VÍDEO | El emotivo pasodoble de una comparsa de Punta Umbría a las víctimas de Adamuz en el COAC de Cádiz

“Se nos cayó la tarde con su manto oscuro. Los hierros eran puros, los llantos también. Se nos cayó la tarde y el peso infinito del miedo y los gritos. Se nos cayó la tarde, no puedo moverme, no encuentran a mi gente, me siento caer…”. Así ha sido el comienzo de la copla de la comparsa ‘Las mariposas’ sobre el trágico accidente ferroviario de Adamuz, que estremeció al público del Teatro Falla en las preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) del Carnaval de Cádiz en la noche del miércoles.

Se da la circunstancia de que la comparsa es de Punta Umbría, Huelva, una de las localidades más golpeadas por el suceso, y donde reside la menor de 6 años, única superviviente de su familia en el accidente, en el que han perdido la vida sus padres, hermano y su primo.

"Mi pueblo se estremece y tiene cara de tragedia", han entonado en alusión a la provincia de Huelva, de donde proceden o residen 28 de las víctimas de la mayor tragedia de la alta velocidad en España, que de momento contabiliza 43 fallecidos y más de 120 heridos.

La copla concluye con un agradecimiento y el reconocimiento al pueblo de Adamuz, que se ha volcado con las víctimas del accidente y sus familiares: "Adamuz de mis entrañas es el que me dio el consuelo, quien me levantó del suelo".

El pasodoble ha sido muy aplaudido, con el público del Falla en pie.

Suspensión y minuto de silencio en el COAC

El COAC de Cádiz también se ha sumado a la consternación de todo el país por el accidente en Adamuz. El pasado lunes, 19 de enero, el Carnaval gaditano suspendió su programación en solidaridad y señal de duelo con las víctimas. Y el martes, se reanudaron las preliminares con un minuto de silencio, seguido de un aplauso de todo el Teatro Falla.

En Directo

Sigue la búsqueda La Guardia Civil ha ampliado el perímetro de búsqueda impulsado desde este jueves para localizar a dos personas que viajaban en los trenes accidentados en Adamuz (Córdoba) el domingo, tras hallar 43 cuerpos y haber registrado 45 denuncias de desaparecidos. Las labores han abarcado desde primeras horas desde los amasijos de hierro y restos de los coches siniestrados a las zonas aledañas a las vías. No obstante, la Benemérita ha difundido un nuevo vídeo mostrando las labores de búsqueda que se amplían a caminos y zonas de campo cercanas al lugar del siniestro, así como un arroyo con un túnel bajo las vías. En las batidas y rastreos, los agentes cuentan con perros especializados y un helicóptero.

Feijóo habla con el sindicato de maquinistas El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado esta mañana con el secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, Diego Martín, al que en primer lugar ha transmitido su solidaridad por la reciente pérdida de dos compañeros en los accidentes ferroviarios de Córdoba y Barcelona. Durante la conversación, que ha durado casi 45 minutos, Feijóo le ha escuchado atentamente y le ha mostrado su comprensión en el contexto actual, que en su opinión desaconseja por completo el enfrentamiento con un colectivo preocupado por su seguridad y la de los miles de pasajeros que trasladan a diario.

Noelia Santos Trasladan el centro de atención a familiares al hotel Crisol Jardines La Junta de Andalucía ha anunciado el traslado del centro de atención a familiares de las víctimas del accidente de Adamuz. Ante la reducción de allegados y familias que ya quedaban en el centro cívico Poniente Sur, habilitado desde el lunes, la Junta ha decidido trasladarlo a un hotel. En este caso, las atenciones se prestarán en el hotel Crisol Jardines.

Ignacio Luque El Córdoba CF "aportará su granito de arena en recuerdo a las víctimas" del accidente ferroviario de Adamuz El Córdoba CF se encuentra actualmente "valorando distintas iniciativas" para realizar su particular homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en el que hubo 43 fallecidos y cientos de heridos y que se produjo, precisamente, poco antes de iniciarse el encuentro entre el conjunto blanquiverde y el Málaga, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. [Lea aquí la noticia al completo]