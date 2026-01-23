El alcalde de Adamuz, "orgulloso" del hermanamiento con Huelva: "Me lo ha dicho la alcaldesa"

El alcalde de Adamuz (Córdoba), Rafael Ángel Moreno, ha expresado este viernes que en su pueblo se sienten "muy orgullosos" por el anuncio de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, sobre el inicio del procedimiento para hermanar a la capital onubense con la localidad cordobesa a raíz de la solidaridad mostrada por los adamuceños para con las víctimas del accidente ferroviario, que se ha cobrado la vida de 45 personas, 27 de ellas de Huelva.

Así lo ha trasladado el primer edil de Adamuz a Europa Press, recalcando que ha sido la "propia alcaldesa quien me ha llamado para decírmelo", aunque aún no conoce si celebrarán algún acto conjunto para visualizar este hermanamiento: "seguramente", pero "no lo sé todavía", ha afirmado.

Cabe recordar que la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha anunciado este viernes que el Ayuntamiento de la capital ha iniciado el procedimiento para hermanar a la ciudad con el pueblo de Adamuz (Córdoba) "en agradecimiento por la solidaridad, generosidad y entrega con todos los afectados" y "para que su ejemplo en estos días duros nos inspire siempre". "Su respuesta humana y cercana honra los mejores valores de nuestra tierra. No lo vamos a olvidar jamás", ha subrayado.

Declaración institucional en Huelva

Así lo ha manifestado durante la lectura de una declaración institucional en apoyo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en la que también han participado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz; la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López; el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto la corporación municipal del Ayuntamiento de Huelva, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, así como senadores, diputados nacionales y provinciales, y representantes de formaciones políticas, entre otros.

En la lectura de la declaración institucional, la alcaldesa ha lamentado "esta tragedia tan grande que nos ha roto de dolor" y ha expresado en nombre del Ayuntamiento de Huelva y de toda la sociedad onubense "nuestro más sentido pésame y profunda solidaridad con las víctimas, las personas heridas y sus familias. Huelva llora a sus hijos e hijas y siente el dolor de sus familias", ha dicho.

"Nos duele cada vida truncada, nos preocupa cada persona herida y nos conmueve el sufrimiento de quienes hoy atraviesan momentos de angustia y de incertidumbre. En situaciones así las distancias desaparecen y los pueblos se sienten más unidos que nunca por un mismo sentimiento de humanidad, apoyo y consuelo", señala el manifiesto.

Por ello, ha querido "trasladar un agradecimiento sincero y profundo al pueblo de Adamuz, a sus vecinos y vecinas", por "la ejemplar muestra de solidaridad, generosidad y entrega demostrada desde los primeros instantes con todos los afectados".

Agradecimientos a sanitarios, emergencias y cuerpos de seguridad

Igualmente, la alcaldesa de Huelva ha hecho extensivo el agradecimiento a "todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los servicios de emergencia y al personal sanitario que han intervenido con profesionalidad, rapidez y vocación de servicio", así como a "la provincia de Córdoba en su conjunto" que ha sabido "estar a la altura con responsabilidad, coordinación y solidaridad".

"Al Ayuntamiento de Córdoba y a los centros hospitalarios de la ciudad que han atendido a los heridos con una profunda humanidad, a las Administraciones que de manera leal y coordinada se volcaron desde el primer momento para ayudar a los afectados y a sus seres queridos", ha proseguido.

Por ello, ha señalado que desde el Ayuntamiento de Huelva reiteran nuestra total disposición institucional para colaborar en todo aquello que sea necesario y reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la dignidad y el respeto que merecen las víctimas.

"Hoy Huelva se detiene, guarda silencio y abraza desde la emoción y la cercanía a quienes más lo necesitan que el recuerdo de las víctimas permanezca siempre en nuestra memoria colectiva y que la solidaridad sea el camino que nos una frente a la adversidad", ha concluido.

