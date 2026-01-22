Las dos juezas nuevas llegarán a Montoro el 9 de febrero y asumirán la causa del accidente de Adamuz

Las juezas titulares de las plazas 1 y 2 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), María del Carmen Blanque y Cristina Pastor, respectivamente, se incorporarán a su destino el próximo 9 de febrero. A partir de entonces, asumirán la investigación del accidente de trenes ocurrido el 18 de enero pasado en Adamuz, cuyas diligencias previas está desarrollando ahora la jueza sustituta María del Carmen Troyano.

En concreto, la plaza 2, en funciones de guardia el día de la tragedia, lleva la instrucción de la causa, pero tiene el apoyo de la plaza 1. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, se ha reunido este jueves con ambas juezas y con los funcionarios de Montoro, y ha explicado que el refuerzo de este tribunal es una segunda "preocupación".

La primera ha sido la recuperación de los cadáveres y la entrega a sus familias, cumpliendo, para ello, con diferentes procesos como la práctica de las autopsias y la identificación de los cuerpos. Este jueves se ha localizado a otros dos fallecidos en el lugar del accidente, que elevan a 45 el número de víctimas mortales.

"Lo que nos faltaba en Montoro"

En el encuentro ha participado también el presidente de la Audiencia provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja. Tras la reunión, Lorenzo del Río ha explicado a la prensa que la plaza 2 conoce los asuntos de violencia sobre la mujer, por lo que algún funcionario ha comentado que esta macrocausa "es lo que nos faltaba en Montoro".

A este respecto, ha recordado que ya solicitaron al Ministerio de Justicia la comarcalización de la violencia machista de Montoro en la capital, una medida "que habrá que tomar en algún momento". En lugar de eso, el ministerio ha trasladado al partido judicial de Córdoba la violencia sobre la mujer de los partidos de Lucena, Cabra y Pozoblanco, lo que está motivando numerosas quejas y peticiones de refuerzo.

Dos juezas instructoras

El presidente del TSJA ha destacado que la causa contará con dos juezas instructoras. Así, ha señalado que, "desde el primer momento, se ha pedido una autorización para que se pueda instruir por las dos personas. Esto es un Tribunal colegiado de Instancia y se permite que haya dos personas que puedan estar colaborando, sin perjuicio de que la responsable sea la titular de la plaza número 2. Así se hará con las dos nuevas juezas titulares", ha indicado.

Además, un juez de refuerzo se incorporará próximamente a la plaza 2, para llevar la actividad ordinaria del juzgado y colaborar en la tramitación de este procedimiento. Estos jueces contarán con el apoyo de un nuevo letrado de la Administración de Justicia y de otras dos funcionarias que se incorporaron este miércoles.

La importancia del tiempo

Lorenzo del Río ha subrayado que pretenden ofrecer una respuesta "que no se dilate en el tiempo". En sus declaraciones a los medios, ha opinado que "el problema de la Justicia es que en los momentos iniciales todo se ve con mucha premura y luego parece que el tiempo ya no tiene importancia. No debemos perder ese sentimiento de que el tiempo tiene mucha importancia".

