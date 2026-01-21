Puente Genil abre el trámite presencial y electrónico para las bonificaciones de la nueva tasa de la basura

El Ayuntamiento de Puente Genil, a través de la delegación municipal de Hacienda y Seguridad, ha anunciado que ya están disponibles el trámite (presencial y electrónico), los modelos y la guía práctica para solicitar las bonificaciones de la nueva tasa de residuos, un procedimiento de ayudas, que, en palabras de la concejala Tatiana Pozo “está diseñado para aliviar el impacto económico en los hogares con menor capacidad” y más vulnerables.

En rueda de prensa, la concejala Tatiana Pozo ha informado que el Ayuntamiento aplicará dos tipos de bonificaciones en función de la renta y de la situación familiar. Por una parte, la bonificación del 50% está dirigida a las unidades familiares cuyos ingresos no superen los 16.800 euros anuales (2 veces el Iprem) y que, además, se encuentren, en algunos de los supuestos previstos en la ordenanza, como jubilados o pensionistas, perceptores de la renta mínima de inserción social, familias numerosas, mujeres víctimas de violencia de género, unidades familiares con al menos dos personas desempleadas u hogares formados por una sola persona en situación legal de desempleo. En estos supuestos la reducción deja el recibo en 17,97 euros el trimestre.

Por otro lado, la bonificación del 30% se aplicará a las unidades familiares en situación de vulnerabilidad económica, atendiendo a su composición y nivel de ingresos conforme el Iprem vigente. En este caso, podrán acogerse las familias sin menores a cargo con ingresos de hasta 12.600 euros anuales (1,5 veces el Iprem), las familias con un menor hasta 16.800 euros (2 veces el Iprem), con dos menores hasta 21.000 euros (2,5 veces el Iprem) y las familias numerosas hasta 25.200 euros anuales (3 veces el Iprem), siempre que la vivienda habitual sea el único inmueble en propiedad. En estos casos, el recibo trimestral quedará fijado en 25,15 euros, previa acreditación de los requisitos económicos y patrimoniales.

Las bonificaciones se mantendrán durante tres años

Tatiana Pozo ha señalado que las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de marzo de 2026, tanto de manera presencial en el Ayuntamiento como en la sede electrónica del mismo. "De forma excepcional, quienes soliciten la bonificación dentro de este plazo se beneficiarán de la reducción desde el primer recibo de 2026, manteniéndose automáticamente durante tres años consecutivos, sin necesidad de renovarla anualmente".

Quienes no la soliciten antes del 31 de marzo podrán hacerlo entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre, para que la bonificación se aplique a partir del ejercicio siguiente, con la misma vigencia de tres años. En todos los casos será imprescindible estar al corriente en el pago de la tasa y acreditar que la vivienda habitual es el único inmueble en propiedad, quedando excluidos trasteros, plazas de aparcamiento y bienes de carácter funerario.

Una guía informativa

En este sentido, desde el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la ciudadanía una guía informativa que puede descargarse en la propia sede electrónica municipal. Para la edil, estas medidas "buscan aliviar la economía doméstica", destacando igualmente la profesionalidad del personal municipal (trabajadores de departamentos económicos, rentas, informática y atención a la ciudadanía) para la puesta en marcha de este procedimiento "en un tiempo récord".

"Estas bonificaciones son las máximas que la legislación permite, y su objetivo es garantizar que la implantación de tasa sea justa y equilibrada. Sabemos que es un gasto fijo en todos los hogares, y por eso hemos trabajado para que quienes más lo necesitan puedan beneficiarse de una reducción significativa", concluyó la delegada.