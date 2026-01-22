Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de AdamuzRescate del perro BoroÓscar PuenteAbogado de AngroisUrgencias R. SofíaMapa escolarizaciónCortes Ronda NorteEl tiempo
instagramlinkedin

Tragedia en Adamuz

Rescatan en buen estado a Boro, el perro perdido tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que ya se encuentra con su familia

Ha sido hallado por un grupo de bomberos forestales cerca de la zona del siniestro

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas, información de los identificados y reacciones a la tragedia

Boro, el perro desaparecido tras el accidente de tren de Adamuz, ya está con su familia

Sara Fernández

María Roso

Adrián Ramírez

Córdoba / Adamuz

Un final feliz en medio de la tragedia. Boro, el perro de Ana, que viajaba junto a su dueña y la hermana de esta en el tren Iryo descarrilado en el accidente ferroviario de Adamuz, ha sido rescatado en la mañana de este jueves en buen estado y ya se encuentra con su familia. "Ha sido muy difícil y muy bonito", comentaba Ana Granados, portavoz de la familia.

El animal ha sido hallado por un grupo de bomberos forestales del Infoca después de que este miércoles rescatistas de Pacma pudieran acceder por primera vez a la zona escoltados por la Guardia Civil para intentar localizar a este perro mestizo mezcla de Schnauzer y perro de agua.

Boro fue avistado por la tarde, pero el animal escapó sin que pudiera ser localizado de nuevo hasta esta mañana cuando, ahora sí, ha podido ser atrapado y retornado a su familia.

Así ha sido el emotivo reencuentro entre Boro y su dueña Ana

Así ha sido el emotivo reencuentro entre Boro y su dueña Ana

PACMA | PI VÍDEOS

Un precedente en el rescate de mascotas

Ana Granados, representante de la familia de Boro, ha señalado en el lugar del rescate, que la búsqueda del perrro ha sido muy difícil por las condiciones y extensión del terreno y que el caso de este perro debería servir de precedente en tragedias como la ocurrida, por el empeño que se ha puesto en localizar a un animal de compañía. "Para nosotros es familia y es tan importante buscarlo como localizar a las personas víctimas del accidente", ha señalado.

La representante de la familia ha añadido que para la familia ha sido todo un consuelo tras la dura experiencia que están viviendo estos días porque "ya están todos juntos".

La portavoz ha explicado que alrededor de 200 efectivos, entre miembros del Infoca, agentes y policías y voluntarios venidos desde todas partes de España han participado en un operativo que estaba listo para funcionar hasta al menos el domingo. Ana Granados ha señalado que el trabajo ha sido muy complicado debido a que se trataba de un terreno "muy escarpado". Otro de los miedos era que creían que "había corrido demasiado hasta agotar sus energías" o si había buscado refugio. "Era complicado saber", explica, por lo que valoraban ampliar el operativo, aunque avistarlo ayer facilitó mucho la labor para, a partir de esta mañana, partir de ese punto y encontrarlo.

Una ola de solidaridad

Boro viajaba en el tren Iryo que hacía el trayecto Málaga-Madrid, accidentado el domingo 18 de enero, con su dueña, Ana, y la hermana de ésta, embarazada de cinco meses. La primera pudo escapar con heridas, mientras que su hermana tuvo que ser rescatada por los bomberos y permanece ingresada en el hospital Reina Sofía.

Ana, la dueña de Boro, junto a su mascota.

Ana, la dueña de Boro, junto a su mascota. / CÓRDOBA

La propia Ana, daba testimonio de lo ocurrido a la vez que hacía un llamamiento para localizar a su perro, “que también es familia”. Ambas hermanas residen en Madrid, aunque son naturales de Málaga y se habían desplazado a la capital de la Costa del Sol para pasar el fin de semana con la familia.

Noticias relacionadas y más

El llamamiento de Ana ha tenido como respuesta una ola de solidaridad de miles de personas que se han interesado por el estado del can, aunque también ha sido objeto de bulos mal intencionados que han contribuido a avivar el dolor y la angustia de la familia en estas últimas cuatro jornadas.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
  2. Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
  3. Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados
  4. Una mujer de Bujalance, entre las desaparecidas en el accidente de tren de Adamuz
  5. Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz
  6. Detenido un tren con doscientos pasajeros en la estación de Los Pedroches tras el accidente de Adamuz
  7. Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas
  8. Juanma Moreno sobre el rescate del Alvia en Adamuz (Córdoba): 'Valoramos partir el tren en dos para acceder al interior e identificar a las víctimas

Rescatan en buen estado a Boro, el perro perdido tras el accidente de Adamuz, que ya se encuentra con su familia

Localizado y rescatado el perro Boro, desaparecido en el accidente de Adamuz

Localizado y rescatado el perro Boro, desaparecido en el accidente de Adamuz

La mayoría de familias de las víctimas del accidente de Adamuz abandonan ya el centro cívico de Poniente Sur

Accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: última hora de las víctimas y desaparecidos | Óscar Puente: "Si hubo un fallo en la infraestructura, surgió antes del descarrilamiento"

Manuel Alonso Ferrezuelo, abogado de víctimas de Angrois: "Si los perjudicados no llegan a acusar, Adif habría quedado absuelta"

Así está el nivel de los embalses de Córdoba con las primeras lluvias de la borrasca Ingrid

Así está el nivel de los embalses de Córdoba con las primeras lluvias de la borrasca Ingrid

Identificadas 42 de las 43 víctimas mortales contabilizadas hasta ahora en el accidente de Adamuz (Córdoba)

Identificadas 42 de las 43 víctimas mortales contabilizadas hasta ahora en el accidente de Adamuz (Córdoba)

La llegada de la borrasca Ingrid deja ya más de 16 litros en Córdoba: esta es la previsión de la Aemet para las próximas horas

La llegada de la borrasca Ingrid deja ya más de 16 litros en Córdoba: esta es la previsión de la Aemet para las próximas horas
Tracking Pixel Contents