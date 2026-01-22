Lorenzo del Río: "Me interesa muchísimo la cadena de custodia" de las pruebas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba)

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha asegurado este jueves en Montoro (Córdoba) que en la investigación del accidente ferroviario acontecido el domingo pasado en Adamuz "me interesa muchísimo la cadena de custodia" de las pruebas recogidas en el lugar del siniestro.

En declaraciones a los medios de comunicación ofrecidas tras una visita al Tribunal de Instancia, ha explicado que la instrucción de la causa "será compleja, porque se tendrán que hacer muchas pruebas periciales y se tienen que recoger vestigios de todo tipo. A mí me interesa muchísimo la cadena de custodia, la presencia de la jueza cuando sea necesario, de la letrada también, para que sea un buen trabajo".

"Me consta que están en contacto permanente con la Policía Judicial, con los responsables de la Guardia Civil, y absolutamente todo se está haciendo con control, conocimiento y consentimiento de la autoridad judicial", ha asegurado.

Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, junto al presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba. Miguel Ángel Pareja. / A.J.González

En la actualidad, la jueza instructora recibe las primeras informaciones de la Guardia Civil. "Ahora mismo, se está trabajando con todas las hipótesis, en las vías del tren, en los propios vagones. Todo eso es lo que se está recibiendo y en lo que se trabajará, y ya veremos en qué dirección se avanza según las periciales y las pruebas que se están haciendo", ha detallado.

"Hay muchos intereses en juego"

Acerca de la posibilidad de que la instrucción se extienda durante ocho o nueve años, como ocurrió con el accidente de tren en Angrois (que dejó 80 fallecidos), Lorenzo del Río ha afirmado que "intentaremos" que esta investigación no sea tan larga. Sin embargo, ha admitido que "hay que ver la complejidad de las pruebas. Somos conscientes de que habrá distintas periciales, porque hay muchos intereses en juego y distintas compañías. Hay diferentes posibilidades sobre la causa del accidente y eso influirá".

A pesar de ello, el presidente del TSJA ha reivindicado que "ahí es donde tendrá que estar esa dirección jurídica del procedimiento, insistiendo y pidiendo cuanto antes que haya, por lo menos, una cierta inercia de trabajo".

En Directo

Manuel Á. Larrea Los andaluces se vuelcan con los heridos donando sangre Andalucía triplica por tercer día consecutivo el número de donaciones de sangre habituales tras la tragedia de Adamuz. Desde el accidente, ocurrido el pasado domingo, la solidaridad de los andaluces se ha traducido en 8.376 bolsas de sangre, según ha informado la Junta de Andalucía.

"Las cámaras están a disposición de la juez" "La declaración del maquinista no podemos trasladarla. Ha declarado. Las cámaras están a disposición de lo que indique la juez competente y todos los medios que aporten cualquier tipo de información están siendo y van a ser observados por la Guardia Civil", relata Marlaska.

Un capitán de La Legión, entre los fallecidos El Ejército de Tierra ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados del capitán enfermero Álvaro García Jiménez, destinado en el Tercio Duque de Alba 2º de La Legión en Ceuta y fallecido en el accidente ferroviario de Adamuz.

Los dos cuerpos aparecidos hoy estaban en el vagón 2 del Alvia "Los dos cuerpos aparecidos hoy pertenecen al segundo vagón de Alvia. Se había ampliado el perímetro, porque no habíamos descartado ninguna posibilidad. Hemos profundizado en los vagones, que tenían unas circunstancias bastante deterioradas, y hemos sido capaces de encontrar los dos cuerpos. El levantamiento está durando más que en los otros cuerpos y su ingreso en el Instituto de Medicina Legal se va a posponer unas horas. Se va a proceder a la autopsia inmediatamente e iniciaremos el proceso de identificación", relata el coronel.