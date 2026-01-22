Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Montoro solicitará a la Junta la Medalla de Andalucía para Adamuz (Córdoba) por su respuesta tras el accidente ferroviario

La iniciativa del Consistorio montoreño destaca la solidaridad del pueblo, que se volcó en labores de apoyo a las víctimas del siniestro y sus familias desde el primer momento

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas, información de los identificados y reacciones a la tragedia

Voluntarios y personal sanitario, el día del accidente ferroviario en la Caseta Municipal de Adamuz.

Voluntarios y personal sanitario, el día del accidente ferroviario en la Caseta Municipal de Adamuz. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Ayuntamiento de Montoro elevará al próximo pleno de la Corporación una propuesta de Alcaldía para solicitar a la Junta de Andalucía la concesión de la Medalla de Andalucía, en la categoría de Valores Humanos, al municipio de Adamuz. La iniciativa reconoce públicamente la respuesta ejemplar ofrecida por el Ayuntamiento y la ciudadanía de Adamuz tras el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo 18 de enero de 2026.

En el texto de la propuesta se destaca la "solidaridad, generosidad, compromiso colectivo y humanidad demostrados por vecinos y vecinas, que se volcaron desde el primer momento en las labores de apoyo, asistencia y acompañamiento a las víctimas y sus familias".

Desde el Consistorio montoreño se subraya que la actuación de Adamuz "trasciende lo circunstancial y se inscribe en lo más profundo de nuestra memoria colectiva", convirtiéndose en un ejemplo de valores humanos y convivencia para toda la provincia y la sociedad andaluza.

Montoro también se sumó a la ayuda a Adamuz

Asimismo, el Ayuntamiento de Montoro ha querido poner en valor que su municipio también estuvo prestando apoyo al pueblo de Adamuz desde el primer momento, con la implicación directa de la Policía Local, Protección Civil, personal sanitario y personal del Infoca montoreño, además de empresas y la solidaridad de la ciudadanía montoreña, "que volvió a demostrar su compromiso y cercanía ante una situación tan dolorosa".

La alcaldesa de Montoro, María Dolores Amo, ha señalado que con esta propuesta "Montoro quiere mostrar su respeto, gratitud y admiración hacia Adamuz y su gente, al tiempo que reconoce la solidaridad y el compromiso de nuestros vecinos y vecinas, que estuvieron a la altura desde el minuto uno".

