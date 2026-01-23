Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adif restablece el tráfico de trenes entre Córdoba y Jaén tras el corte por las lluvias

Los transportes ferroviarios pueden volver a circular por VIlla del Río desde las 13.22

Inundación en las vías de la estación de Villa del Río

Inundación en las vías de la estación de Villa del Río

Casavi

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

Adif, el gestor de las vías de tren en el país, ha podido restablecer ya el tráfico ferroviario en la línea entre Córdoba y Jaén, después de un corte motivado por la lluvias que ha detenido todos los servicios durante unas 10 horas.

Fuentes de Adif han confirmado a Diario CÓRDOBA que los trenes circulan con normalidad desde las 13.22 horas, una vez que se ha reparado la vía. Desde las 03.47 horas de este viernes, había quedado suspendida la circulación entre Villa del Río y Montoro por acumulación de agua de lluvia en los desvíos de Villa del Rio y caída de un muro de contención.

El accidente es similar al ocurrido esta misma semana en Rodalies, el Cercanías de Cataluña. Un muro de contención se derrumbó sobre la vía debido a las fuertes lluvias. En el caso de Córdoba, la acumulación de agua ha arrastrado materiales de la vía férrea que ya han sido reparados por Adif.

Durante el tiempo en que ha estado cortada la vía, son tres los servicios de Media Distancia que Renfe opera entre Córdoba y Jaén que se han visto afectados son salida desde la estación Julio Anguita. A ellos se suman otros dos convoyes del Tren de Proximidad que tienen parada en Villa del Río los días laborables.

Como consecuencia de esta incidencia, Renfe ha dispuesto medios alternativos para garantizar la movilidad de los viajeros de los servicios de Media y Larga Distancia afectados. De este modo, se ha establecido un servicio alternativo por carretera entre Jaén y Córdoba para los trenes de Media Distancia que circulan en este tramo; entre Córdoba y Alcolea para los servicios del Tren de Proximidad, y entre Córdoba y Andújar y/o Alcázar de San Juan para el Alvia Cádiz-Barcelona de las 7,35 horas.

Renfe ha lamentado "las molestias causadas por esta incidencia a los viajeros a los que está informando a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
