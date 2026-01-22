Accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: última hora de las víctimas y desaparecidos | Óscar Puente: "Si hubo un fallo en la infraestructura, surgió antes del descarrilamiento"

El Infoca, sobre el rescate de Boro: «Parecía que nos estaba esperando»

Rubén Flores, jefe de grupo del Infoca, ha ofrecido más detalles sobre el operativo de rescate de Boro, el perro que se perdió tras el accidente de Adamuz y que ha sido localizado esta mañana. Flores ha explicado que el avistamiento del animal en la tarde de ayer fue clave, ya que permitió acotar un perímetro de búsqueda más preciso desde las 9:00 horas de hoy.

Según ha detallado, las condiciones meteorológicas han sido favorables, lo que ha facilitado que el equipo encontrara al perro pasadas las 11:00 horas, a varios kilómetros de la vía. «Parecía que nos estaba esperando», ha señalado.

Flores ha destacado que las labores han sido especialmente complejas debido a la dificultad del terreno y al carácter «muy asustadizo» del animal. No ha podido ocultar su emoción al recordar el momento de recogerlo y entregarlo a su familia, con la que, según ha afirmado, «hemos trabajado codo con codo» y de la que «hemos sentido su desesperación».

El operativo ha contado con la participación de más de 200 personas procedentes de distintos puntos de España y estaba previsto que se mantuviera activo hasta el domingo, aunque Flores ha subrayado que estas horas eran decisivas para localizar al perro. Asimismo, ha resaltado la importancia del conocimiento del terreno por parte del Infoca para el éxito del rescate.