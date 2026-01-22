Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sociedad

Puente Genil lanza un Plan de Voluntariado para apoyar la organización de eventos deportivos

La iniciativa busca canalizar la participación ciudadana y fortalecer la cohesión social a través de la actividad física

Celebración del Día de la Bici en Puente Genil.

Celebración del Día de la Bici en Puente Genil. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Puente Genil

El Ayuntamiento de Puente Genil ha presentado su Programa de Voluntariado Deportivo, una iniciativa que nace del compromiso ciudadano y del crecimiento sostenido que han experimentado los eventos deportivos municipales en los últimos años. El concejal de Deportes y Recursos Humanos, Rafael Ruiz, ha destacado que se trata de “un proyecto necesario, útil y profundamente social”, según ha indicado el Consistorio en un comunicado.

El nuevo programa permitirá ordenar, formar y reconocer a todas aquellas personas que deseen aportar su tiempo y energía al deporte pontanés, garantizando que cada evento se desarrolle con seguridad, calidad y atención a las personas participantes.

El voluntariado desempeñará funciones como apoyo logístico, información al público, colaboración en recorridos, avituallamientos, metas y aplicación de protocolos de seguridad, siempre bajo supervisión técnica. “Son tareas esenciales para que cada evento sea un éxito y para que quienes participan se sientan acompañados y protegidos”, ha señalado Ruiz.

Con formación

El programa incorpora además un importante componente formativo. Los voluntarios recibirán formación gratuita en Soporte Vital Básico y uso de desfibriladores, en el protocolo de protección de menores frente a la violencia en el deporte y en la Ley Andaluza de Voluntariado, contenidos alineados con las exigencias normativas actuales.

Como reconocimiento a su compromiso, quienes participen podrán acceder a alquileres gratuitos de instalaciones deportivas, prendas conmemorativas y una jornada de convivencia el 15 de agosto, con acceso gratuito a la piscina municipal.

Ruiz ha subrayado que se trata de un programa “voluntario, altruista y no remunerado, pero con un enorme valor social”, que no genera relación laboral, pero sí “comunidad, identidad y orgullo de pertenencia”. El concejal ha agradecido el trabajo de la Delegación de Deportes en la elaboración del proyecto y el interés mostrado por numerosas personas y entidades locales.

El Ayuntamiento invita a participar a todos los mayores de 16 años que deseen colaborar y vivir el deporte desde dentro. “El deporte no solo se practica: también se construye. Y Puente Genil lo construye entre todos”, ha concluido Ruiz.

