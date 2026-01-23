Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortada la carretera CO-4207 entre Montilla y Montalbán por el desbordamiento del arroyo Salado

El río ha anegado la vía entre los kilómetros 4 y 6

Corte de la carretera entre Montilla y Montalbán por el desbordamiento del arroyo Salado, según informa el mapa actualizado de incidencias de la DGT.

Corte de la carretera entre Montilla y Montalbán por el desbordamiento del arroyo Salado, según informa el mapa actualizado de incidencias de la DGT. / DGT

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

La carretera CO-4207, que une Montilla y Montalbán, está cortada entre los kilómetros 4 y 6 por el desbordamiento del arroyo Salado, según informa el servicio de Emergencias 112 en un comunicado inserto en su perfil en la red social X, antes Twitter.

Además, el 112 recuerda a los usuarios "nunca cruzar por zonas inundadas" aunque se conozca el terreno y "evitar riesgos". En este sentido, el mapa de incidencias en carretera de la DGT informa sobre un "corte de todos los carriles en ambos sentidos" de la mencionada CO-3207, con un nivel de servicio negro, a causa de una "inundación" de la vía.

Se trata del segundo percance provocado por las fuertes lluvias de las últimas horas tras el vivido en la red ferroviaria, que se encuentra cortada entre Córdoba y Jaén por la caída de un muro en las vías entre Villa del Río y Montoro.

