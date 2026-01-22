Francisco Carmona, director del Consorcio de Bomberos tras el accidente de Adamuz: "Hemos tenido que triturar los vagones"

Los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación han terminado este jueves su trabajo sobre el terreno en el lugar del accidente de trenes de Adamuz. Tras cinco días de intenso y continuo trabajo al pie del cañón, los especialistas han empezado a retirarse.

El director técnico del Consorcio de Bomberos, Francisco Carmona, ha explicado cómo ha sido el trabajo de los operativos desplazados desde varios parques de la provincia, con numerosas dificultades por las condiciones del terreno y el estado en que habían quedado varios de los vagones.

Puesto de mando en Adamuz con personal del Consorio, la Guardia Civil y otras autoridades. / CÓRDOBA

"Los primeros momentos siempre son caóticos hasta que empezamos a actuar", ha declarado Carmona. Llegaron al lugar poco después de que ocurriera el accidente, en plena noche, y "conseguimos acercarnos a los supervivientes". Como ocurre en siniestros similares, primero se atiende a los heridos para garantizar su supervivencia, y sólo después se intenta acceder a los cuerpos sin vida.

Los dos últimos cuerpos

Este jueves, ha dicho el jefe de los bomberos provinciales, se han recuperado los dos últimos cadáveres de los desaparecidos. Para llegar hasta ellos ha sido necesario el uso de maquinaria pesada y herramientas específicas, como cizallas hidráulicas, taladros o sierras de cable.

De hecho, las tareas han sido tan complicadas que "hemos tenido que triturar y desguazar los vagones" que habían quedado en peor estado, ha apuntado Carmona. Para ello se han valido de maquinaria pesada que era complicado llevar hasta el terreno. Fue casi como una "operación quirúrgica" en la que los bomberos indicaban a los operarios de la maquinaria dónde había que cortar: "Sabíamos dónde estaban los cuerpos" pero era muy complicado llegar hasta ellos. Cualquier maniobra brusca podía desestabilizar los vagones y complicar aún más las tareas.

Durante la primera noche, el trabajo de los bomberos finalizó sobre las seis y media de la mañana después de casi 12 horas de operaciones. Para entonces, recuerda Carmona, "sólo nos quedaban dos víctimas en el Iryo", aunque luego aparecieron más cuerpos que habían quedado sepultados por escombros y chatarra. Al final han sido 45 las víctimas halladas por los bomberos del Consorcio Provincial.

Ahora Carmona recuerda cómo algunos de sus compañeros han necesitado incluso atención psicológico. Nunca habían visto nada semejante, ni siquiera el propio jefe de los Bomberos del Consorcio. "Por muy hecho que estés, eres humano. Ha sido una intervención dura. Algunos compañeros nunca verán algo así. Por desgracia a nosotros nos ha tocado vivirlo y solucionarlo como hemos podido", concluye.

En Directo

Conmoción en Montoro por el accidente de Adamuz: «¿Qué casa no coge un tren, Dios mío?» En el Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), donde investigan el accidente de trenes ocurrido el domingo pasado en Adamuz, «las funcionarias están que echan humo» o «saturadísimas», según indicaban testigos consultados este jueves por este periódico. Fuera, en las calles de la localidad, la tragedia ferroviaria ha provocado una «conmoción generalizada. Está todo el mundo muy triste», afirmó María Benítez, trabajadora del bar El Frenazo. La proximidad del lugar motivó que el domingo pasado muchas personas ayudasen a las víctimas («Gonzalo, el chaval del quad, es de Montoro», comentaban en una peluquería) y en días posteriores continúan escuchando, de primera mano, las historias de los adamuceños. Más información en este enlace.

Moreno no entra en polémicas sobre responsabilidades porque "tiempo habrá" de arrojar luz El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que no va a entrar en polémica sobre responsabilidades y que "tiempo habrá" para que se investigue lo ocurrido en el accidente de los trenes en Adamuz (Córdoba) y "arroje luz a las muchas dudas que tienen los ciudadanos" de lo sucedido. En su comparecencia ante los medios en Adamuz cuando se cumplen cuatro días del accidente de dos trenes que ha costado la vida a 45 personas, Moreno ha destacado la "dureza" que ha supuesto para los que han estado en primera línea en las tareas de emergencia, y se ha llegado a emocionar porque ha reconocido que le ha afectado "como persona" todo lo que ha vivido en estos días. La Junta de Andalucía abandona a partir de este jueves el Plan de emergencia nivel 1 y su labor se centra ahora en los hospitalizados y en la atención psicológica tanto de los familiares como de las personas que han trabajado en primera línea, sobre los que ha destacado el "ingente" trabajo en un lugar que ha descrito como "un escenario de guerra".

La Guardia Civil ampliará pesquisas con el volcado de las cajas negras de los trenes y más declaraciones de testigos Las cajas negras de los trenes Iryo y Alvia siniestrados el pasado domingo en el accidente de Ademuz permanecen bajo custodia de la Guardia Civil y en manos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), y serán abiertas próximamente para proceder a un volcado de sus datos en presencia de la autoridad judicial. Será el siguiente de dos próximos pasos que dará la investigación -ya plenamente judicial- de la catástrofe.

M.J. Raya La vinculación con Córdoba de Agustín, el trabajador del Alvia fallecido en el accidente de Adamuz y que se salvó en Angrois Además de las tres personas de Córdoba que han fallecido en la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) ocurrida el pasado domingo (Samuel, un policía nacional destinado en Madrid; María del Carmen, una profesora de Bujalance que trabajaba en Alcorcón, y Mario, un opositor a funcionario de prisiones que desde pequeño residía en Huelva) ha habido una cuarta víctima mortal que guarda una fuerte vinculación con Córdoba. Se trata de Agustín Fadón, de 39 años, un tripulante del Alvia siniestrado. Lee la noticia completa.