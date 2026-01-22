En Directo
Tragedia ferroviaria
Accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: última hora de las víctimas y desaparecidos | Óscar Puente: "Si hubo un fallo en la infraestructura, surgió antes del descarrilamiento"
Óscar Puente comparecerá en el Congreso para explicar la investigación, mientras que los fallecidos se elevan a 43
Desde el domingo y hasta este miércoles a las ocho de la tarde, se han realizado un total de 43 levantamientos de cadáveres de fallecidos en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Si el número de denuncias presentadas asciende a 45, aún queda la posibilidad de que resten "dos desaparecidos por recuperar", como ha señalado el general de División Jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil (Andalucía), Luis Ortega.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, la última hora de este grave accidente en la provincia de Córdoba:
En vídeo | Así ha sido el emotivo reencuentro entre Boro y su dueña Ana
Un final feliz en medio de la tragedia. Boro, el perro de Ana, que viajaba junto a su dueña y la hermana de esta en el tren Iryo descarrilado en el accidente ferroviario de Adamuz, ha sido rescatado en la mañana de este jueves en buen estado y ya se encuentra con su familia. "Ha sido muy difícil y muy bonito", comentaba Ana Granados, portavoz de la familia.
Adrián Ramírez
El Infoca, sobre el rescate de Boro: «Parecía que nos estaba esperando»
Rubén Flores, jefe de grupo del Infoca, ha ofrecido más detalles sobre el operativo de rescate de Boro, el perro que se perdió tras el accidente de Adamuz y que ha sido localizado esta mañana. Flores ha explicado que el avistamiento del animal en la tarde de ayer fue clave, ya que permitió acotar un perímetro de búsqueda más preciso desde las 9:00 horas de hoy.
Según ha detallado, las condiciones meteorológicas han sido favorables, lo que ha facilitado que el equipo encontrara al perro pasadas las 11:00 horas, a varios kilómetros de la vía. «Parecía que nos estaba esperando», ha señalado.
Flores ha destacado que las labores han sido especialmente complejas debido a la dificultad del terreno y al carácter «muy asustadizo» del animal. No ha podido ocultar su emoción al recordar el momento de recogerlo y entregarlo a su familia, con la que, según ha afirmado, «hemos trabajado codo con codo» y de la que «hemos sentido su desesperación».
El operativo ha contado con la participación de más de 200 personas procedentes de distintos puntos de España y estaba previsto que se mantuviera activo hasta el domingo, aunque Flores ha subrayado que estas horas eran decisivas para localizar al perro. Asimismo, ha resaltado la importancia del conocimiento del terreno por parte del Infoca para el éxito del rescate.
Noelia Santos
La mayoría de familias de las víctimas del accidente de Adamuz abandonan ya el centro cívico de Poniente Sur
El centro cívico Poniente Sur de Córdoba capital se ha convertido, desde el pasado lunes, en uno de los puntos neurálgicos de la tragedia ferroviaria de Adamuz. Aquí se estableció el centro de atención a las familias de las víctimas del accidente de los trenes ocurrido el pasado domingo, un espacio donde han estado acompañados en todo momento por psicólogos (de Cruz Roja, de la Diputación o del Colegio de Psicología de Andalucía) y médicos. Casi cuatro días después de la tragedia, y tras haber pasado por aquí decenas de familiares, el centro empieza ahora a quedarse vacío, aunque seguirá manteniendo la actividad el tiempo que haga falta.
Antonio Sanz comparecerá el próximo jueves 29 en el Pleno extraordinario aplazado por el luto oficial
La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha acordado este jueves, 22 de enero, con el acuerdo unánime de los grupos, posponer al próximo día 29 la sesión extraordinaria del Pleno que quedó suspendida por las tres jornadas de luto oficial decretadas por el Gobierno central y la Junta de Andalucía al hilo del accidente ferroviario registrado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), en el que han muerto al menos 43 personas, un suceso que centrará una comparecencia en dicha sesión del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, explica Europa Press.
Semaf denuncia que centenares de maquinistas reportan incidencias y no se les hace caso
El secretario general del sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf, Diego Martín, ha denunciado que son centenares, y no uno solo, los maquinistas que reportan a Adif incidencias en la red y que no reciben respuesta ni se toman medidas al respecto, según informa agencia Efe.
El Parlamento pospone el pleno en el que Sanz informará la gestión del accidente de Adamuz
El Parlamento andaluz celebrará la próxima semana un pleno extraordinario, previsto inicialmente para este jueves, en el que se debatirán varias leyes y en el que se producirá la comparecencia del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, para informar de la gestión de la Junta tras el accidente de trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba), según informa agencia Efe.
Así ha sido el rescate del perro Boro, en vídeo
Rescatan en buen estado a Boro, el perro perdido tras el accidente ferroviario en Adamuz, que ya se encuentra con su familia. La portavoz de la familia Ana Granados: "La búsqueda ha sido difícil y ahora nuestra familia vuelve a estar junta".
Garamendi (CEOE) reclama "volver a recuperar" las inversiones en infraestructuras
El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha considerado este jueves "necesario volver a recuperar" las inversiones en las infraestructuras, tanto las ferroviarias como por carretera. Transcurridos cuatro días desde el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), Garamendi ha subrayado, como un asunto de primer orden, que "cuenten qué es lo que ha pasado".
Noelia Santos
El centro cívico Poniente Sur acoge ya a “pocas familias” de víctimas
Con la identificación de víctimas y comunicación a sus familiares, el centro cívico Poniente Sur va menguando en actividad. De momento, el espacio, establecido como centro de atención a familiares de víctimas del accidente ferroviario de Adamuz sigue funcionando y sigue siendo uno de los puntos neurálgicos de la catástrofe. Aquí, además de atender a familiares y allegados, se coordinan parte de las labores de la Junta de Andalucía, también del Ayuntamiento de Córdoba, y cuentan con oficinas tanto Renfe como Iryo.
José Ignacio de Juan, médico del 061 y responsable sanitario de este centro, ha contado que ya son “pocas las familias” que quedan en el espacio. “La mayoría de las familias se han ido marchando a sus domicilios cuando se ha ido comunicando el fallecimiento y han ido haciendo las gestiones con las respectivas funerarias”, ha detallado De Juan.
Puente: "Si hubo un fallo en la infraestructura, surgió de súbito, antes del descarrilamiento"
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que si el accidente de Adamuz fue causado por un defecto en la infraestructura, “surgió de súbito, justo antes de que se produjera el descarrilamiento, y no dio la cara antes”.
En una entrevista en Cope, Puente explicó que le parecería “muy raro” que el culpable del accidente fuera el tren de Iryo, porque tiene “estándares de calidad muy altos” y pasa todos los controles.
- Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
- Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
- Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados
- Una mujer de Bujalance, entre las desaparecidas en el accidente de tren de Adamuz
- Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz
- Detenido un tren con doscientos pasajeros en la estación de Los Pedroches tras el accidente de Adamuz
- Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas
- Juanma Moreno sobre el rescate del Alvia en Adamuz (Córdoba): 'Valoramos partir el tren en dos para acceder al interior e identificar a las víctimas