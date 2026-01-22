La Policía localizó al acusado de matar a su mujer en Montemayor gracias a la geolocalización de su móvil

Varios agentes de policía y la Guardia Civil han ofrecido su testimonio este jueves en la Audiencia Provincial de Albacete para dar detalles del operativo que se desplegó ante la muerte en 2022 de una joven de 26 años a manos de su marido en Montemayor y cómo se procedió a la detención del autor en un pueblo de Cuenca gracias a la geolocalización de su teléfono móvil.

Según han declarado los agentes ante el jurado popular, fueron capaces de localizar al marido fugado a las afueras del pueblo conquense de San Clemente, por lo que movilizaron agentes de la zona a los que dieron fotografías del sospechoso y del vehículo con el que había huido.

El coche se localizó en un cortijo

"Nos avisaron de que había una persona que podría haber cometido un homicidio en Córdoba y que su teléfono móvil había dado señal en la zona de nuestra demarcación. Estuvimos buscando por la zona donde sabíamos que vivía gente de la misma nacionalidad (rumana) que el acusado", ha explicado uno de los testigos.

Finalmente, los agentes localizaron el coche aparcado en un cortijo alquilado a una familia dedicada a la chatarra, ante lo cual desplegaron un "operativo de cerramiento" para rodear la vivienda y evitar una posible escapada.

El acusado se entregó sin resistencia

"Fue entonces cuando salió el arrendatario a hablar con nosotros. Le enseñamos la fotografía del sospechoso y nos confirmó que estaba dentro. Entró a hablar con él y el acusado se entregó sin resistencia", ha detallado otro agente.

Durante la sesión, otra agente, encargada de recoger el testimonio de familiares, ha asegurado que una de las tías de la víctima tenía conocimiento de que el marido había agredido a su mujer con anterioridad, pero que ésta se negaba a abandonarlo por amor a sus hijos.

La Fiscalía ha señalado este hecho dentro de sus argumentos de tratarse de un caso de violencia de género, y que supondría un agravante, frente al móvil de arrebato que intenta sostener la defensa, la cuál ha solicitado rebajar el crimen a homicidio.