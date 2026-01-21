Palma del Río adjudica el contrato para la renovación del Museo Municipal por casi 620.000 euros

El Ayuntamiento de Palma del Río ha adjudicado el contrato para la transformación del edificio de las antiguas Caballerizas Reales del municipio, que alberga el Museo Municipal, a la empresa sevillana Studio Etérea por un importe total de 618.926,82 euros. El contrato se enmarca en el proyecto ‘Un paseo por la villa’, una intervención en el conjunto histórico de la ciudad con cargo a los fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

El contrato contempla la redacción del proyecto museográfico y la ejecución del mismo mejorando el edificio, del siglo XVI y declarado BIC, con la reparación y adecentamiento de algunas partes del mismo, mejoras en la instalación eléctrica e iluminación, sistemas de seguridad, pintura y limpieza entre otros. Studio Etérea se encargará de renovar el museo municipal con una experiencia inmersiva que combine el patrimonio arquelógico, etnográfico y artístico con las últimas innovaciones digitales.

Reconstrucción de la muralla en 3D

Como ha destacado la concejala de Turismo, Mari Ángeles Zamora, "se van a realizar reconstrucciones en 3D de la muralla" para situar al visitante en el contexto apropiado en la historia. Ofrecerá al visitante un entorno "didáctico y pedagógico", explica la concejala. Entre la tecnología prevista están las reconstrucciones digitales de piezas y escenarios históricos, los contenidos audiovisuales específicos y la interacción con las piezas del museo a través de códigos QR para acceder a información extendida, clips de audio con relatos antiguos o las mencionadas reconstrucciones en 3D.

Interior del Museo Municipal de Palma del Río. / J. Muñoz

Un edificio antiguo y con humedades

La concejala menciona que "es un edificio muy antiguo" que presenta "muchas humedades" y que "no estaba bien musealizado". Con esta actuación se pretende poner en valor tanto el edificio como el contenido del museo y las salas para otros usos, incluso estudiando la posibilidad de ampliar la exposición permanente porque "hay mucho material en almacenes", según la concejala de Turismo. Para ello, el contrato prevé 80.730 euros para la reparación y adecentamiento de espacios, limpieza, pintura, electricidad y seguridad.

Como mejoras adicionales, la empresa adjudicataria añadirá sin coste la traducción de todos los contenidos al francés, que se sumará al castellano y al inglés previsto inicialmente, abriendo internacionalmente el Museo Municipal. Además, se contemplan medidas de accesibilidad física, sensorial y cognitiva como maquetas táctiles, subtitulación de los elementos audiovisuales y guiones adaptados a la lengua de signos española.

La empresa tiene un plazo de ejecución de cuatro meses

La empresa tiene un plazo de ejecución de cuatro meses desde la firma del contrato, que se produjo este martes 20 de enero. El primer mes se dedicará a la redacción del proyecto para después ejecutar todas las obras. Actualmente el edificio se encuentra cerrado y preparado para comenzar la intervención. Como mejora, Studio Etérea incluye también la creación de un spot promocional de 30 segundos para televisión, un vídeo de dos minutos con un recorrido por el museo y folletos digitales interactivos. También ampliará hasta cuatro años la garantía de los dispositivos audiovisuales.

Con esta actuación, Palma del Río transforma un inmueble del siglo XVI declarado Bien de Interés Cultural dotándolo de una mejor musealización; un espacio abierto internacionalmente al turismo con una visita más moderna y contextualizada.