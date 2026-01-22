Tragedia ferroviaria
El tribunal de Montoro recibe ya una decena de denuncias por el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba)
El presidente del TSJA afirma que será necesario unificar a personas y entidades interesadas en participar en la causa, "porque si no, puede ser una locura"
Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas, información de los identificados y reacciones a la tragedia
El procedimiento judicial iniciado en el tribunal de instancia de Montoro (Córdoba) para esclarecer las causas del accidente de trenes que tuvo lugar el domingo pasado en Adamuz ha recibido ya siete solicitudes de personación y una decena de denuncias, presentadas individualmente. Así lo ha avanzado este jueves el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, quien ha admitido que "esto será un goteo permanente".
De este modo, hoy se han recuperado otros dos cadáveres en el lugar y la cifra de víctimas mortales se ha elevado a 45. Además, un centenar de personas resultaron heridas. El presidente del TSJA ha adelantado, por ello, que "habrá que hacer un trabajo procesal y porcentual importante de unificación de las personaciones, porque si no, puede ser una locura como no unifiquemos a las personas y a las entidades para que se pueda trabajar de forma correcta".
Según ha avanzado, el procedimiento "será muy problemático. Hay que abrir piezas separadas por cada persona, por cada investigación que se vaya haciendo, por cada parte personada". No obstante, ha confiado en que la respuesta a las víctimas "no se dilate en el tiempo" gracias al refuerzo de medios humanos que ya se ha puesto en marcha en el Tribunal de Instancia de Montoro.
Recibiendo partes médicos de los hospitales
En la puerta de ese tribunal y a preguntas de los periodistas sobre el ofrecimiento de acciones judiciales a las familias afectadas, Lorenzo del Río ha precisado que "ahora mismo se están recibiendo todos los partes médicos de los hospitales". En este sentido, ha detallado que "hay que abrir una pieza por cada una de esas personas. Se hace un ofrecimiento, si se puede a ella y si no se puede por las circunstancias médicas, a los familiares. Hay que llevarlo individualmente, por protección de datos".
Ha abundado en que "algunas de esas piezas serán, por así decirlo, heridos que en un momento cercano podrán curarse, ojalá sea todo así. En otros, a lo mejor, la curación tarda mucho más. El ofrecimiento de acciones es simplemente eso, hacerles saber del procedimiento por si necesitan y quieren personarse, a efecto de las reclamaciones y responsabilidades que pueda haber".
El recuento de las víctimas del siniestro
"Personas denunciadas como desaparecidas, 45. Cadáveres ingresados en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, 43. Cadáveres identificados, 43: 40 son españoles y tres mujeres extranjeras. Hay un menor", relata el coronel, teniendo en cuenta que las dos personas desaparecidas no computadas entre los cadáveres podrían ser las aparecidas este jueves.
Habla el coronel Domínguez de la Guardia Civil
"La actuación de las primeras patrullas se centró en la atención y el socorro. La primera patrulla llegó alrededor de las 20 horas. La actuación derivó en el aseguramiento de la zona. Se colaboró en la evacuación de los pasajeros y la atención de los heridos", comienza asegurando.
"Se impermeabilizó la zona del suceso para permitir el levantamiento de los cadáveres. Se activaron unidades de reserva. Se desplegó el servicio cinológico. Se conformaron los equipos ante mortem y post mortem", relata.
Comparece el ministro Marlaska
"La Guardia Civil ha realizado un esfuerzo colectivo. Son centenares los agentes del cuerpo que ponen todo su empeño y profesionalidad para asegurar el único objetivo que nos mueve, una respuesta pronta y fiable a lo sucedido", comienza anunciando.
Fabiola Mouzo
Carlos Alberto, el migrante venezolano y tripulante de Iryo que trajo calma al caos tras el accidente de Adamuz
El mensaje, grabado en vídeo y difundido posteriormente en redes sociales, se ha convertido en uno de los símbolos de aquellos momentos de incertidumbre. En él, Carlos Alberto pide a los viajeros confianza y unidad: "Por favor, confiad en nosotros, tenemos muchos años de preparación, pero si nos ponemos rebeldes, no hay preparación que valga. Permaneced juntos, unidos y atentos". Para muchos pasajeros, sus palabras supusieron un alivio en un contexto en el que aún se desconocía la gravedad de lo ocurrido.
Un enfermero legionario de Ceuta de 32 años, uno de los fallecidos en el accidente de Adamuz
Álvaro García Jiménez, capitán enfermero destinado en el Tercio Duque de Alba 2º de La Legión en Ceuta, es uno de los 45 fallecidos en el accidente de Adamuz, según ha confirmado este jueves el Ejército de Tierra.
En su cuenta de la red social X (antes Twitter), el Ejército de Tierra ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados del enfermero, de 32 años. "Descanse en paz, nuestro apoyo y cercanía en estos momentos de dolor", ha agregado el Ejército de Tierra. La Unidad Militar de Emergencias (UME) también ha dado su pésame por el joven a través de la misma red social.
