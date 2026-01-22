Puente Genil lanza un Plan de Voluntariado para apoyar la organización de eventos deportivos

El Ayuntamiento de Puente Genil ha presentado su Programa de Voluntariado Deportivo, una iniciativa que nace del compromiso ciudadano y del crecimiento sostenido que han experimentado los eventos deportivos municipales en los últimos años. El concejal de Deportes y Recursos Humanos, Rafael Ruiz, ha destacado que se trata de “un proyecto necesario, útil y profundamente social”, según ha indicado el Consistorio en un comunicado.

El nuevo programa permitirá ordenar, formar y reconocer a todas aquellas personas que deseen aportar su tiempo y energía al deporte pontanés, garantizando que cada evento se desarrolle con seguridad, calidad y atención a las personas participantes.

El voluntariado desempeñará funciones como apoyo logístico, información al público, colaboración en recorridos, avituallamientos, metas y aplicación de protocolos de seguridad, siempre bajo supervisión técnica. “Son tareas esenciales para que cada evento sea un éxito y para que quienes participan se sientan acompañados y protegidos”, ha señalado Ruiz.

Con formación

El programa incorpora además un importante componente formativo. Los voluntarios recibirán formación gratuita en Soporte Vital Básico y uso de desfibriladores, en el protocolo de protección de menores frente a la violencia en el deporte y en la Ley Andaluza de Voluntariado, contenidos alineados con las exigencias normativas actuales.

Como reconocimiento a su compromiso, quienes participen podrán acceder a alquileres gratuitos de instalaciones deportivas, prendas conmemorativas y una jornada de convivencia el 15 de agosto, con acceso gratuito a la piscina municipal.

Ruiz ha subrayado que se trata de un programa “voluntario, altruista y no remunerado, pero con un enorme valor social”, que no genera relación laboral, pero sí “comunidad, identidad y orgullo de pertenencia”. El concejal ha agradecido el trabajo de la Delegación de Deportes en la elaboración del proyecto y el interés mostrado por numerosas personas y entidades locales.

El Ayuntamiento invita a participar a todos los mayores de 16 años que deseen colaborar y vivir el deporte desde dentro. “El deporte no solo se practica: también se construye. Y Puente Genil lo construye entre todos”, ha concluido Ruiz.