VÍDEO | El emotivo pasodoble de una comparsa de Punta Umbría a las víctimas de Adamuz en el COAC de Cádiz

La familia fallecida de la niña de seis años superviviente del siniestro ferroviario es de esta localidad onubense

Comparsa 'Las mariposas' en el COAC de Cádiz

Comparsa 'Las mariposas' en el COAC de Cádiz / ONDA CÁDIZ

María Roso

“Se nos cayó la tarde con su manto oscuro. Los hierros eran puros, los llantos también. Se nos cayó la tarde y el peso infinito del miedo y los gritos. Se nos cayó la tarde, no puedo moverme, no encuentran a mi gente, me siento caer…”. Así ha sido el comienzo de la copla de la comparsa ‘Las mariposas’ sobre el trágico accidente ferroviario de Adamuz, que estremeció al público del Teatro Falla en las preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) del Carnaval de Cádiz en la noche del miércoles.

Se da la circunstancia de que la comparsa es de Punta Umbría, Huelva, una de las localidades más golpeadas por el suceso, y donde reside la menor de 6 años, única superviviente de su familia en el accidente, en el que han perdido la vida sus padres, hermano y su primo.

"Mi pueblo se estremece y tiene cara de tragedia", han entonado en alusión a la provincia de Huelva, de donde proceden o residen 28 de las víctimas de la mayor tragedia de la alta velocidad en España, que de momento contabiliza 43 fallecidos y más de 120 heridos.

La copla concluye con un agradecimiento y el reconocimiento al pueblo de Adamuz, que se ha volcado con las víctimas del accidente y sus familiares: "Adamuz de mis entrañas es el que me dio el consuelo, quien me levantó del suelo".

El pasodoble ha sido muy aplaudido, con el público del Falla en pie.

Suspensión y minuto de silencio en el COAC

El COAC de Cádiz también se ha sumado a la consternación de todo el país por el accidente en Adamuz. El pasado lunes, 19 de enero, el Carnaval gaditano suspendió su programación en solidaridad y señal de duelo con las víctimas. Y el martes, se reanudaron las preliminares con un minuto de silencio, seguido de un aplauso de todo el Teatro Falla.

