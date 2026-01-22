Montoro solicitará a la Junta la Medalla de Andalucía para Adamuz (Córdoba) por su respuesta tras el accidente ferroviario

El Ayuntamiento de Montoro elevará al próximo pleno de la Corporación una propuesta de Alcaldía para solicitar a la Junta de Andalucía la concesión de la Medalla de Andalucía, en la categoría de Valores Humanos, al municipio de Adamuz. La iniciativa reconoce públicamente la respuesta ejemplar ofrecida por el Ayuntamiento y la ciudadanía de Adamuz tras el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo 18 de enero de 2026.

En el texto de la propuesta se destaca la "solidaridad, generosidad, compromiso colectivo y humanidad demostrados por vecinos y vecinas, que se volcaron desde el primer momento en las labores de apoyo, asistencia y acompañamiento a las víctimas y sus familias".

Desde el Consistorio montoreño se subraya que la actuación de Adamuz "trasciende lo circunstancial y se inscribe en lo más profundo de nuestra memoria colectiva", convirtiéndose en un ejemplo de valores humanos y convivencia para toda la provincia y la sociedad andaluza.

Montoro también se sumó a la ayuda a Adamuz

Asimismo, el Ayuntamiento de Montoro ha querido poner en valor que su municipio también estuvo prestando apoyo al pueblo de Adamuz desde el primer momento, con la implicación directa de la Policía Local, Protección Civil, personal sanitario y personal del Infoca montoreño, además de empresas y la solidaridad de la ciudadanía montoreña, "que volvió a demostrar su compromiso y cercanía ante una situación tan dolorosa".

La alcaldesa de Montoro, María Dolores Amo, ha señalado que con esta propuesta "Montoro quiere mostrar su respeto, gratitud y admiración hacia Adamuz y su gente, al tiempo que reconoce la solidaridad y el compromiso de nuestros vecinos y vecinas, que estuvieron a la altura desde el minuto uno".

En Directo

Un capitán de La Legión, entre los fallecidos El Ejército de Tierra ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados del capitán enfermero Álvaro García Jiménez, destinado en el Tercio Duque de Alba 2º de La Legión en Ceuta y fallecido en el accidente ferroviario de Adamuz.

Los dos cuerpos aparecidos hoy estaban en el vagón 2 del Alvia "Los dos cuerpos aparecidos hoy pertenecen al segundo vagón de Alvia. Se había ampliado el perímetro, porque no habíamos descartado ninguna posibilidad. Hemos profundizado en los vagones, que tenían unas circunstancias bastante deterioradas, y hemos sido capaces de encontrar los dos cuerpos. El levantamiento está durando más que en los otros cuerpos y su ingreso en el Instituto de Medicina Legal se va a posponer unas horas. Se va a proceder a la autopsia inmediatamente e iniciaremos el proceso de identificación", relata el coronel.

El recuento de las víctimas del siniestro "Personas denunciadas como desaparecidas, 45. Cadáveres ingresados en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, 43. Cadáveres identificados, 43: 40 son españoles y tres mujeres extranjeras. Hay un menor", relata el coronel, teniendo en cuenta que las dos personas desaparecidas no computadas entre los cadáveres podrían ser las aparecidas este jueves.

Habla el coronel Domínguez de la Guardia Civil "La actuación de las primeras patrullas se centró en la atención y el socorro. La primera patrulla llegó alrededor de las 20 horas. La actuación derivó en el aseguramiento de la zona. Se colaboró en la evacuación de los pasajeros y la atención de los heridos", comienza asegurando. "Se impermeabilizó la zona del suceso para permitir el levantamiento de los cadáveres. Se activaron unidades de reserva. Se desplegó el servicio cinológico. Se conformaron los equipos ante mortem y post mortem", relata.