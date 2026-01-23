La familia de la profesora de Bujalance fallecida en el accidente de Adamuz agradece el cariño y apoyo de todo el pueblo. Mari Carmen Abril tenía 50 años de edad, era natural de Bujalance y profesora en el instituto de Secundaria Los Castillos de Alcorcón en Madrid, donde llevaba ejerciendo un par de años. Regresaba a Madrid en el Iryo que descarriló el pasado 18 de enero. Familiares, vecinos y amigos abarrotan la parroquia de La Asunción el pasado miércoles para darle su último adiós.

Reproducimos íntegro el comunicado de agradecimiento de la familia:

"Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todo el pueblo, así como a amigos y familiares, por el cariño, el apoyo y el acompañamiento que nos han brindado tras el fallecimiento de nuestra hija y hermana, Mª Carmen Abril Vega.

Hemos sentido de cerca el calor y la solidaridad de nuestros vecinos de Bujalance, de amigos y de familia, así como de todos aquellos que se han desplazado desde distintos lugares para acompañarnos y compartir con nosotros este dolor tan profundo.

Mª Carmen nos enseñó con su vida el valor del amor y la generosidad, y por ello siempre ocupará un lugar eterno en nuestros corazones.

Queremos también enviar toda nuestra fuerza y cariño a aquellas familias que están atravesando la pérdida de un ser querido en circunstancias similares."

Diario CÓRDOBA El Sindicato Andaluz de Bomberos reconoce la labor de los servicios de emergencia El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) ha expresado públicamente su reconocimiento al trabajo realizado por los distintos servicios de emergencia que intervinieron en el grave accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz, en el que se vieron implicados trenes de Alvia e Iryo.

Óscar Puente, ministro de Transportes durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto a Luis Pedro Marco de la Pena, presidente de Adif, y José Antonio Santano Clavero, Secretario de Estado de Transportes. / José Luis Roca "Se han hecho todas las comprobaciones" "Todo se ha realizado absolutamente con arreglo a la normativa", ha afirmado el ministro. "Se han hecho todas las comprobaciones que están en la norma y que también forman parte de las recomendaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)", ha continuado. Puente también está dedicando intervención a desmentir "bulos" difundidos sobre la investigación.

Hubo cuatro incidencias previas en la zona El ministro también ha detallado las incidencias reportadas por los maquinistas sobre esa zona, con anterioridad al accidente. "Cuatro. Ninguna relacionada con la infraestructura", ha afirmado.

"Hay confianza en las empresas" Puente se centra ahora en explicar la relación de obras ejecutadas en el tramo donde se produjo el accidente. "Hay confianza en las empresas que ejecutaron esas obras. Hay confianza en ellas en España y fuera de España", ha afirmado el ministro.