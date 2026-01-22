Protesta
Vecinos y empresarios de Rute recogen firmas para exigir el cambio de ubicación de la nueva depuradora
Piden un nuevo emplazamiento de la EDAR, que estará a menos de 630 metros de viviendas y empresas agroalimentarias, por los posibles malos olores
Desde hace semanas un grupo de vecinos y empresarios de Rute están recogiendo firmas para solicitar el cambio de ubicación de la nueva depuradora, cuyas obras se iniciaron el abril del pasado año en la zona oeste de la localidad, en la confluencia del camino Ruano CP-282 y el arroyo Fuente Clara.
La asociación para la reubicación de la estación depuradora de aguas residuales de Rute la forman vecinos, empresarios y familias preocupadas por la construcción de esta infraestructura y piden que se aleje más del casco urbano.
La EDAR estará cerca de viviendas y empresas agroalimentarias
No están en contra de ella, pero creen que la actual ubicación, a solo 630 metros del pueblo, se encuentra muy cerca de las viviendas, empresas -entre ellas del sector agroalimentario- o instalaciones como el polideportivo. Consideran que no cumple con una distancia suficiente y se muestran convencidos de que "va a provocar molestias como malos olores", ya que los vientos predominantes en Rute los traerán hasta el casco urbano.
Ya han recogido unas 700 firmas y piden el apoyo del pueblo y del Ayuntamiento para que la Junta de Andalucía busque otro emplazamiento.
Empresarios afectados, dispuestos a ir a los tribunales
Entre los afectados, Jorge Garrido, gerente de Galleros Artesanos, ha manifestado que su obrador de pastelería se encuentra a menos de 300 metros y se va a ver afectado por los malos olores. El empresario asegura que se verá obligado a trasladarse a Lucena y, con él, el gran reclamo turístico del Belén de Chocolate que esta empresa monta todos los años durante la campaña de Navidad.
José Villén, otro vecino integrante de esta asociación, pide "sentido común" a la Junta, porque están dispuestos llegar a los tribunales con este asunto.
- Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
- Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
- Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados
- Una mujer de Bujalance, entre las desaparecidas en el accidente de tren de Adamuz
- Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz
- Detenido un tren con doscientos pasajeros en la estación de Los Pedroches tras el accidente de Adamuz
- Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas
- Juanma Moreno sobre el rescate del Alvia en Adamuz (Córdoba): 'Valoramos partir el tren en dos para acceder al interior e identificar a las víctimas