiedades. La fábrica tiene capacidad para procesar 2 millones de kilos de naranja por día.

La factoría tiene capacidad para procesar 2 millones de kilos de naranja al día

Asimismo, la planta es pionera a nivel internacional porque fue concebida con un triple objetivo medioambiental: cero residuos, cero emisiones contaminantes y cero consumo neto de agua. En sus instalaciones, a través de un sistema de depuración anaerobia genera 1.800.000 metros cúbicos de biogás, el cual utiliza, mediante unos motores de cogeneración, para producir el 20% de la electricidad consumida; otro 30% de la energía proviene de placas fotovoltaicas; y dispone de calderas de biomasa para producir energía térmica.

El uso de energías renovables para autoconsumo es uno de los pilares de la estrategia de sostenibilidad de la compañía. Respecto al agua, utilizan potasa en vez de sosa en todos los procesos de limpieza y una vez que pasa por la fábrica se revierte al campo y se usa para riego.

Visita de la delegación colona a la fábrica onubense de García Carrión. / E. Guzmán

Durante la visita, la comitiva se dividió en cuatro grupos y pasó por todas las secciones de la planta, desde la parte de recepción de la materia prima, exprimido, pasteurización, almacenamiento y envasado. Comprobaron, a veces estupefactos, el altísimo nivel de tecnología y automatización de la maquinaria y las dimensiones de unas instalaciones de última generación.

El alcalde pide unidad de las administraciones para que el proyecto salga adelante

Posteriormente se expuso a grandes rasgos el proyecto para Fuente Palmera. La empresa tiene la intención de hacer una réplica de su planta de Huelva, adaptándola a las 60 hectáreas adquiridas en La Colonia. La construcción se prevé en dos fases: la primera incluye las instalaciones de recepción, exprimido y pasteurización; y la segunda, la parte de envasado. Chano García-Carrión señalaba a este periódico que “en 14 ó 15 meses queremos empezar a exprimir naranja en Córdoba, pero hasta que llegue ese momento, con grandes agricultores en Córdoba con los que tenemos acuerdos históricos y con otros nuevos que llegarán, vamos a coger la naranja y exprimirla en Huelva”.

El vicepresidente de la compañía afirmaba que “una vez asentados en Huelva con una planta única en el mundo, creemos que su mejor extensión es continuar en Andalucía y nuestros proveedores lo han visto con muy buenos ojos porque es la mejor forma de crecer juntos, garantizando materia prima de calidad. Así que Córdoba, con el potencial y la gran realidad que es en cultivo de cítricos, y por su ubicación estratégica, significa una apuesta de presente y todavía más a futuro”.

Contratos como proveedores

García-Carrión quiere implantar la fórmula que le ha llevado a tener acuerdos con más de 40.000 agricultores locales, que son los contratos a largo plazo para obtener mayor rentabilidad y estabilidad para ambas partes. Así, se garantizarían grandes volúmenes de salida, pago garantizado, transparencia en el precio evitando que haya precios por debajo de los costes, seguridad para la recogida de la naranja, planificar la campaña evitando incertidumbre, trato directo con el agricultor, barajar plantaciones exclusivas para industria, etc. Todo lo que sea a medio largo-plazo la empresa está dispuesta a hablarlo con el agricultor.

En este sentido, la Agropecuaria San Francisco de Borja de Fuente Palmera va a jugar un papel importante porque ha firmado un contrato como proveedor de materia prima con García-Carrión. A su vez, firmará acuerdos con sus cooperativistas para que le entreguen la naranja que se destinará luego a la empresa. Desde la entidad apuntan que “es una gran oportunidad para los cooperativistas, ya que el contrato que se ofrece les dará estabilidad y seguridad en los próximos 5 años otorgando garantías de que su producción será recogida a unos precios muy competitivos”.

Agricultores de La Colonia de Fuente Palmera conocen la zona de recepción de naranja de la fábrica de Huelva. / E. Guzmán

Por su parte, el alcalde señala que “el Ayuntamiento y toda La Colonia, agricultores, empresarios, cooperativa, comunidades de regantes, estamos muy ilusionados con este proyecto que es una oportunidad única para Fuente Palmera y todo el Valle del Guadalquivir, también para el resto de la provincia, y al que tenemos que responder después de la apuesta firme de García Carrión con una unidad desde las administraciones, con una colaboración público-privada para que el proyecto dé sus frutos en La Colonia de Fuente Palmera”. Ruiz añade que “es un reto importantísimo porque estamos hablando de un proyecto sin precedentes en el sector agrícola, un proyecto tractor que aglutinará empresas auxiliares y que cambiará el desarrollo de nuestro municipio a medio y largo plazo”.

La opinión de los agricultores sobre la planta de Huelva

José Luis Adame, empresario de Fuente Palmera, señala que las instalaciones de García-Carrión están en la vanguardia del sector, en contacto con la última tecnología que el mercado pone a su disposición. “Pero sobre todo me quedo con el carácter innovador que está impregnado en la empresa y en cada miembro de su equipo humano. Aunque creo que el éxito de este proyecto es el gran nivel de comercialización a nivel mundial que posee García Carrión y la demanda actual de zumo de naranja de esta calidad, a nivel global”.

Manolo Sánchez, de Villalón, se mostraba “muy contento con la visita y de ver unas tecnologías de última generación que impulsarán el campo colono y a sus agricultores. El entusiasmo de sus líderes y el ánimo de sus trabajadores me llamó mucho la atención. Un proyecto de estas dimensiones le vendrá bien a La Colonia de Fuente Palmera”.