Tragedia ferroviaria

La familia de la profesora de Bujalance fallecida en el accidente de Adamuz agradece el cariño y apoyo de todo el pueblo

Investigación del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo

Mari Carmen Abril, en una fotografía reciente.

José Escamilla

La familia de la profesora de Bujalance fallecida en el accidente de Adamuz agradece el cariño y apoyo de todo el pueblo. Mari Carmen Abril tenía 50 años de edad, era natural de Bujalance y profesora en el instituto de Secundaria Los Castillos de Alcorcón en Madrid, donde llevaba ejerciendo un par de años. Regresaba a Madrid en el Iryo que descarriló el pasado 18 de enero. Familiares, vecinos y amigos abarrotan la parroquia de La Asunción el pasado miércoles para darle su último adiós.

Reproducimos íntegro el comunicado de agradecimiento de la familia:

"Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todo el pueblo, así como a amigos y familiares, por el cariño, el apoyo y el acompañamiento que nos han brindado tras el fallecimiento de nuestra hija y hermana, Mª Carmen Abril Vega.

Hemos sentido de cerca el calor y la solidaridad de nuestros vecinos de Bujalance, de amigos y de familia, así como de todos aquellos que se han desplazado desde distintos lugares para acompañarnos y compartir con nosotros este dolor tan profundo.

Mª Carmen nos enseñó con su vida el valor del amor y la generosidad, y por ello siempre ocupará un lugar eterno en nuestros corazones.

Queremos también enviar toda nuestra fuerza y cariño a aquellas familias que están atravesando la pérdida de un ser querido en circunstancias similares."

