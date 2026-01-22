Tragedia ferroviaria
Los primeros guardias civiles en llegar relatan su experiencia en el “tren del terror” de Adamuz (Córdoba): "Fue una carrera contrarreloj por salvar vidas"
Los agentes Ángel Ayala y Arturo Carmona explican que los primeros supervivientes "venían con sus maletas, en estado de shock"
Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas, información de los identificados y reacciones a la tragedia
Han pasado cuatro días desde el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se cobró la vida de al menos 43 personas. Ángel Ayala y Arturo Carmona, los primeros guardias civiles en llegar al lugar del siniestro, relatan lo que definen como “una carrera contrarreloj por salvar vidas en el tren del terror”. Ambos reconocen que han llorado al recordar las escenas que presenciaron.
Los agentes atendieron este jueves por la mañana a los medios de comunicación junto a la zona cero de la tragedia. Lo hicieron con gesto serio, tragando saliva en repetidas ocasiones y narrando los hechos casi de forma automática, como si no quisieran revivirlos. Aun así, sus ojos permanecían vidriosos, especialmente los de Carmona.
Un goteo constante de heridos
Llegaron al lugar cuarenta minutos después del accidente, sin ser conscientes todavía de su magnitud. Según explica Carmona, mientras iniciaban las labores de rescate en el tren de la compañía Iryo, “vimos llegar a gente caminando por las vías con linternas. Eso no nos cuadraba”. Junto a otro compañero y los voluntarios que ya se encontraban allí, se repartieron el tren y “poco a poco nos dimos cuenta del alcance real de la tragedia”.
El goteo de supervivientes no cesaba. “Venían con sus maletas, en estado de shock, y nos advertían de lo que había más adelante”, prosigue Carmona, que se desplazó con otro agente a una zona más avanzada del recorrido.
Testimonio sobrecogedor de la niña de 6 años
Ayala, por su parte, permaneció en el Iryo. Destaca el comportamiento “admirable de la gente” y recuerda especialmente a una niña de seis años que le dijo que su familia había muerto en el Alvia. “No recuerdo su cara; solo sé que la cogí en brazos e intenté tranquilizarla. No era consciente de lo ocurrido y apenas lloraba”, relata. Poco después, la menor quedó al cuidado de una familia de unos 60 años. “No podía permitirme acompañarla cuando había tantas personas gritando y pidiendo ayuda en la vía”, explica Ayala, con la voz quebrada.
Ambos agentes coinciden en que “nunca se está preparado” para una experiencia así y aseguran que ha sido, “sin duda”, la más dura de sus carreras profesionales. Ayala admite que ha llorado varias veces en casa desde entonces. También destacan el comportamiento de los vecinos de Adamuz, a quienes definen como “ángeles de la guarda”. “Hay imágenes que no se borran. Fue horrible”, recalcan emocionados. “Era el tren del terror”.
Reviviendo la tragedia por televisión
Carmona añade que ver las imágenes en televisión ha sido especialmente duro, ya que “reconoces la zona” y “revives la tragedia”. Ayala permaneció ayudando en el tren de la marca italiana junto al maquinista, que desconocía la magnitud de lo sucedido y no fue plenamente consciente hasta casi una hora después del choque, al ver a personas caminando por la vía. El guardia civil también marcó con cruces rosas —visibles en las imágenes del Iryo— “los lugares donde encontramos a los fallecidos”.
Sigue la búsqueda
La Guardia Civil ha ampliado el perímetro de búsqueda impulsado desde este jueves para localizar a dos personas que viajaban en los trenes accidentados en Adamuz (Córdoba) el domingo, tras hallar 43 cuerpos y haber registrado 45 denuncias de desaparecidos. Las labores han abarcado desde primeras horas desde los amasijos de hierro y restos de los coches siniestrados a las zonas aledañas a las vías. No obstante, la Benemérita ha difundido un nuevo vídeo mostrando las labores de búsqueda que se amplían a caminos y zonas de campo cercanas al lugar del siniestro, así como un arroyo con un túnel bajo las vías. En las batidas y rastreos, los agentes cuentan con perros especializados y un helicóptero.
Feijóo habla con el sindicato de maquinistas
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado esta mañana con el secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, Diego Martín, al que en primer lugar ha transmitido su solidaridad por la reciente pérdida de dos compañeros en los accidentes ferroviarios de Córdoba y Barcelona. Durante la conversación, que ha durado casi 45 minutos, Feijóo le ha escuchado atentamente y le ha mostrado su comprensión en el contexto actual, que en su opinión desaconseja por completo el enfrentamiento con un colectivo preocupado por su seguridad y la de los miles de pasajeros que trasladan a diario.
Noelia Santos
Trasladan el centro de atención a familiares al hotel Crisol Jardines
La Junta de Andalucía ha anunciado el traslado del centro de atención a familiares de las víctimas del accidente de Adamuz. Ante la reducción de allegados y familias que ya quedaban en el centro cívico Poniente Sur, habilitado desde el lunes, la Junta ha decidido trasladarlo a un hotel. En este caso, las atenciones se prestarán en el hotel Crisol Jardines.
Ignacio Luque
El Córdoba CF "aportará su granito de arena en recuerdo a las víctimas" del accidente ferroviario de Adamuz
El Córdoba CF se encuentra actualmente "valorando distintas iniciativas" para realizar su particular homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en el que hubo 43 fallecidos y cientos de heridos y que se produjo, precisamente, poco antes de iniciarse el encuentro entre el conjunto blanquiverde y el Málaga, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.
Noelia Santos
La Diputación de Córdoba dará atención psicológica a los vecinos de Adamuz que ayudaron en el accidente ferroviario
La Diputación de Córdoba pondrá a disposición de la localidad de Adamuz un programa de intervención y ayuda psicológica dirigido a prestar apoyo y acompañamiento a las personas que participaron y ayudaron en las labores de rescate y atención a los afectados por el accidente ferroviario que tuvo lugar el pasado domingo.
Este programa de intervención psicológica, en el que está trabajando ya el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), ha comenzado con la distribución en los centros docentes del municipio de una guía profesional “para ofrecer orientación sobre cómo tratar el asunto con el alumnado”.
