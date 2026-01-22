El maquinista de Iryo no tuvo conocimiento del accidente con el Alvia en Adamuz (Córdoba) hasta casi una hora después

Ángel Ayala y Arturo Carmona, los dos primeros guardias civiles que llegaron a la zona del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), han recordado este jueves cómo se vivieron los primeros minutos tras la tragedia. Entre los detalles que han relatado, han destacado que el maquinista del tren de Iryo no fue consciente del choque con el Alvia hasta casi una hora después de que se produjera el suceso.

Los agentes han explicado que llegaron al lugar sobre las 20.30 horas del domingo, unos cuarenta minutos después de que el tren de Iryo descarrilara. Desde ese momento, comenzó una carrera “contrarreloj por salvar vidas”, lo que provocó que, según han reconocido, “perdiéramos la noción del tiempo”. Ante la magnitud de una tragedia que se agravaba por momentos, los guardias decidieron dividirse: Ángel permaneció en la cabecera del Iryo, mientras que Arturo, junto a otro compañero, avanzó por la vía.

Al observar linternas de sus teléfonos móviles

Fueron estos últimos quienes descubrieron que había otro tren accidentado casi un kilómetro más arriba, al observar cómo varias personas se aproximaban utilizando las linternas de sus teléfonos móviles para dar la voz de alarma.

A través de la radio y de las comunicaciones internas, Ángel —que seguía en el Iryo— fue informado de la nueva situación. Mientras continuaba con los trabajos de auxilio, se encontró al maquinista del tren subido a uno de los vagones, tratando de rescatar a una persona de habla inglesa que había quedado atrapada en un coche volcado. Tras auxiliarla, el agente habló con el maquinista y le advirtió de que “algo muy grave estaba pasando”, en función de la información que recibía por radio.

Toma de conciencia de lo sucedido

En un primer momento, el maquinista no dio crédito a sus palabras. “Le dije: ‘mira a la gente que viene’”, relata Ángel. Fue entonces cuando, según explica, el conductor tomó conciencia de que su tren había impactado contra otro convoy.

Por su parte, Arturo ha señalado que desde el puesto de Adif en Atocha se tenía constancia de que había ocurrido un incidente de importancia, aunque en esos primeros momentos aún se desconocía la verdadera magnitud del siniestro.

En Directo

Sigue la búsqueda La Guardia Civil ha ampliado el perímetro de búsqueda impulsado desde este jueves para localizar a dos personas que viajaban en los trenes accidentados en Adamuz (Córdoba) el domingo, tras hallar 43 cuerpos y haber registrado 45 denuncias de desaparecidos. Las labores han abarcado desde primeras horas desde los amasijos de hierro y restos de los coches siniestrados a las zonas aledañas a las vías. No obstante, la Benemérita ha difundido un nuevo vídeo mostrando las labores de búsqueda que se amplían a caminos y zonas de campo cercanas al lugar del siniestro, así como un arroyo con un túnel bajo las vías. En las batidas y rastreos, los agentes cuentan con perros especializados y un helicóptero.

Feijóo habla con el sindicato de maquinistas El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado esta mañana con el secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, Diego Martín, al que en primer lugar ha transmitido su solidaridad por la reciente pérdida de dos compañeros en los accidentes ferroviarios de Córdoba y Barcelona. Durante la conversación, que ha durado casi 45 minutos, Feijóo le ha escuchado atentamente y le ha mostrado su comprensión en el contexto actual, que en su opinión desaconseja por completo el enfrentamiento con un colectivo preocupado por su seguridad y la de los miles de pasajeros que trasladan a diario.

Noelia Santos Trasladan el centro de atención a familiares al hotel Crisol Jardines La Junta de Andalucía ha anunciado el traslado del centro de atención a familiares de las víctimas del accidente de Adamuz. Ante la reducción de allegados y familias que ya quedaban en el centro cívico Poniente Sur, habilitado desde el lunes, la Junta ha decidido trasladarlo a un hotel. En este caso, las atenciones se prestarán en el hotel Crisol Jardines.

Ignacio Luque El Córdoba CF "aportará su granito de arena en recuerdo a las víctimas" del accidente ferroviario de Adamuz El Córdoba CF se encuentra actualmente "valorando distintas iniciativas" para realizar su particular homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en el que hubo 43 fallecidos y cientos de heridos y que se produjo, precisamente, poco antes de iniciarse el encuentro entre el conjunto blanquiverde y el Málaga, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. [Lea aquí la noticia al completo]