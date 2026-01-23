Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia ferroviaria

Avanza la retirada de los vagones del Iryo y el desguace del tren Alvia en Adamuz (Córdoba)

Los servicios de emergencias ya no están en la zona y se abrió el acceso a caminos colindantes

Investigación del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo

Trabajos en el tren Iryo, este viernes en Adamuz.

Trabajos en el tren Iryo, este viernes en Adamuz. / Manuel Murillo

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Los trabajos para retirar los vagones del tren Iryo y proceder al desguace del convoy Alvia han continuado este viernes en la zona del accidente de Adamuz.

Según han explicado fuentes de la empresa Grúas Alhambra desplazadas al lugar, las labores se centran en el acondicionamiento de un espacio seguro donde depositar los vagones siete y ocho del tren de la compañía italiana, que se sumarán al vagón número ocho, ya retirado desde el pasado martes. Se trata de una fase especialmente compleja del operativo, ya que la orografía del terreno dificulta tanto el acceso como el transporte: los camiones deben maniobrar por una zona muy escarpada y realizar gran parte del recorrido marcha atrás. Por este motivo, no se descarta que los trabajos se prolonguen durante el fin de semana.

De forma paralela, han continuado las tareas de corte y desguace del vagón número uno del tren Alvia, el último que permanece en el lugar del siniestro. En las inmediaciones de la vía se mantiene personal de la Guardia Civil y de Adif, que siguen examinando la infraestructura ferroviaria y recogiendo las últimas muestras necesarias para la investigación.

Trabajos en la zona traseras del Iryo en Adamuz.

Trabajos en la zona traseras del Iryo en Adamuz. / Manuel Murillo

El escenario del accidente ha presentado este viernes una imagen muy distinta a la de los días anteriores. Tras el hallazgo e identificación de los dos últimos cuerpos, ya no han permanecido en la zona efectivos de la UME ni el 112.

En el entorno del siniestro solo continúan desplegados agentes de la Guardia Civil, que además han procedido a reabrir la mayoría de los accesos a los caminos colindantes que habían permanecido cerrados durante las jornadas más críticas del operativo.

