Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de AdamuzMuertes en AdamuzTestimonio de guardias civilesPresidente del TSJARescate del perro BoroAccidente tren CartagenaÓscar PuenteMapa escolarizaciónEl tiempo
instagramlinkedin

Tragedia ferroviaria

El tribunal de Montoro recibe ya una decena de denuncias por el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba)

El presidente del TSJA afirma que será necesario unificar a personas y entidades interesadas en participar en la causa, "porque si no, puede ser una locura"

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas, información de los identificados y reacciones a la tragedia

Medios de comunicación en el exterior de los juzgados de Montoro.

Medios de comunicación en el exterior de los juzgados de Montoro. / A.J. González

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Montoro

El procedimiento judicial iniciado en el tribunal de instancia de Montoro (Córdoba) para esclarecer las causas del accidente de trenes que tuvo lugar el domingo pasado en Adamuz ha recibido ya siete solicitudes de personación y una decena de denuncias, presentadas individualmente. Así lo ha avanzado este jueves el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, quien ha admitido que "esto será un goteo permanente".

De este modo, hoy se han recuperado otros dos cadáveres en el lugar y la cifra de víctimas mortales se ha elevado a 45. Además, un centenar de personas resultaron heridas. El presidente del TSJA ha adelantado, por ello, que "habrá que hacer un trabajo procesal y porcentual importante de unificación de las personaciones, porque si no, puede ser una locura como no unifiquemos a las personas y a las entidades para que se pueda trabajar de forma correcta".

Según ha avanzado, el procedimiento "será muy problemático. Hay que abrir piezas separadas por cada persona, por cada investigación que se vaya haciendo, por cada parte personada". No obstante, ha confiado en que la respuesta a las víctimas "no se dilate en el tiempo" gracias al refuerzo de medios humanos que ya se ha puesto en marcha en el Tribunal de Instancia de Montoro.

Recibiendo partes médicos de los hospitales

En la puerta de ese tribunal y a preguntas de los periodistas sobre el ofrecimiento de acciones judiciales a las familias afectadas, Lorenzo del Río ha precisado que "ahora mismo se están recibiendo todos los partes médicos de los hospitales". En este sentido, ha detallado que "hay que abrir una pieza por cada una de esas personas. Se hace un ofrecimiento, si se puede a ella y si no se puede por las circunstancias médicas, a los familiares. Hay que llevarlo individualmente, por protección de datos".

Noticias relacionadas y más

Ha abundado en que "algunas de esas piezas serán, por así decirlo, heridos que en un momento cercano podrán curarse, ojalá sea todo así. En otros, a lo mejor, la curación tarda mucho más. El ofrecimiento de acciones es simplemente eso, hacerles saber del procedimiento por si necesitan y quieren personarse, a efecto de las reclamaciones y responsabilidades que pueda haber".

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
  2. Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
  3. Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados
  4. Una mujer de Bujalance, entre las desaparecidas en el accidente de tren de Adamuz
  5. Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz
  6. Detenido un tren con doscientos pasajeros en la estación de Los Pedroches tras el accidente de Adamuz
  7. Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas
  8. Juanma Moreno sobre el rescate del Alvia en Adamuz (Córdoba): 'Valoramos partir el tren en dos para acceder al interior e identificar a las víctimas

La Policía localizó al acusado de matar a su mujer en Montemayor gracias a la geolocalización de su móvil

La Policía localizó al acusado de matar a su mujer en Montemayor gracias a la geolocalización de su móvil

Carlos Alberto, el migrante venezolano y tripulante de Iryo que trajo calma al caos tras el accidente de Adamuz

El tribunal de Montoro recibe ya una decena de denuncias por el accidente de trenes de Adamuz

El tribunal de Montoro recibe ya una decena de denuncias por el accidente de trenes de Adamuz

Gastronomía y sones cofrades toman este fin de semana el mercado de abastos de Aguilar

Gastronomía y sones cofrades toman este fin de semana el mercado de abastos de Aguilar

Los fallecidos en el accidente de Adamuz ascienden a 45 tras la recuperación de otros dos cuerpos

Los fallecidos en el accidente de Adamuz ascienden a 45 tras la recuperación de otros dos cuerpos

El presidente del TSJA avanza que la causa del accidente en Adamuz tendrá piezas separadas por cada víctima

Lorenzo del Río: "Me interesa muchísimo la cadena de custodia" de las pruebas del accidente de trenes en Adamuz

Lorenzo del Río: "Me interesa muchísimo la cadena de custodia" de las pruebas del accidente de trenes en Adamuz

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: recuperan otros dos cadáveres en el lugar de la colisión y la cifra de fallecidos se eleva a 45

Tracking Pixel Contents