Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de AdamuzMuertes en AdamuzFin del plan de emergenciaTestimonio de guardias civilesÓscar PuenteDenunciasMikel GotiDragón 8x8Crimen de Montemayor
instagramlinkedin

Incidencia en la red de trenes

La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén

El incidente se ha registrado entre Villa del Río y Montoro, a la altura de la estación villarrense, tras el derrumbe de lodo y agua de una ladera cercana

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), todas las noticias en un hilo directo

Tren de Media Distancia.

Tren de Media Distancia. / CÓRDOBA

María Roso

Rafael Castro

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de una nueva incidencia en las vías ferroviarias de la provincia con la suspensión de la circulación entre Villa del Río y Montoro, en la línea que une Córdoba con Jaén, debido a la caída de un muro por la acumulación de lluvia en la zona a causa del temporal Ingrid.

La incidencia se registró a las 03.47 horas de este viernes 23 de enero en el tramo Córdoba - Linares-Baeza, y Adif está trabajando para solucionarla en la mayor brevedad posible.

Posible rotura del canal por la lluvia

El alcalde de Villa del Río, Jesús Morales, ha informado a este periódico de que, hacia las 08.00 horas de la mañana, se recibió una llamada de Adif explicitando el corte de tráfico ferroviario de cercanías "a la altura" de esta localidad. Probablemente, como consecuencia de la rotura del canal, debido a la numerosa lluvia caída durante la madrugada.

Noticias relacionadas y más

Además, el alcalde ha explicado que han sido diversos los derrumbes desde la ladera cercana a la zona de la vía, por lo que el lodo y el agua han invadido la vía del tren. Morales explica que la zona afectada es la cercana a la residencia de mayores de la localidad, y es en ese punto donde se ha producido el corte de las vías, justo a la altura de la propia estación de Villa del Río.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
  2. Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
  3. Accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: última hora de las víctimas y desaparecidos | Óscar Puente: 'Si hubo un fallo en la infraestructura, surgió antes del descarrilamiento
  4. Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados
  5. Una mujer de Bujalance, entre las desaparecidas en el accidente de tren de Adamuz
  6. Rescatan en buen estado a Boro, el perro perdido tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que ya se encuentra con su familia
  7. Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz
  8. El maquinista de Iryo no tuvo conocimiento del accidente con el Alvia en Adamuz (Córdoba) hasta casi una hora después

La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén

Cortada la carretera CO-4207 entre Montilla y Montalbán por el desbordamiento del arroyo Salado

Cortada la carretera CO-4207 entre Montilla y Montalbán por el desbordamiento del arroyo Salado

Así está el nivel de los embalses de Córdoba con las primeras lluvias de la borrasca Ingrid

Así está el nivel de los embalses de Córdoba con las primeras lluvias de la borrasca Ingrid

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén

Conmoción en Montoro por el accidente de Adamuz: «¿Qué casa no coge un tren, Dios mío?»

Conmoción en Montoro por el accidente de Adamuz: «¿Qué casa no coge un tren, Dios mío?»

Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba

Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba

La suspensión de trenes dispara un 70% la demanda de plazas de autobús entre Córdoba y Madrid

La suspensión de trenes dispara un 70% la demanda de plazas de autobús entre Córdoba y Madrid

Unos 6.900 viajeros de Iryo están sin servicio cada día por el accidente de Adamuz

Unos 6.900 viajeros de Iryo están sin servicio cada día por el accidente de Adamuz
Tracking Pixel Contents