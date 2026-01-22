Conmoción en Montoro por el accidente de Adamuz (Córdoba): «¿Qué casa no coge un tren, Dios mío?»

En el Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), donde investigan el accidente de trenes ocurrido el domingo pasado en Adamuz, «las funcionarias están que echan humo» o «saturadísimas», según indicaban testigos consultados este jueves por este periódico. Fuera, en las calles de la localidad, la tragedia ferroviaria ha provocado una «conmoción generalizada. Está todo el mundo muy triste», afirmó María Benítez, trabajadora del bar El Frenazo. La proximidad del lugar motivó que el domingo pasado muchas personas ayudasen a las víctimas («Gonzalo, el chaval del quad, es de Montoro», comentaban en una peluquería) y en días posteriores continúan escuchando, de primera mano, las historias de los adamuceños.

María Benítez atiende a clientes en el bar El Frenazo. / A. J. González

María Benítez señaló que su marido es bombero forestal y ayer fue requerido para trabajar en la zona donde descarrilaron los dos trenes de alta velocidad, colaborando en la retirada de escombros. Ella pertenece a la Cofradía de la Vera Cruz y dos compañeros sanitarios acudieron al lugar en la noche del siniestro. El presidente de la cofradía también se desplazó con mantas y garrafas de agua, e incluso han organizado un grupo de voluntarios. «Toda la comarca, todo el mundo» se ha movilizado, destaca. En su bar, no ha observado clientes nuevos que pudieran estar relacionados con el accidente, aunque podría haber influido, apunta, la lluvia. No obstante, entre las habituales, algunas clientas tienen una protectora en Adamuz y han perdido a muchos animales que salieron corriendo asustados por el ruido, al igual que ocurrió con el perro Boro, que fue rescatado ayer y entregado a su familia.

Juan Antonio Rodríguez trabaja en su peluquería. / A. J. González

«Tan cerca, el dolor es más grande»

En las inmediaciones del Tribunal de Instancia de Montoro se ubica, asimismo, la peluquería de Juan Antonio Rodríguez. Afirma que en estos días «todo el mundo está hablando de eso y existe mucha pena». Conoció lo ocurrido en la noche del domingo cuando se encontraba en casa y difundieron la noticia por televisión. En las jornadas posteriores, sus clientes de Adamuz le han comentado su ayuda en la tragedia, apuntando, por ejemplo, a una firma de supermercados que aportó diversos alimentos y agua.

Este profesional admite que «cuando lo ves tan cerca, parece que el dolor es más grande». Acerca de la posibilidad de que el pueblo vecino sea conocido, a partir de ahora, por este suceso trágico, Juan Antonio Rodríguez pone en valor que «se han volcado el pueblo (de Adamuz) y los alrededores».

«Se me vino el mundo encima»

La dependienta de la panadería San Ildefonso, Isabel, atendía ayer a su clienta Mariana González, quien en declaraciones a este periódico comentó que su hija trabaja como sanitaria en el hospital de Andújar (Jaén) y aquella noche se ofreció para atender a los heridos. De su parte, Isabel admitió que siente «pánico», porque «esperas accidentes en la carretera, pero no en el tren». Así, destacó que «mi hijo me dice que voy a coger un trauma. ¿Qué casa no coge un tren, Dios mio? Él lo coge porque está estudiando. Se me vino el mundo encima, pero ese día no lo había cogido».

Conmoción en Montoro por el accidente de Adamuz: «¿Qué casa no coge un tren, Dios mío?»

