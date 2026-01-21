Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de trenesRetirada de los trenesIdentificacionesReconocimientosUrgenciasServidores públicosHéroe de 16 añosHuelga de maquinistas
instagramlinkedin

Sucesos

Retiran el primer vagón del tren Iryo accidentado en la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba)

Tras sacar el convoy número 8, los trabajos se centran ahora en retirar el otro coche antes de la llegada de la lluvia

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria

Primero de los vagones retirados por las grúas del tren Iryo siniestrado en Adamuz.

Primero de los vagones retirados por las grúas del tren Iryo siniestrado en Adamuz. / Manuel Murillo

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Adamuz (Enviado especial)

Las grúas han logrado retirar a primera hora de la mañana de este miércoles uno de los vagones del tren Iryo accidentado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

La retirada, concretamente del vagón número 8 -el último del convoy-, se produjo poco después de la salida del sol. Así lo han confirmado a este periódico fuentes de la empresa encargada de las labores. El vagón ya ha sido desplazado hasta las inmediaciones del puesto de mando avanzado y los equipos trabajan ahora en la extracción del segundo.

Accidente tren en Adamuz, trenes Iryo y Alvia. Accidente ferroviario, descarrilamiento Córdoba. Grúas y maquinaria pesada retiran vagones del Iryo

Los operarios trabajan en la retirada de vagones en Adamuz. / Manuel Murillo

Trabajo a contrarreloj para retirar el segundo vagón

Según informan estas mismas fuentes, diversas dificultades derivadas de la situación del terreno entorpecieron los trabajos durante la noche. En estos momentos, los operarios trabajan a contrarreloj para intentar retirar el segundo vagón y, posteriormente, proceder con el Alvia. Las grúas están situadas en el lado derecho de la vía, junto a la estación y el puesto de mando avanzado.

Noticias relacionadas y más

Desde Grúas Alhambra señalan que desconocen si la lluvia, prevista para alrededor del mediodía en Adamuz, podría dificultar las labores, aunque no prevén que sea necesario paralizarlas. “Todo dependerá de la intensidad y de cómo afecte al terreno”, añaden.

Accidente tren en Adamuz, trenes Iryo y Alvia. Accidente ferroviario, descarrilamiento Córdoba. Grúas y maquinaria pesada retiran vagones del Iryo

Las grúas trabajan en la retirada de los vagones del tren Iryo en Adamuz. / Manuel Murillo

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
  2. Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
  3. Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados
  4. Una mujer de Bujalance, entre las desaparecidas en el accidente de tren de Adamuz
  5. Las familias beneficiadas por el 'cheque-bebé' de la Diputación de Córdoba se triplican en 2025
  6. Detenido un tren con doscientos pasajeros en la estación de Los Pedroches tras el accidente de Adamuz
  7. Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas
  8. Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz

De nombrar una calle al Princesa de Asturias a la Concordia: el reconocimiento que reclama la ciudadanía para Adamuz

De nombrar una calle al Princesa de Asturias a la Concordia: el reconocimiento que reclama la ciudadanía para Adamuz

Rescatistas de Pacma acceden a la zona cero del accidente de Adamuz, escoltados por la Guardia Civil, para buscar al perro Boro

Rescatistas de Pacma acceden a la zona cero del accidente de Adamuz, escoltados por la Guardia Civil, para buscar al perro Boro

Accidente de tren en Córdoba, en directo: la vía del tren en Adamuz se revisó 38 veces en dos meses

Accidente de tren en Córdoba, en directo: la vía del tren en Adamuz se revisó 38 veces en dos meses

Retiran el primer vagón del tren Iryo accidentado en Adamuz mientras prosiguen los trabajos a contrarreloj

Retiran el primer vagón del tren Iryo accidentado en Adamuz mientras prosiguen los trabajos a contrarreloj

La identificación y el anuncio a los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz, un trabajo con certezas absolutas

La identificación y el anuncio a los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz, un trabajo con certezas absolutas

Continúan los trabajos de emergencia para la retirada de los vagones siniestrados en Adamuz

Continúan los trabajos de emergencia para la retirada de los vagones siniestrados en Adamuz

Los Reyes de España visitan en Adamuz la zona cero del dolor, el lugar donde descarrilaron y chocaron los trenes

Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz

Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz
Tracking Pixel Contents