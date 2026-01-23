Incidencia en la red de trenes
La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
El incidente se ha registrado entre Villa del Río y Montoro, a la altura de la estación villarrense, tras el derrumbe de lodo y agua de una ladera cercana
Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), todas las noticias en un hilo directo
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de una nueva incidencia en las vías ferroviarias de la provincia con la suspensión de la circulación entre Villa del Río y Montoro, en la línea que une Córdoba con Jaén, debido a la caída de un muro por la acumulación de lluvia en la zona a causa del temporal Ingrid.
La incidencia se registró a las 03.47 horas de este viernes 23 de enero en el tramo Córdoba - Linares-Baeza, y Adif está trabajando para solucionarla en la mayor brevedad posible.
Posible rotura del canal por la lluvia
El alcalde de Villa del Río, Jesús Morales, ha informado a este periódico de que, hacia las 08.00 horas de la mañana, se recibió una llamada de Adif explicitando el corte de tráfico ferroviario de cercanías "a la altura" de esta localidad. Probablemente, como consecuencia de la rotura del canal, debido a la numerosa lluvia caída durante la madrugada.
Además, el alcalde ha explicado que han sido diversos los derrumbes desde la ladera cercana a la zona de la vía, por lo que el lodo y el agua han invadido la vía del tren. Morales explica que la zona afectada es la cercana a la residencia de mayores de la localidad, y es en ese punto donde se ha producido el corte de las vías, justo a la altura de la propia estación de Villa del Río.
María Roso
