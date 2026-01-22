Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia ferroviaria

Accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: última hora de las víctimas y desaparecidos | Óscar Puente: "Si hubo un fallo en la infraestructura, surgió antes del descarrilamiento"

Óscar Puente comparecerá en el Congreso para explicar la investigación, mientras que los fallecidos se elevan a 43

Lucía Feijoo Viera

Adrián Ramírez

Fabiola Mouzo

Araceli R. Arjona

Noelia Santos

Hugo Gallardo

Manuel Á. Larrea

José A. Pérez Lunar

Cristina Ramírez

Desde el domingo y hasta este miércoles a las ocho de la tarde, se han realizado un total de 43 levantamientos de cadáveres de fallecidos en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Si el número de denuncias presentadas asciende a 45, aún queda la posibilidad de que resten "dos desaparecidos por recuperar", como ha señalado el general de División Jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil (Andalucía), Luis Ortega.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, la última hora de este grave accidente en la provincia de Córdoba:

Rescatan en buen estado a Boro, el perro perdido tras el accidente de Adamuz, que ya se encuentra con su familia

La mayoría de familias de las víctimas del accidente de Adamuz abandonan ya el centro cívico de Poniente Sur

Accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: última hora de las víctimas y desaparecidos | Óscar Puente: "Si hubo un fallo en la infraestructura, surgió antes del descarrilamiento"

Manuel Alonso Ferrezuelo, abogado de víctimas de Angrois: "Si los perjudicados no llegan a acusar, Adif habría quedado absuelta"

