El Defensor del Pueblo Andaluz resuelve un conflicto por ruidos en un garaje de Montilla

La intervención de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha permitido resolver un grave problema de ruidos generado en un garaje de Montilla, después de que un vecino denunciara estar años soportando el molesto y repetitivo sonido de la apertura y cierre de unas cocheras situadas en la planta sótano de su edificio, situación que, según afirmaba, hacía prácticamente imposible el descanso cotidiano.

El afectado relataba que las cocheras, propiedad de una empresa y alquiladas a distintos usuarios, registraban una entrada y salida constante de vehículos, especialmente a primeras horas de la mañana. Ese trasiego continuo se traducía en niveles de ruido que, a su juicio, resultaban incompatibles con la vida diaria de los vecinos más cercanos a la puerta del garaje, convertida con los años en una fuente permanente de molestias.

Se hizo un ensayo acústico

La comunidad de propietarios decidió dar un paso formal en enero de 2024, cuando presentó una instancia ante el Ayuntamiento de Montilla en la que se denunciaban los ruidos y se solicitaba "información sobre si se están cumpliendo todas y cada una de las normas legales aplicables en materia de ruidos".

A raíz de esa solicitud, el Ayuntamiento de Montilla llevó a cabo un ensayo acústico en el domicilio del promotor de la queja que constató que se sobrepasaba en más de seis decibelios el umbral máximo permitido. Junto con la medición llevada a cabo a instancias del Consistorio, se realizaron otras dos pruebas posteriores que también arrojaron valores por encima de lo permitido. Sin embargo, el vecino denunciaba que no se le había facilitado copia de los informes ni se habían adoptado medidas efectivas para corregir la situación.

El informe municipal exigió medidas correctoras del ruido

Ante este escenario, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz admitió a trámite la queja y solicitó la colaboración del Ayuntamiento de Montilla. De ese intercambio surgió un primer informe de los servicios técnicos municipales que calificaba la medición como "desfavorable" e instaba a paralizar el uso de la puerta del garaje denunciado y de los elementos asociados a la misma hasta que se redujera el nivel sonoro emitido al máximo valor autorizado por la normativa, dando un plazo para ello de 15 días.

Un segundo informe confirmó que se habían adoptado medidas correctoras concretas, cuya eficacia se comprobó en una nueva medición, entre ellas, el cambio del motor por uno electromecánico y el refuerzo de la batiente con un burlete de goma para amortiguar el golpe. Además, se comprobó la eficacia de estas actuaciones mediante una nueva medición, con lo que el Defensor del Pueblo Andaluz dio por concluida su actuación y procedió al archivo del expediente.