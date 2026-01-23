Avanza la retirada de los vagones del Iryo y el desguace del tren Alvia en Adamuz (Córdoba)

Los trabajos para retirar los vagones del tren Iryo y proceder al desguace del convoy Alvia han continuado este viernes en la zona del accidente de Adamuz.

Según han explicado fuentes de la empresa Grúas Alhambra desplazadas al lugar, las labores se centran en el acondicionamiento de un espacio seguro donde depositar los vagones siete y ocho del tren de la compañía italiana, que se sumarán al vagón número ocho, ya retirado desde el pasado martes. Se trata de una fase especialmente compleja del operativo, ya que la orografía del terreno dificulta tanto el acceso como el transporte: los camiones deben maniobrar por una zona muy escarpada y realizar gran parte del recorrido marcha atrás. Por este motivo, no se descarta que los trabajos se prolonguen durante el fin de semana.

De forma paralela, han continuado las tareas de corte y desguace del vagón número uno del tren Alvia, el último que permanece en el lugar del siniestro. En las inmediaciones de la vía se mantiene personal de la Guardia Civil y de Adif, que siguen examinando la infraestructura ferroviaria y recogiendo las últimas muestras necesarias para la investigación.

Trabajos en la zona traseras del Iryo en Adamuz. / Manuel Murillo

El escenario del accidente ha presentado este viernes una imagen muy distinta a la de los días anteriores. Tras el hallazgo e identificación de los dos últimos cuerpos, ya no han permanecido en la zona efectivos de la UME ni el 112.

En el entorno del siniestro solo continúan desplegados agentes de la Guardia Civil, que además han procedido a reabrir la mayoría de los accesos a los caminos colindantes que habían permanecido cerrados durante las jornadas más críticas del operativo.

En Directo

"No temo que el presidente me pueda cesar" "Me siento absolutamente capacitado para seguir en el cargo (...) No temo que el presidente del Gobierno me pueda cesar. No estoy preocupado por eso", ha dicho Puente, al ser preguntado si se ha planteado dimitir.

Sobre la revisión de las soldaduras En cuanto a las soldaduras, el presidente de Adif ha precisado que la empresa contratada para inspeccionar el control de calidad de la obra, en este caso la compañía Ayesa, otra ingeniería española, volvió a controlar y a ensayar el 30% de las soldaduras por segunda vez, es decir, 36 soldaduras fueron ensayadas dos veces por dos equipos de ensayo diferentes.