Retiran el primer vagón del tren Iryo accidentado en la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba)

Las grúas han logrado retirar a primera hora de la mañana de este miércoles uno de los vagones del tren Iryo accidentado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

La retirada, concretamente del vagón número 8 -el último del convoy-, se produjo poco después de la salida del sol. Así lo han confirmado a este periódico fuentes de la empresa encargada de las labores. El vagón ya ha sido desplazado hasta las inmediaciones del puesto de mando avanzado y los equipos trabajan ahora en la extracción del segundo.

Los operarios trabajan en la retirada de vagones en Adamuz. / Manuel Murillo

Trabajo a contrarreloj para retirar el segundo vagón

Según informan estas mismas fuentes, diversas dificultades derivadas de la situación del terreno entorpecieron los trabajos durante la noche. En estos momentos, los operarios trabajan a contrarreloj para intentar retirar el segundo vagón y, posteriormente, proceder con el Alvia. Las grúas están situadas en el lado derecho de la vía, junto a la estación y el puesto de mando avanzado.

Desde Grúas Alhambra señalan que desconocen si la lluvia, prevista para alrededor del mediodía en Adamuz, podría dificultar las labores, aunque no prevén que sea necesario paralizarlas. “Todo dependerá de la intensidad y de cómo afecte al terreno”, añaden.

Las grúas trabajan en la retirada de los vagones del tren Iryo en Adamuz. / Manuel Murillo

En Directo

Noelia Santos María Eugenia Castro, psicóloga de Cruz Roja, atiende a los medios de comunicación. / Chencho Martínez Psicóloga de Cruz Roja, tras el accidente de Adamuz: “El duelo se va modificando, ahora viene la parte de asimilarlo” María Eugenia Castro, psicóloga de Cruz Roja que participa en el acompañamiento a familiares de víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, ha explicado esta mañana cómo está el ambiente en el centro cívico Poniente Sur. Ha detallado que el duelo “se va modificando” y se va pasando “del shock” al “no me ha pasado a mí”. Ahora, ha apuntado Castro, “ya están un poco apaciguadas esas sensaciones” y viene “la parte de asimilarlo, de cerrarlo” y también “de buscar explicaciones”. En todo ese proceso es en el que participan los psicólogos de Cruz Roja, los de la Diputación de Córdoba (a través del IPBS) o los del Colegio Andaluz de Psicología. Los profesionales, recuerda Castro, “somos intervinientes en los que también hay que intervenir”, no solo los psicólogos, sino los bomberos, los sanitarios o los policías. “Hacemos técnicas para ese trabajo, después, de desconexión”.

Fabiola Mouzo De nombrar una calle al Princesa de Asturias a la Concordia: el reconocimiento que reclama la ciudadanía para Adamuz Las iniciativas y recogidas de firmas para premiar la solidaridad y la actuación de los vecinos de Adamuz ya están empezando a aparecer. Desde nombrar una calle hasta conceder el Premio Princesa de Asturias a la Concordia, los cordobeses y todos los españoles sienten que el pueblo merece un reconocimiento y están dispuestos a pedirlo a las instituciones y autoridades por todas las vías. [Lea aquí la noticia al completo]

Voluntarios de Pacma ayudan en la búsqueda de 'Boro', el perro perdido en Adamuz La búsqueda de 'Boro', el perro que se perdió tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) se ha iniciado en la mañana de este miércoles con la incorporación de tres miembros del colectivo animalista Pacma que han sido autorizados por el Ministerio del Interior para acceder a la zona del siniestro. Al dispositivo se ha sumado, además, la portavoz de la familia que ha denunciado la desaparición del animal. [Lea aquí la noticia al completo]