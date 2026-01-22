La construcción de la cafetería de la Ciudad Deportiva de Lucena se iniciará en febrero

Una empresa local se hará cargo de las obras del bar-cafetería que se ubicará en los accesos de la Ciudad Deportiva de Lucena. Una vez resuelta la adjudicación, tras un complejo proceso administrativo, una empresa local acometerá la actuación por un importe de 74.460 euros, impuestos aparte. Los trabajos comenzarán, según confirman fuentes del equipo de gobierno, durante el mes de febrero.

El Ayuntamiento impulsó la primera licitación a mediados de agosto del pasado año. Un concurso público finalmente fallido ante la ausencia de propuestas. Seguidamente, en el segundo intento, se presentaron tres ofertas y la concesión recayó en Grupo Agroparefema, con una cuantía de 69.267, IVA excluido. Pero la mesa de contratación, reunida el pasado 9 de enero, concluyó que esta empresa "no cumple con la solvencia económica y financiera" exigible y, por consiguiente, ha adjudicado la obra a la sociedad de Jorge Eduardo Jiménez Ruiz.

Diez meses para ejecutar las obras del bar

El plazo de ejecución abarca diez meses y se extenderá durante todo el año 2026. Entretanto, el Ayuntamiento adelantará la confección de los pliegos que sustentarán la concesión administrativa del servicio por un período aproximado de diez años. La publicación de la convocatoria habrá de aguardar a la finalización de la intervención material.

Proyecto financiado por la Diputación de Córdoba

Financiado por la Diputación de Córdoba a través del Plan de Humanización, este proyecto englobará la reconfiguración de la entrada y el nuevo espacio constará de 80 metros cuadrados, además de una terraza exterior.

Los usuarios han demandado durante años la incorporación de estas instalaciones al recinto de la Ciudad Deportiva y estará dotado de accesibilidad universal, sistemas de eficiencia energética, iluminación led y aislamiento sostenible.