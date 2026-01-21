Tragedia ferroviaria en Córdoba
Obejo homenajeará a los vecinos de Adamuz por su solidaridad tras el accidente ferroviario del domingo
El Consistorio celebrará un pleno extraordinario el viernes 23 de enero, donde se dedicará un parque-mirador en Cerro Muriano al pueblo adamuceño
El Ayuntamiento de Obejo rendirá un homenaje a los vecinos de Adamuz por la labor y solidaridad que han demostrado tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo y denominará el parque-mirador que se está construyendo en el entorno de la calle Vereda del núcleo de Cerro Muriano con el nombre "Vecinos de Adamuz".
Así se refleja en la convocatoria del pleno extraordinario que ha sido convocado para el próximo viernes, 23 de enero, con ese único punto del orden del día, que incluirá un mensaje de condolencia para el pueblo adamuceño, cuyo término municipal es colindante al de Obejo.
Solidaridad con el pueblo de Adamuz
En la propuesta de Alcaldía el regidor, Pedro López, destaca que el municipio de Obejo desea "dejar constancia de un recuerdo permanente de su solidaridad con el pueblo de Adamuz, dedicándole la denominación de un espacio público representativo" como es el parque actualmente en construcción.
Asimismo, manifiesta el "pesar" del municipio obejeño y su "solidaridad y cercanía con las víctimas y sus familiares, y agradece la labor de "todos los efectivos que intervinieron en el operativo de emergencia, especialmente a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, servicios sanitarios y demás personal específico de emergencias, por su profesionalidad, entrega y compromiso".
Nuevas imágenes a vista de dron
Aquí dejamos nuevas imágenes a vista de dron de los trabajos de la Guardia Civil en la retirada de los vagones descarrilados en Adamuz.
Sumar y Podemos reclaman más inversión ferroviaria tras los accidentes en Adamuz y Gelida
Los partidos a la izquierda del PSOE comienzan a reclamar al Gobierno más inversión en la infraestructura ferroviaria tras los dos accidentes fatales que se produjeron en poco más de 48 horas en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), con un balance de al menos 44 fallecidos. La investigación en marcha sobre las causas del siniestro en la línea de alta velocidad que une Madrid y Andalucía ha abierto un debate sobre el estado de las vías. Un debate en el que han entrado Podemos y Sumar, que han pedido una inyección económica al sistema ferroviario.
Adif reduce temporalmente la velocidad máxima en tres puntos de la línea Madrid-Valencia
Adif ha reducido de forma temporal la velocidad máxima permitida en tres puntos de la línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia, tras el aviso de los maquinistas por posibles defectos en la vía.
En concreto, y según la información consultada por Europa Press, la velocidad se ha reducido a 160 kilómetros por hora en la aguja de Vilarrubia de Santiago (Toledo). Ese mismo límite de 160 km/h se ha impuesto en el punto kilométrico 292 de la vía 2 entre Minglanilla (Cuenca) y Caudete de las Fuentes (Valencia), en un tramo de un kilómetro. Asimismo, se ha limitado a 200 km/h la velocidad en un tramo de 700 metros del kilómetro 222 de la vía 2 entre Cuenca y Monteagudo de las Salinas.
Estas reducciones de velocidad se deben a movimientos laterales que han detectado los maquinistas, es decir, a movimientos bruscos del tren de lado a lado.
Obejo homenajeará a los vecinos de Adamuz por su solidaridad tras el accidente ferroviario del domingo
El Ayuntamiento de Obejo rendirá un homenaje a los vecinos de Adamuz por la labor y solidaridad que han demostrado tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo y denominará el parque-mirador que se está construyendo en el entorno de la calle Vereda del núcleo de Cerro Muriano con el nombre "Vecinos de Adamuz".
Emil Jonsson, residente en Málaga y superviviente de Adamuz: "Solo veía gente morir"
Emil Jonsson decidió coger el tren a las 19:40 del domingo sin imaginar que sobreviviría a una de las mayores tragedias ferroviarias de España. Este ciudadano sueco, de 46 años y residente en Benalmádena, viajaba en el penúltimo vagón del tren Iryo que descarriló en Adamuz (Córdoba).
Jonsson es uno de los cuatro heridos de Málaga trasladados al Hospital Reina Sofía de Córdoba. Se dirigía a Madrid para realizar un trámite personal: renovar su pasaporte en la Embajada de Suecia, ya que el documento caduca a principios de febrero.
- Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
- Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
- Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados
- Una mujer de Bujalance, entre las desaparecidas en el accidente de tren de Adamuz
- Las familias beneficiadas por el 'cheque-bebé' de la Diputación de Córdoba se triplican en 2025
- Detenido un tren con doscientos pasajeros en la estación de Los Pedroches tras el accidente de Adamuz
- Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas
- Juanma Moreno sobre el rescate del Alvia en Adamuz (Córdoba): 'Valoramos partir el tren en dos para acceder al interior e identificar a las víctimas