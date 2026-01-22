Vecinos y empresarios de Rute recogen firmas para exigir el cambio de ubicación de la nueva depuradora

Desde hace semanas un grupo de vecinos y empresarios de Rute están recogiendo firmas para solicitar el cambio de ubicación de la nueva depuradora, cuyas obras se iniciaron el abril del pasado año en la zona oeste de la localidad, en la confluencia del camino Ruano CP-282 y el arroyo Fuente Clara.

La asociación para la reubicación de la estación depuradora de aguas residuales de Rute la forman vecinos, empresarios y familias preocupadas por la construcción de esta infraestructura y piden que se aleje más del casco urbano.

La EDAR estará cerca de viviendas y empresas agroalimentarias

No están en contra de ella, pero creen que la actual ubicación, a solo 630 metros del pueblo, se encuentra muy cerca de las viviendas, empresas -entre ellas del sector agroalimentario- o instalaciones como el polideportivo. Consideran que no cumple con una distancia suficiente y se muestran convencidos de que "va a provocar molestias como malos olores", ya que los vientos predominantes en Rute los traerán hasta el casco urbano.

Ya han recogido unas 700 firmas y piden el apoyo del pueblo y del Ayuntamiento para que la Junta de Andalucía busque otro emplazamiento.

Empresarios afectados, dispuestos a ir a los tribunales

Entre los afectados, Jorge Garrido, gerente de Galleros Artesanos, ha manifestado que su obrador de pastelería se encuentra a menos de 300 metros y se va a ver afectado por los malos olores. El empresario asegura que se verá obligado a trasladarse a Lucena y, con él, el gran reclamo turístico del Belén de Chocolate que esta empresa monta todos los años durante la campaña de Navidad.

José Villén, otro vecino integrante de esta asociación, pide "sentido común" a la Junta, porque están dispuestos llegar a los tribunales con este asunto.