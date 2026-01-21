Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia ferroviaria en Córdoba

Obejo homenajeará a los vecinos de Adamuz por su solidaridad tras el accidente ferroviario del domingo

El Consistorio celebrará un pleno extraordinario el viernes 23 de enero, donde se dedicará un parque-mirador en Cerro Muriano al pueblo adamuceño

Vista del casco urbano de Obejo, que dedicará un parque a los vecinos de Adamuz.

Vista del casco urbano de Obejo, que dedicará un parque a los vecinos de Adamuz. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdobsa

El Ayuntamiento de Obejo rendirá un homenaje a los vecinos de Adamuz por la labor y solidaridad que han demostrado tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo y denominará el parque-mirador que se está construyendo en el entorno de la calle Vereda del núcleo de Cerro Muriano con el nombre "Vecinos de Adamuz".

Así se refleja en la convocatoria del pleno extraordinario que ha sido convocado para el próximo viernes, 23 de enero, con ese único punto del orden del día, que incluirá un mensaje de condolencia para el pueblo adamuceño, cuyo término municipal es colindante al de Obejo.

Solidaridad con el pueblo de Adamuz

En la propuesta de Alcaldía el regidor, Pedro López, destaca que el municipio de Obejo desea "dejar constancia de un recuerdo permanente de su solidaridad con el pueblo de Adamuz, dedicándole la denominación de un espacio público representativo" como es el parque actualmente en construcción.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, manifiesta el "pesar" del municipio obejeño y su "solidaridad y cercanía con las víctimas y sus familiares, y agradece la labor de "todos los efectivos que intervinieron en el operativo de emergencia, especialmente a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, servicios sanitarios y demás personal específico de emergencias, por su profesionalidad, entrega y compromiso".

TEMAS

