Jornada de puertas abiertas en el Ceper
El centro de educación permanente Al Sadif de Palma del Río muestra su diversidad cultural
Preparan una jornada festiva el próximo jueves 29 en el contexto del Día Escolar de la Paz y la No Violencia
El Centro de Educación Permanente (Ceper) Al Sadif de Palma del Río prepara una jornada intercultural para dar visibilidad y celebrar la riqueza de las distintas nacionalidades que conviven en el municipio. El centro cuenta con alumnos de África, América y Europa del Este que asisten a las clases de español para extranjeros. Esta cita se dará en el contexto del Día Escolar de la Paz y la No Violencia que se conmemora cada 31 de enero, aunque la jornada se realizará el jueves 29 de enero por la tarde.
La iniciativa ha sido impulsada por el equipo del programa educativo Interculturalidad: español para extranjeros, compuesto por las profesoras Cristina Rojas, Alicia Wangensteen, María Fernández y Elena Fernández, además de la propia directora, Sonia Jiménez. Aunque el centro había planteado actividades similares de forma interna, esta es la primera vez que se abre a toda la ciudadanía.
Experiencias interactivas en la Casa de la Cultura
A partir de las 17.30 del jueves 29 de enero, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia inmersiva en la Casa de la Cultura de Palma del Río. El alumnado procedente de Senegal, Marruecos, Mali, Turquía, México y varias naciones de Europa del Este prepara junto al equipo educativo una serie de talleres interactivos para "transmitir esta variedad y diversidad de culturas a toda Palma del Río, para que conozcan y se enriquezcan de la variedad cultural", expone la directora del centro.
Entre las acciones previstas está la degustación de comidas típicas de estos países, explicación de costumbres como el Ramadán, talleres de henna para las manos o muestra de trajes y prendas típicas e incluso aprender a colocarse un fular. Para Sonia, los alumnos "tienen mucho que ofrecer para llenar nuestro aprendizaje de nuevos conocimientos, cómo se visten, por qué se visten así, de dónde vienen, qué tienen esos lugares, e incluso tradiciones y costumbres que tienen", comenta la directora. Además, todas estas actividades serán interactivas, "no es solo una exposición".
Poner en valor el programa educativo
Cristina Rojas explica que, más allá de lo festivo, la jornada va a poner en valor el trabajo diario del programa educativo de interculturalidad, donde los alumnos aprenden el idioma y se encuentran muchas dificultades.
"Trabajamos todas las destrezas, sobre todo, ellos tienen interés en la oralidad, en aprender a entendernos, a saber comunicarse, para ellos es su prioridad", ya que muchos trabajan como temporeros en el campo y deben entender nuestra lengua", señala. "Es complicado al principio porque ellos mismos no son capaces de explicarte ni siquiera dónde trabajan", aunque "poco a poco van soltándose, les vamos dando vocabulario" enfatizando incluso en "diferentes expresiones y cosas que solemos decir aquí", aprendiendo así la jerga local.
El equipo docente destaca que "es muy gratificante ver la evolución" y también observar cómo algunos alumnos pasan a estudiar Secundaria para adultos en el IES Antonio Gala.
La jornada de puertas abiertas está prevista en la Casa de la Cultura a partir de las 17.30 horas. El Ceper Al Sadif busca romper barreras y prejuicios y acercar su diversidad cultural y esos "nuevos conocimientos" a la sociedad palmeña.
