Rescatan en buen estado a Boro, el perro perdido tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que ya se encuentra con su familia

Un final feliz en medio de la tragedia. Boro, el perro de Ana, que viajaba junto a su dueña y la hermana de esta en el tren Iryo descarrilado en el accidente ferroviario de Adamuz, ha sido rescatado en la mañana de este jueves en buen estado y ya se encuentra con su familia. "Ha sido muy difícil y muy bonito", comentaba Ana Granados, portavoz de la familia.

El animal ha sido hallado por un grupo de bomberos forestales del Infoca después de que este miércoles rescatistas de Pacma pudieran acceder por primera vez a la zona escoltados por la Guardia Civil para intentar localizar a este perro mestizo mezcla de Schnauzer y perro de agua.

Boro fue avistado por la tarde, pero el animal escapó sin que pudiera ser localizado de nuevo hasta esta mañana cuando, ahora sí, ha podido ser atrapado y retornado a su familia.

Un precedente en el rescate de mascotas

Ana Granados, representante de la familia de Boro, ha señalado en el lugar del rescate, que la búsqueda del perrro ha sido muy difícil por las condiciones y extensión del terreno y que el caso de este perro debería servir de precedente en tragedias como la ocurrida, por el empeño que se ha puesto en localizar a un animal de compañía. "Para nosotros es familia y es tan importante buscarlo como localizar a las personas víctimas del accidente", ha señalado.

La representante de la familia ha añadido que para la familia ha sido todo un consuelo tras la dura experiencia que están viviendo estos días porque "ya están todos juntos".

La portavoz ha explicado que alrededor de 200 efectivos, entre miembros del Infoca, agentes y policías y voluntarios venidos desde todas partes de España han participado en un operativo que estaba listo para funcionar hasta al menos el domingo. Ana Granados ha señalado que el trabajo ha sido muy complicado debido a que se trataba de un terreno "muy escarpado". Otro de los miedos era que creían que "había corrido demasiado hasta agotar sus energías" o si había buscado refugio. "Era complicado saber", explica, por lo que valoraban ampliar el operativo, aunque avistarlo ayer facilitó mucho la labor para, a partir de esta mañana, partir de ese punto y encontrarlo.

Una ola de solidaridad

Boro viajaba en el tren Iryo que hacía el trayecto Málaga-Madrid, accidentado el domingo 18 de enero, con su dueña, Ana, y la hermana de ésta, embarazada de cinco meses. La primera pudo escapar con heridas, mientras que su hermana tuvo que ser rescatada por los bomberos y permanece ingresada en el hospital Reina Sofía.

Ana, la dueña de Boro, junto a su mascota. / CÓRDOBA

La propia Ana, daba testimonio de lo ocurrido a la vez que hacía un llamamiento para localizar a su perro, “que también es familia”. Ambas hermanas residen en Madrid, aunque son naturales de Málaga y se habían desplazado a la capital de la Costa del Sol para pasar el fin de semana con la familia.

El llamamiento de Ana ha tenido como respuesta una ola de solidaridad de miles de personas que se han interesado por el estado del can, aunque también ha sido objeto de bulos mal intencionados que han contribuido a avivar el dolor y la angustia de la familia en estas últimas cuatro jornadas.

Rubén Flores, jefe de grupo del Infoca, ha ofrecido más detalles sobre el operativo de rescate de Boro, el perro que se perdió tras el accidente de Adamuz y que ha sido localizado esta mañana. Flores ha explicado que el avistamiento del animal en la tarde de ayer fue clave, ya que permitió acotar un perímetro de búsqueda más preciso desde las 9:00 horas de hoy. Según ha detallado, las condiciones meteorológicas han sido favorables, lo que ha facilitado que el equipo encontrara al perro pasadas las 11:00 horas, a varios kilómetros de la vía. «Parecía que nos estaba esperando», ha señalado. Flores ha destacado que las labores han sido especialmente complejas debido a la dificultad del terreno y al carácter «muy asustadizo» del animal. No ha podido ocultar su emoción al recordar el momento de recogerlo y entregarlo a su familia, con la que, según ha afirmado, «hemos trabajado codo con codo» y de la que «hemos sentido su desesperación». El operativo ha contado con la participación de más de 200 personas procedentes de distintos puntos de España y estaba previsto que se mantuviera activo hasta el domingo, aunque Flores ha subrayado que estas horas eran decisivas para localizar al perro. Asimismo, ha resaltado la importancia del conocimiento del terreno por parte del Infoca para el éxito del rescate.

