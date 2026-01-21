Sucesos
Retiran el primer vagón del tren Iryo accidentado en la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba)
Tras sacar el convoy número 8, los trabajos se centran ahora en retirar el otro coche antes de la llegada de la lluvia
Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria
Las grúas han logrado retirar a primera hora de la mañana de este miércoles uno de los vagones del tren Iryo accidentado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).
La retirada, concretamente del vagón número 8 -el último del convoy-, se produjo poco después de la salida del sol. Así lo han confirmado a este periódico fuentes de la empresa encargada de las labores. El vagón ya ha sido desplazado hasta las inmediaciones del puesto de mando avanzado y los equipos trabajan ahora en la extracción del segundo.
Trabajo a contrarreloj para retirar el segundo vagón
Según informan estas mismas fuentes, diversas dificultades derivadas de la situación del terreno entorpecieron los trabajos durante la noche. En estos momentos, los operarios trabajan a contrarreloj para intentar retirar el segundo vagón y, posteriormente, proceder con el Alvia. Las grúas están situadas en el lado derecho de la vía, junto a la estación y el puesto de mando avanzado.
Desde Grúas Alhambra señalan que desconocen si la lluvia, prevista para alrededor del mediodía en Adamuz, podría dificultar las labores, aunque no prevén que sea necesario paralizarlas. “Todo dependerá de la intensidad y de cómo afecte al terreno”, añaden.
Noelia Santos
Psicóloga de Cruz Roja, tras el accidente de Adamuz: “El duelo se va modificando, ahora viene la parte de asimilarlo”
María Eugenia Castro, psicóloga de Cruz Roja que participa en el acompañamiento a familiares de víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, ha explicado esta mañana cómo está el ambiente en el centro cívico Poniente Sur. Ha detallado que el duelo “se va modificando” y se va pasando “del shock” al “no me ha pasado a mí”. Ahora, ha apuntado Castro, “ya están un poco apaciguadas esas sensaciones” y viene “la parte de asimilarlo, de cerrarlo” y también “de buscar explicaciones”.
En todo ese proceso es en el que participan los psicólogos de Cruz Roja, los de la Diputación de Córdoba (a través del IPBS) o los del Colegio Andaluz de Psicología. Los profesionales, recuerda Castro, “somos intervinientes en los que también hay que intervenir”, no solo los psicólogos, sino los bomberos, los sanitarios o los policías. “Hacemos técnicas para ese trabajo, después, de desconexión”.
Óscar Puente reconoce que al menos "dos o tres trenes" tenían marcas similares a las del tren Iryo
"Se está apuntado a esta hipótesis como se podría apuntar a otras 27", dijo ayer el Ministro de Transportes, Oscar Puente. Lo hacía tras ser peguntado sobre la posibilidad de que fuese la vía de tren en la que tuvo lugar el accidente de Adamuz (Córdoba) la que estuviese en mal estado, una infrastructura a cargo de Adif y, por lo tanto, de la Administración central. "No me voy a posicionar en esa hipótesis. No estoy en eso ahora” zanjó.
Esta mañana, a penas 24 horas después, Puente ha reconocido en una entrevista realizada por Telecinco, que “dos o tres trenes” que circularon antes del Iryo accidentado presentaban marcas similares a las detectadas en los bogies del convoy siniestrado en Adamuz. "La cuestión es por qué se han producido estas marcas, si había algo en la vía o si era la propia vía que estaba empezando a romperse. En este momento no es posible establecer una conclusión", ha dicho.
Fabiola Mouzo
De nombrar una calle al Princesa de Asturias a la Concordia: el reconocimiento que reclama la ciudadanía para Adamuz
Las iniciativas y recogidas de firmas para premiar la solidaridad y la actuación de los vecinos de Adamuz ya están empezando a aparecer. Desde nombrar una calle hasta conceder el Premio Princesa de Asturias a la Concordia, los cordobeses y todos los españoles sienten que el pueblo merece un reconocimiento y están dispuestos a pedirlo a las instituciones y autoridades por todas las vías.
Voluntarios de Pacma ayudan en la búsqueda de 'Boro', el perro perdido en Adamuz
La búsqueda de 'Boro', el perro que se perdió tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) se ha iniciado en la mañana de este miércoles con la incorporación de tres miembros del colectivo animalista Pacma que han sido autorizados por el Ministerio del Interior para acceder a la zona del siniestro. Al dispositivo se ha sumado, además, la portavoz de la familia que ha denunciado la desaparición del animal.
Noelia Santos
La identificación y el anuncio a los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz, un trabajo con certezas absolutas
La diputada delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera, ha sido la encargada en la mañana de este miércoles de informar sobre la situación, el trabajo y el ambiente que se desarrolla en el centro cívico Poniente Sur de la ciudad, donde se encuentran familiares de los desaparecidos en el terrible accidente ferroviario de Adamuz. Sobre cómo se procede a la hora de informar a estos familiares, Aguilera ha explicado que se hace exclusivamente cuando se tiene la certeza máxima y tras haber realizado un trabajo “minucioso”. Ayer, los familiares denunciaban la desesperación que estaban atravesando por cómo se estaban alargando los trabajos. Aguilera ha reconocido que “hay que entender su desesperación y su frustración en los momentos de espera”, pero, ha añadido, “todo es porque sea un proceso meticulosamente terminado y perfectamente hecho”.
