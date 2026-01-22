Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de AdamuzTestimonio de guardias civilesRescate del perro BoroAccidente tren CartagenaÓscar PuenteAbogado de AngroisUrgencias R. SofíaMapa escolarizaciónEl tiempo
instagramlinkedin

Protesta

Vecinos y empresarios de Rute recogen firmas para exigir el cambio de ubicación de la nueva depuradora

Piden un nuevo emplazamiento de la EDAR, que estará a menos de 630 metros de viviendas y empresas agroalimentarias, por los posibles malos olores

Vecinos y empresarios que recogen firmas contra la ubicación de la depuradora de Rute,cuyas obras se ven al fondo.

Vecinos y empresarios que recogen firmas contra la ubicación de la depuradora de Rute,cuyas obras se ven al fondo. / Padilla

Manuel Padilla

Rute

Desde hace semanas un grupo de vecinos y empresarios de Rute están recogiendo firmas para solicitar el cambio de ubicación de la nueva depuradora, cuyas obras se iniciaron el abril del pasado año en la zona oeste de la localidad, en la confluencia del camino Ruano CP-282 y el arroyo Fuente Clara.

La asociación para la reubicación de la estación depuradora de aguas residuales de Rute la forman vecinos, empresarios y familias preocupadas por la construcción de esta infraestructura y piden que se aleje más del casco urbano.

La EDAR estará cerca de viviendas y empresas agroalimentarias

No están en contra de ella, pero creen que la actual ubicación, a solo 630 metros del pueblo, se encuentra muy cerca de las viviendas, empresas -entre ellas del sector agroalimentario- o instalaciones como el polideportivo. Consideran que no cumple con una distancia suficiente y se muestran convencidos de que "va a provocar molestias como malos olores", ya que los vientos predominantes en Rute los traerán hasta el casco urbano.

Ya han recogido unas 700 firmas y piden el apoyo del pueblo y del Ayuntamiento para que la Junta de Andalucía busque otro emplazamiento.

Empresarios afectados, dispuestos a ir a los tribunales

Entre los afectados, Jorge Garrido, gerente de Galleros Artesanos, ha manifestado que su obrador de pastelería se encuentra a menos de 300 metros y se va a ver afectado por los malos olores. El empresario asegura que se verá obligado a trasladarse a Lucena y, con él, el gran reclamo turístico del Belén de Chocolate que esta empresa monta todos los años durante la campaña de Navidad.

Noticias relacionadas y más

José Villén, otro vecino integrante de esta asociación, pide "sentido común" a la Junta, porque están dispuestos llegar a los tribunales con este asunto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
  2. Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
  3. Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados
  4. Una mujer de Bujalance, entre las desaparecidas en el accidente de tren de Adamuz
  5. Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz
  6. Detenido un tren con doscientos pasajeros en la estación de Los Pedroches tras el accidente de Adamuz
  7. Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas
  8. Juanma Moreno sobre el rescate del Alvia en Adamuz (Córdoba): 'Valoramos partir el tren en dos para acceder al interior e identificar a las víctimas

El presidente del TSJA avanza que la causa del accidente en Adamuz tendrá piezas separadas por cada víctima

El Córdoba CF "aportará su granito de arena en recuerdo a las víctimas" del accidente ferroviario de Adamuz

El Córdoba CF "aportará su granito de arena en recuerdo a las víctimas" del accidente ferroviario de Adamuz

La Diputación de Córdoba dará atención psicológica a los vecinos de Adamuz que ayudaron en el accidente ferroviario

La Diputación de Córdoba dará atención psicológica a los vecinos de Adamuz que ayudaron en el accidente ferroviario

Puente Genil lanza un Plan de Voluntariado para apoyar la organización de eventos deportivos

Puente Genil lanza un Plan de Voluntariado para apoyar la organización de eventos deportivos

VÍDEO | El emotivo pasodoble de una comparsa de Punta Umbría a las víctimas de Adamuz en el COAC de Cádiz

VÍDEO | El emotivo pasodoble de una comparsa de Punta Umbría a las víctimas de Adamuz en el COAC de Cádiz

Accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Cartagena (Murcia), en directo: última hora de las víctimas y desaparecidos | El juzgado de Montoro ya ha recibido una decena de denuncias

El maquinista de Iryo no tuvo conocimiento del accidente con el Alvia hasta casi una hora después

Los primeros guardias civiles en llegar narran lo ocurrido en el “tren del terror” de Adamuz: "Fue una carrera contrarreloj por salvar vidas"

Tracking Pixel Contents