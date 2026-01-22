Equipamientos
Adjudicadas las obras para transformar el hotel municipal de Peñarroya-Pueblonuevo en un centro para grandes dependientes
Las obras del edificio, que data del siglo XIX, tienen un plazo de seis meses y están financiadas con fondos europeos
El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo acaba de adjudicar las obras de remodelación del antiguo hotel municipal, sin uso desde hace años, para transformarlo en un centro de atención para grandes dependientes. Si todo va bien y no se producen retrasos, la transformación de este edificio histórico podría estar terminada este mismo año.
La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado el resultado del concurso público. La adjudicación se ha realizado a Pinus, una pyme de Jaén, por un importe de 1.285.000 euros con impuestos, ligeramente por debajo del precio de salida (1.342.000 euros). Esta constructora, con más de 40 años de experiencia, fue la única que presentó una oferta en el procedimiento abierto, que se ha realizado por urgencia.
Los trabajos se financian con cargo al Plan Territorial de Transición Justa de España 2021-2027 de la Unión Europea. Hay de plazo hasta el próximo 4 de febrero para formalizar el contrato, mientras que los trabajos está previsto que duren seis meses como máximo.
El edificio que albergará este centro sociosanitario está protegido como BIC al tratarse de una construcción relacionada con la historia de Peñarroya-Pueblonuevo. Fue club social y residencia del director de la Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya-Pueblonuevo, compañía francesa que explotó las minas de la zona durante décadas entre el siglo XIX y el XX.
Un hotel que no tuvo éxito
Hace años el Ayuntamiento, deslumbrado por las bondades del turismo, transformó el edificio en un hotel de cuatro estrellas con buenos equipamientos y servicios, con una inversión de 1,6 millones de euros aportados por el Gobierno central. Aquella primera reforma culminó en 2011 y fue anunciada a bombo y platillo por las autoridades de la época.
Los planes del Consistorio pasaban por encargar la gestión del establecimiento a una empresa privada, pero ningún operador encontró atractiva la propuesta tras una década de intentos. En 2021 se intentó abrir el hotel por última vez, aunque para ello el adjudicatario debía hacerse cargo de arreglar los desperfectos que para entonces ya presentaba el hotel tras una década cerrado.
El centro sociosanitario tendrá 28 plazas
La solución fue volver a transformar el edificio en otra cosa diferente, para lo que se requiere esta nueva inversión de 1,3 millones de euros. Dispondrá de 28 plazas residenciales dirigidas principalmente a personas con discapacidad grave o gran dependencia, muchas de ellas en silla de ruedas o con movilidad muy reducida.
El diseño del proyecto incorpora habitaciones adaptadas, zonas comunes accesibles, instalaciones específicas y medidas de seguridad y salud ajustadas a las necesidades de los residentes.
En concreto, el futuro centro sociosanitario contará con dos edificios, uno para residentes con alta dependencia, que dispondrá de siete habitaciones dobles y una individual, para un total de quince plazas, y otro, el patrimonial, con seis habitaciones dobles y una individual, para trece plazas.
