Meteorología
La borrasca Ingrid deja 50 litros en Villa del Río y 30 en Montoro y Cardeña
Se espera que las precipitaciones continúen durante prácticamente toda la semana
La lluvia se ha dejado sentir en toda la provincia de Córdoba durante la jornada de este viernes, especialmente durante la madrugada. Y previsiblemente la borrasca Ingrid seguirá generando inestabilidad durante los próximos días, de acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.
Entre los puntos más lluviosos de la provincia está Villa del Río, donde algunos medidores han recogido hasta 50 litros por metro cuadrado, según la información facilitada por el Ayuntamiento. En cuanto a los datos de Aemet, recogen 30 litros en Montoro y otros 29 en Cardeña.
La Rambla se sitúa justo después, con 25 litros por metro cuadrado desde la medianoche, en tanto que otros municipios han rozado o superado por poco los 20 litros, como Aguilar, Doña Mencía, Espiel, Fuente Palmera o Priego de Córdoba.
La capital cordobesa se ha situado también (hasta media tarde) en valores similares, con 21 milímetros recogidos en el Aeropuerto y 22 en el embalse de Guadanuño. Estas cifras aumentarán con seguridad dado que se prevé que el resto del día siga lluvioso.
Previsión del tiempo
En cuanto a la previsión, Aemet estima que las lluvias seguirá en la provincia durante prácticamente toda la semana. En la capital, las precipitaciones podrían dar un respiro a partir del mediodía, con una probabilidad de lluvias de entre el 10 y el 30%. Pero a partir del domingo volverá a caer agua casi con total certeza y no se detendrá al menos hasta el jueves.
