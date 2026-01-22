Gastronomía y sones cofrades toman este fin de semana el mercado de abastos de Aguilar

El mercado de abastos de Aguilar de la Frontera se convertirá los días 23, 24 y 25 de enero en punto de encuentro para los sentidos con la celebración del Gastromercado Cofrade, una propuesta impulsada por la delegación de Festejos y Participación Ciudadana en colaboración con la Agrupación de Cofradías, que une tradición, sabor y música en torno a la Semana Santa aguilarense.

Siete cofradías participarán en esta edición con dos tapas especialmente creadas por cada una de ellas para la ocasión, propuestas que, a través de sus nombres y sabores, invitan a recorrer la Pasión desde el paladar, reinterpretando la identidad cofrade en clave gastronómica.

Tres conciertos cofrades durante el fin de semana

La experiencia se verá reforzada por un cuidado acompañamiento musical, con tres conciertos a lo largo del fin de semana a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Maestro Valero, la Agrupación Musical Santa Cecilia y la Centuria Romana de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que llenarán el mercado de sones, tradición y ambiente cofrade.

El Gastromercado Cofrade se consolida así como una cita imprescindible previa a la Cuaresma, donde gastronomía, música y devoción se dan la mano en un espacio compartido para el disfrute ciudadano.